Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre fougue amoureuse restera inaltérable grâce aux influx envoyés par Mars. Mais celle de votre conjoint ou partenaire semble subir un léger refroidissement probablement imputable à votre désinvolture. Célibataire, vos amours prendront un bon tournant et vous procureront bien des joies. Un lien très fort pourra se former dans des conditions assez particulières. Vous vous sentirez l’âme conquérante. Sortez, voyez du monde : vous ferez ainsi des rencontres intéressantes et ferez de belles conquêtes.

Argent

Les temps seront difficiles sur le plan pécuniaire. Vous devrez donc vous montrer extrêmement prudent. Evitez toute dépense superflue. Si vous avez des choix financiers importants à faire, entourez-vous de toutes les précautions nécessaires et prenez conseil auprès de spécialistes.

Santé

De nombreux alliés planétaires vous permettront de voir la vie en rose. Une accalmie qui viendra à point après les tensions de ces derniers temps. Santé florissante. Les douleurs intestinales ou les éruptions cutanées dues à la nervosité diminueront sensiblement.

Travail

Dans le domaine professionnel, vous aurez de bonnes idées, et vous ramerez très fort pour les faire accepter. Si vous vous heurtez à de puissantes résistances, vous saurez frapper un grand coup.

Citation

Qui aime son ami cherche à lui être utile (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous apprécierez la gentillesse de certains de vos voisins. Jupiter vous incitera à maintenir de bons rapports de voisinage. Si vous voulez que vos voisins respectent votre tranquillité, respectez la leur.

Vie sociale

Pensez à être plus ouvert avec les autres, à faire les premiers pas en cas de dispute ou de brouille. Ne campez pas sur vos positions, sinon les possibilités de dialogue seraient de plus en plus réduites.

Nombre chance

320

Clin d’oeil

Sachez aider ceux qui le méritent, sans cependant permettre à quiconque de vous tondre.

TAUREAU

Amour

Cet aspect spécial de Vénus vous réserve de très grandes joies amoureuses et sensuelles en couple. Vous serez sans effort sur la même longueur d’onde que l’être aimé. Vous serez particulièrement tendre et romanesque. Vous devinerez les désirs de l’autre comme il devinera les vôtres. Célibataire, vous éprouverez une plus grande confiance en vous ainsi qu’un plus fort besoin de vous affirmer sur le plan du coeur ; de plus, vous serez enclin à des expériences quelque peu utopiques. Tout cela risque de rendre vos amours passablement compliquées.

Argent

Pour l’instant, vous n’aurez pas intérêt à effectuer d’importantes transactions financières. Soyez également très prudent si vous devez régler une affaire de succession. Mais bientôt, vous serez beaucoup mieux soutenu par les astres.

Santé

Avec Mercure qui influence avec Pluton votre signe, ce sera le moment de vous fixer des défis utiles. Ne vous martyrisez pas en vous imposant des performances impossibles, mais fixez-vous au moins un objectif et tentez de vous y tenir : faire un régime ou renoncer à la cigarette, par exemple…

Travail

Les astres inciteront les natifs concernés à faire preuve de courage et de persévérance dans la poursuite de leurs objectifs professionnels. Ne reculez pas devant l’importance des travaux qu’il vous faudra entreprendre, ni devant leur durée. De votre opiniâtreté dépendra leur réussite.

Citation

C’est vouloir saisir une ombre et atteindre le vent que de s’arrêter à des songes (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Petits problèmes de communication avec votre entourage familial. Vous aurez beau être aimable, vous ne serez finalement pas très disponible. Vos proches auront l’impression que vous vous désintéressez de leurs soucis.

Vie sociale

Quelques tensions dans vos relations amicales, mais aussi des rencontres inattendues, intéressantes. Votre devise devrait être celle de Lénine : « Plus d’amis, moins d’ennemis ».

Nombre chance

694

Clin d’oeil

Dérobez-vous temporairement à l’environnement quotidien.

GEMEAUX

Amour

Si vous ne focalisez pas trop sur les faiblesses et les petits défauts de votre conjoint, cette journée devrait être plutôt agréable à vivre. Vos soucis majeurs seront d’ordre domestique, et vous vous mettrez ensemble à les résoudre, ce qui contribuera à vous rapprocher davantage. Le moral n’y sera pas pour les célibataires, et l’esprit ne sera guère porté à la gaieté. Ne vous engagez à rien de définitif : le moment est mal choisi.

