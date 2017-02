Astrologie du jour

Le Soleil sera en bonne position. C’est un aspect qui est susceptible de rendre les natifs du signe plus logiques, plus réfléchis et plus disciplinés. Il incitera certains d’entre eux à se tourner vers des personnes plus âgées ou expérimentées pour obtenir des conseils. Vous pouvez espérer recevoir des appuis efficaces. Les amis de longue date joueront un bon rôle de soutien.