Argent

Vous aurez encore intérêt à surveiller de plus près votre équilibre financier et à contrôler vos envies de dépenses. Si vous avez un achat important à faire, ou des placements à revoir, réfléchissez longuement avant d’agir, et méfiez-vous de ceux qui donnent des conseils à la légère, sans savoir vraiment de quoi ils parlent.

Santé

Vu cet environnement astral, votre santé ne devrait vous donner aucune inquiétude. Mais si vous passez sans cesse de l’abattement à l’hypernervosité, une seule chose à faire : ralentir les cadences, stopper le café et les cigarettes, et… respirer !

Travail

Dans le travail, non seulement vous aurez des idées à la pelle mais vous saurez également les concrétiser et mener vos projets à terme. Donc, aucun risque de dilettantisme ou d’amateurisme à craindre aujourd’hui. Vos tendances velléitaires seront fortement et heureusement neutralisées par l’énergique planète Mars.

Citation

Le monde est une meule : qui y entre sera broyé (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’ambiance chez vous s’annonce assez détendue. Mercure devrait favoriser les rapprochements familiaux. Vous pourriez trouver un prétexte quelconque pour inviter des membres de votre famille que vous ne voyez pas souvent.

Vie sociale

Superbe vie sociale en perspective. Elle sera animée, variée, pleine de bonnes surprises. Vous pourrez briller de tous vos feux. Quelques-uns d’entre vous accéderont même à une position enviée.

Nombre chance

580

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas griser par les promesses de vos projets mirobolants.

CANCER

Amour

Pour les célibataires, aujourd’hui, les sentiments ne seront pas négligés. Mais vous serez davantage enclin à une entente spirituelle que physique. Il n’y aura aucun mal à cela tant que vous saurez préserver un judicieux équilibre dans vos relations amoureuses. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire perdront un peu de leur intensité habituelle. Cependant, vous parviendrez tout de même à alimenter le feu de la passion dans le coeur de l’autre. Bref, le plaisir sera au rendez-vous.

Argent

Dans le domaine matériel, vous serez sans doute plus à l’aise, soit que vous fassiez quelques bonnes affaires, soit que vous trouviez un travail plus rémunérateur. Il y aura en tout cas des projets positifs dans l’air.

Santé

Dans l’ensemble, vous vous sentirez en bonne forme. Cet aspect de Mars vous donnera un regain de vitalité. Vous pourrez entreprendre un traitement contre les boutons ou l’acné, avec de fortes chances de réussite.

Travail

L’action, c’est ce qui vous conviendra le mieux aujourd’hui. Alors, n’hésitez pas, éclatez-vous, prenez des initiatives hardies, allez jusqu’au bout de vos entreprises. Vous traverserez une journée des plus favorables ; les astres veilleront sur vous avec sollicitude.

Citation

Un corps sain est la bonne demeure de l’âme ; un corps malade en est la prison (F. Bacon).

Famille/foyer

Neptune risque de faire régner une certaine confusion et de multiplier les malentendus en famille, tandis qu’Uranus permettra au contraire d’aller de l’avant et de trouver des solutions avantageuses pour tous.

Vie sociale

Sachez que pardonner n’est pas seulement une vertu bouddhique ou chrétienne. C’est aussi un bon moyen de préserver sa paix en face des injures. « Qui médite de se venger entretient ses blessures » (Francis Bacon).

Nombre chance

961

Clin d’oeil

Ne surestimez pas vos capacités de résistance physique.

LION

Amour

Avec cette ambiance astrale, vous auriez tort de vous mentir à vous-même et de fermer les yeux sur certains problèmes de votre couple. Si vous adoptez la politique de l’autruche, ces difficultés ne feront que s’amplifier, et vous pourriez vous retrouver finalement face à une grave crise conjugale. Aussi, dialoguez avec votre partenaire et osez même aborder avec lui certains sujets qui sont normalement tabous dans votre couple. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs, et vous profiterez pleinement et sans vergogne de cette situation !

Argent

Evitez les opérations financières trop risquées. Vous manquerez d’objectivité, et vous aurez tendance à vouloir brûler les étapes. Autant d’éléments jouant en votre défaveur et qui pourraient vous valoir de sérieux déboires.

Santé

Soignez votre sourire, car ce sera l’un de vos plus grands atouts de séduction. Pour avoir une belle dentition et être à l’abri de caries, renoncez au sucre, au pain blanc, aux produits raffinés. Evitez également l’excès de viande, riche en déchets acides, et les sodas. Consommez des aliments riches en fluor : l’épinard, les céréales complètes, les poissons de mer.

Travail

Grâce à Pluton, vous retrouverez votre belle énergie. Votre esprit plus positif vous permettra de mieux juger la situation. Remettez dès maintenant sur le tapis des projets à long terme. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

La douceur c’est la plénitude de la force (Alphonse Gratry).

Famille/foyer

Cet environnement astral à prépondérance neptunienne pourra affecter votre vie familiale, mais vous n’aurez en aucun cas à redouter quelque chose de grave. Simplement, l’un de vos proches pourra tout à coup prendre une décision qui vous surprendra et vous déstabilisera dans un premier temps. A moins que vous ne soyez confronté à un petit problème concernant votre domicile, qu’il faudra alors régler sans attendre.

Vie sociale

Vos obligations sociales seront nombreuses, et il vous faudra dresser un emploi du temps judicieux pour y faire face. Vous aurez, entre autres, une réunion très sympathique entre amis, au cours de laquelle vous pourrez vous exprimer avec brio sur un sujet qui vous tient à coeur. Ne laissez pas votre vie sociale trop empiéter sur votre vie familiale.

Nombre chance

942

Clin d’oeil

Ayez le courage de renoncer une fois pour toutes à vos rêves infantiles.

VIERGE

Amour

Priorité à votre vie conjugale ! Vous y consacrerez cette fois beaucoup de temps et d’efforts, surtout si vous relations avec votre conjoint ou partenaire manquent de stabilité. Toutes vos tentatives de rapprochement avec votre bien-aimé porteront leurs fruits. Célibataire, Saturne, maître de l’ordre, de la rigueur et de la stabilité, ne sera pas clément pour les solitaires, qui risquent de se sentir oubliés des dieux et… des hommes (ou des femmes). Patience, d’autres planètes vont venir à votre secours, et votre Ciel sentimental sera bientôt plus ensoleillé.

Argent

Vous aurez la possibilité d’améliorer votre situation matérielle, à condition de garder les yeux et les oreilles grand ouverts : il y aura des occasions de placement très intéressantes à saisir au vol aujourd’hui. Soyez également prêt à tirer parti des changements imprévus dans votre environnement professionnel : le remplacement d’un collègue, par exemple, pourrait être l’occasion d’une nouvelle source de revenus.

Santé

Même si votre état physique général laissait à désirer dernièrement, il s’améliorera nettement aujourd’hui, car votre psychisme sera tonifié par les bons influx de Pluton. Sachez cependant que votre équilibre dépend surtout de vous, de votre sagesse dans les divers aspects de vos activités quotidiennes.

Travail

La planète Neptune vous permettra d’affirmer votre personnalité et de prendre des dispositions utiles au développement de votre carrière. N’hésitez pas à entreprendre les démarches qui vous attireraient des sympathies et des appuis.

Citation

Préservez-vous des désirs insatiables qui s’augmentent comme les eaux d’un torrent (Sie-Hoei).

Famille/foyer

Si vous êtes père (ou mère) de famille, il vous faudra sans doute être un peu plus vigilant en ce qui concerne vos enfants. Leurs envies de liberté se réveilleront, ce qui ne sera pas toujours de votre goût. S’ils sont plus âgés, vos relations avec eux ne seront en principe pas mauvaises.

Vie sociale

C’est surtout l’influence de Mercure qui sera sensible aujourd’hui. Elle laissera supposer des relations complexes et souvent orageuses avec vos amis. Elle sera aussi propice aux changements brusques, imprévisibles, et aux hésitations.

Nombre chance

344

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas manoeuvrer comme un pion sur un échiquier.

BALANCE

Amour

Si vous vivez seul, votre charme sera très efficace. Mais vous ne serez sans doute pas d’humeur à vous lancer dans une grande passion pour l’instant. Votre vie conjugale sera bien protégée dans l’ensemble. Cependant, cet aspect d’Uranus pourrait provoquer un conflit d’autorité entre vous et votre partenaire. Rien de grave, si vous savez faire preuve de tolérance et de sens de l’humour.

Argent

Vous soucis pécuniaires s’éloigneront à pas de géant. L’argent d’un peu partout convergera vers votre escarcelle. Même les débiteurs dont vous désespériez paieront leur écot de façon on ne peut plus correcte. Mais vous aurez un nouveau souci, celui de dépenser cet argent ! Comme le disait Lucius Florus, « il est aussi mauvais d’avoir de l’argent que de n’en avoir pas ».

Santé

Efforcez-vous de garder un rythme de sommeil aussi régulier que possible. Cela vous aidera à vous maintenir en forme et garder la parfaite maîtrise de vos qualités. La moindre entorse à vos horaires habituels vous sera très préjudiciables aujourd’hui, où les influences plutoniennes vous seront globalement contraires.

Travail

L’environnement astral vous accordera chance et réussite dans les initiatives et entreprises nouvelles. Ainsi stimulé, vous ne manquerez ni de vigueur ni d’énergie. Vous serez animé d’un grand désir de réussir dans vos occupations professionnelles. Vous pourrez donc beaucoup attendre de cette journée, qui vous remettra en selle et vous redonnera confiance.

Citation

Un nouvel ami est comme le vin nouveau (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Après quelques mises au point, vous saurez faire naître entre les membres de votre famille une meilleure entente. Votre vie familiale connaîtra, en fait, un temps de répit bien agréable.

Vie sociale

La planète Uranus, en position plutôt inconfortable, favorisera un certain complexe de martyr ou de persécution. Vous vous ferez à l’idée que l’on ne vous comprend pas et qu’on ne veut pas vous comprendre. Si l’on regarde les choses de plus près, cette idée se révélera totalement fausse, car si le courant ne passe pas, c’est justement à cause de votre refus persistant de vous livrer un peu ou de vous expliquer.

Nombre chance

433

Clin d’oeil

Ne continuez pas à vous tourmenter pour mille choses sans réelle importance.

SCORPION

Amour

Le Ciel se gâte et laisse craindre une journée un peu houleuse pour la vie de couple. La faute à l’astre Saturne, avec des sujets de disputes plein sa besace. Vous aurez tendance à ne rien passer à votre conjoint, qui ne sera pas toujours d’humeur à se laisser faire. Célibataire, Vénus en cette configuration apportera apaisement et sérénité. Vous ne sombrerez plus dans les tracasseries quotidiennes. Vous plairez, chercherez à séduire, et en retour serez aimé avec ferveur. En un mot, vous connaîtrez des moments bien agréables.

Argent

Avec cet aspect de Saturne, vous allez connaître une journée prospère, à condition toutefois de ne pas vous livrer à de hasardeuses spéculations en suivant les conseils des profanes. L’argent affluera de toutes parts : des bénéfices tardifs vont se manifester, des sommes prêtées retourneront dans votre bourse, et la possibilité de recevoir des dons ou legs ne devra pas être exclue.

Santé

Faites des exercices de relaxation, surveillez votre alimentation et drainez votre organisme : c’est ce que vous feriez de mieux en ce moment pour améliorer votre forme et préserver votre équilibre intérieur, vu la présente configuration astrale. Le sommeil sera aussi un excellent moyen de vous ressourcer. Les astres vous inciteront aussi à dépasser vos inhibitions pour vous affirmer davantage. Allez de l’avant. A chacun de vos efforts, c’est une nouvelle porte qui s’ouvrira un peu plus.

Travail

Remous, déstabilisation dans votre travail. Vous briguerez la première place, et vous ne ménagerez pas vos efforts pour l’obtenir. Mais vous aurez affaire à des adversaires aussi déterminés que vous.

Citation

Si les gens se traitent en justes, le juge se repose (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous pensez déménager, vous pourriez bien découvrir aujourd’hui la maison ou l’appartement de vos rêves, à la faveur de cet aspect de Mercure. Un problème familial épineux pourra être réglé à la satisfaction grâce au soutien de Saturne.

Vie sociale

La bonne position de Neptune favorisera la vitalité et l’optimisme. Les natifs se montreront volontiers gais, ouverts, disponibles, ce qui leur vaudra des chances de se faire d’intéressantes amitiés ou des aventures et rencontres passionnantes.

Nombre chance

434

Clin d’oeil

Pensez à vivre les petites joies quotidiennes avec intensité. Le vrai bonheur n’est rien d’autre que la somme de ces joies bien goûtées en leur temps.

SAGITTAIRE

Amour

Vous aurez l’occasion de faire d’agréables rencontres, et vous aurez du mal à résister à la tentation. Bref, le fruit défendu vous paraîtra terriblement savoureux. Seulement, vous ne pourrez pas compter sur votre conjoint ou partenaire pour se montrer indulgent… Vos relations risquent alors de devenir conflictuelles. Célibataire, vous vivrez d’excitantes aventures, et l’idée de vous fixer ne vous effleurera peut-être pas. Pourtant, une séduisante personne pourrait kidnapper votre coeur !

Argent

Vous serez porté à réduire vos dépenses. Plus question de vous offrir de petites folies. Vous ferez votre possible pour équilibrer votre budget. Et vous réussirez.

Santé

Avec cette ambiance astrale, il serait sage de décompresser, d’éviter les provocations et de ne rien exiger de personne. Restez simplement attentif à ce qui se passe autour de vous, et avisez, le moment venu. Si vous avez quelques kilos en trop, adoptez un régime à base de poissons et de légumes, qui suffira à vous redonner la ligne.

Travail

Vous pourrez profiter sans restriction de la puissance de Pluton, qui va vous pousser à vous affirmer dans votre travail avec un aplomb dont vous n’êtes pas coutumier. Plus question, cette fois, de vous laisser marcher sur les pieds ou d’être sous-payé pour le travail que vous faites ! Ce changement d’attitude vous permettra d’être beaucoup plus efficace et d’obtenir la reconnaissance qui vous est due.

Citation

Une sécrétion sacrée. Le plus grand mérite de l’homme, c’est la sueur de son front (Jean Giraudoux).

Famille/foyer

Vie familiale sans histoire. Vos préoccupations professionnelles ou autres et l’attention que vous porterez à vos finances ne vous laisseront guère de temps à consacrer à votre famille. Votre entourage sera suffisamment tolérant pour accepter provisoirement votre indisponibilité sans vous en vouloir.

Vie sociale

L’un de vos meilleurs amis risque de vous décevoir. Ne le jugez pas trop vite. Donnez-lui au moins une chance de s’expliquer. Si vous appreniez, plus tard, qu’il s’agissait d’un malentendu, vous ne vous le pardonneriez pas ; faites donc preuve de fair-play. Mais même si votre ami est fautif, soyez prêt à passer l’éponge pour ne pas perdre une bonne relation. « Chez les amis, tout s’excuse, tout passe » (La Fontaine).

Nombre chance

425

Clin d’oeil

Persuadez-vous que tout problème, quel qu’il soit, a une solution.

CAPRICORNE

Amour

La Lune bien aspectée mettra en lumière certains désaccords avec votre conjoint. Ces désaccords ne menacent nullement la stabilité de votre couple, certes, mais ils entravent son harmonie. Acceptez de discuter calmement, en permettant à l’autre d’exprimer jusqu’au bout ses vues. Célibataire, vous aurez de grandes chances de rencontrer l’amour ce jour, à condition de favoriser son apparition. Une des astuces serait de partir en voyage. Mais évitez les voyages organisés : vous serez très remarqué seul dans une rue étrangère.

Argent

Vos finances ne tourneront pas rond aujourd’hui. Ne sombrez pas dans les idées noires pour autant. Les choses s’éclairciront et prendront bientôt une tournure beaucoup plus encourageante. Donc, pas de coups de colère avec des décisions brutales, car vous le regretteriez. Aussi, soyez fourmi plutôt que cigale.

Santé

Vous aurez tout intérêt aujourd’hui à lancer une grande opération « décrispation et détente ». Selon vos goûts, faites de la marche, du yoga, ou jouez au bridge ; l’important, c’est de trouver une activité vous permettant de vous relaxer. Sans quoi, vous ne tarderez pas à avoir les nerfs en pelote et les muscles tout contractés. Et puis, veillez à établir un vrai dialogue avec votre entourage : cela changera tout !

Travail

La journée sera très positive sur le plan professionnel. Vous serez fortement motivé par réaliser vos ambitions et, par-dessus le marché, les difficultés vous stimuleront. Méfiez-vous cependant de votre impulsivité ; n’essayez pas de brûler les étapes.

Citation

Mieux vaut se fier à un cheval sans bride qu’à un discours sans ordre (Théophraste).

Famille/foyer

De nombreux désaccords surviendront entre vous et votre conjoint au sujet des enfants. Vous essaierez de les résoudre par le dialogue. Chacun de vous devra faire un gros effort pour comprendre les points de vue de l’autre.

Vie sociale

Vous aurez des idées, et des idées pour les faire connaître. Vous communiquerez sans peine, et vous aurez plutôt de la chance dans vos différentes démarches et requêtes.

Nombre chance

789

Clin d’oeil

Ne pourrait-on jamais séparer l’amour des questions d’argent ?

VERSEAU

Amour

Vous volez au septième Ciel de la passion. Les astres vous permettront de goûter des joies conjugales intenses. Les couples afficheront leur bonheur dans les réunions mondaines et savoureront à deux le meilleur de la vie. Célibataire, voici une journée où la passion amoureuse vous comblera. L’intimité se fera plus délicieuse que jamais, et vous n’aurez plus qu’un désir : rester le plus longtemps possible sous la même couette où vous et votre partenaire du moment, vous vous régalerez comme des adolescents.

Argent

En raison de la présence inopportune de Saturne, vous serez en proie à des tracasseries diverses en relation avec un héritage, une succession, un litige très compliqué à démêler. Votre amour-propre en prendra un sérieux coup.

Santé

Qui trouve-t-on cette fois dans vos secteurs de santé ? Pas mal de monde ! Toutes ces planètes étant par nature plutôt positives, vous irez, bon pied bon oeil, d’humeur joyeuse et active, prêt à vous lancer dans mille choses nouvelles. Un petit conseil quand même : évitez de vous laisser aller aux excès de table ou de bons vins ; sinon, à la longue, gare aux problèmes chroniques susceptibles d’affecter votre foie ou vos reins !

Travail

Pluton bien aspecté décuplera votre ambition et votre confiance en vous. Mais attention, il pourra aussi vous pousser à prendre trop de risques. Quoi qu’il arrive, le résultat de vos actions sera nettement positif, même si, dans un premier temps, vous êtes quelque peu surpris.

Citation

Malheur aux vaincus ! (Brennus).

Famille/foyer

En famille, l’ambiance sera tonique et agréable. Vous relations avec vos proches ne poseront aucun problème cette fois. Vos parents ainsi que vos frères et soeurs seront vos meilleurs confidents, tandis que vos enfants mèneront leur vie avec enthousiasme et succès. Si vous avez des enfants en âge de passer des examens, ils devraient s’en sortir sans difficulté.

Vie sociale

Actif à l’extrême, vous déploierez une énergie débordante. Et tous ceux qui, autour de vous, oseront prendre le temps de vivre risquent de se faire sermonner. D’ailleurs, vous n’aurez pas beaucoup de patience, et il vous arrivera de vous heurter avec vos proches. Doucement tout de même, s’il vous plaît !

Nombre chance

842

Clin d’oeil

Soyez tolérant envers les autres s’ils n’arrivent pas à vous suivre ou être à la hauteur de vos attentes.

POISSONS

Amour

L’ambiance de bonne entente conjugale ira en s’améliorant si vous y mettez du vôtre et n’en exigez pas trop de votre conjoint ou partenaire. Votre vie de couple reprendra un rythme plus satisfaisant. Mais ne cédez pas à des caprices, qui ne feraient qu’apporter du désordre ou des malentendus. Si vous êtes célibataire, vous devriez rencontrer l’âme soeur chez des amis communs aujourd’hui. Vous aurez envie de plaire et mettrez le paquet pour cela. Par ailleurs, la personne que vous avez vainement tenté de prendre dans vos filets pourrait bien finir entre vos bras !

Argent

Dans le domaine financier, la journée s’annonce morose. Vous devrez absolument éliminer les dépenses superflues pour réussir à équilibrer votre budget. Mais la situation pourra changer si vous jouez à un jeu de hasard ; consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Le climat solaire de la journée paraît tonique et reconstituant pour beaucoup de natifs du signe. Vous vous sentirez débordant d’énergie. Profitez-en pour achever au plus vite un projet que vous laissiez traîner depuis longtemps, ou pour effectuer un voyage que vous aviez peut-être reporté à plusieurs reprises sous des prétextes très vaguement plausibles.

Travail

Vous aurez la possibilité de vous distinguer dans votre profession. Sachez vous mettre en avant, ce sera le bon moment. Vous saurez particulièrement bien tirer profit de toutes les situations présentes.

Citation

C’est dommage que les gens n’aient point le bon sens que les chiens possèdent en naissant (Erskine Caldwell).

Famille/foyer

L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

Vie sociale

Vos affaires seront en bonne marche. Profitez-en pour consacrer un peu de votre temps et de votre énergie aux activités philanthropiques. Vous éprouverez de grandes satisfactions à tenter d’élargir vos horizons ou de soulager la misère d’autrui.

Nombre chance

668

Clin d’oeil

Ne dépensez pas selon vos désirs, mais selon vos possibilités réelles.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net