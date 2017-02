Ephéméride du Jour…..,16 Février 1899 – Décès de Félix Faure, ancien président de la République française

16 Février 1899 Décès de Félix Faure, ancien président de la République française

Félix Faure, dont on a dit qu’il était plus célèbre par sa mort que par sa vie, mourut au palais de l’Élysée le 16 février 1899, à l’âge de 58 ans.

En 1897, il rencontre, à Chamonix, Marguerite Steinheil dite Meg, épouse du peintre Adolphe Steinheil auquel est confié une commande officielle. De ce fait, Félix Faure se rend souvent à la Villa « Le Vert Logis » où réside le couple Steinheil. Bientôt, Marguerite devient la maîtresse de Félix Faure et le rejoint régulièrement dans le « salon bleu » du Palais de l’Élysée.

Le 16 février 1899, Félix Faure téléphone à Marguerite et lui demande de passer le voir en fin d’après-midi. Quelques instants après son arrivée, les domestiques entendent un coup de sonnette éperdu et accourent : allongé sur un divan, le président râle tandis que Marguerite Steinheil réajuste ses vêtements en désordre. Félix Faure meurt quelques heures plus tard.

Il est en fait mort d’une congestion cérébrale. La rumeur veut que Faure soit mort dans les bras de sa maîtresse Marguerite Steinheil. Dès les jours qui suivent, le Journal du Peuple avance qu’il est mort d’avoir « trop sacrifié à Vénus », c’est-à-dire d’un effort excessif dans le cadre de l’acte sexuel.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 16 Février 2017

47ème jour de l’année, 7ème semaine de l’année

318jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale : Lituanie

———————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale du patrimoine canadien

La Fête du patrimoine canadien a été créée en 1973 par la Fondation Héritage Canada. Cette journée internationale a lieu chaque troisième lundi du mois de février. Son objectif principal est la promotion du patrimoine historique, architectural et naturel du Canada qui revêt une importance particulière à l’échelle nationale.

Un « morceau » de territoire canadien dans le Pas-de-Calais (oui, en France !)…

Ce monument représente l’hommage le plus impressionnant que le Canada a rendu à ceux de ses citoyens qui ont combattu et donné leur vie au cours de la Première Guerre mondiale.

Points culminants stratégiques, offrant des vues imprenables sur le bassin minier, les collines de l’Artois qui furent à plusieurs reprises le cadre de violents et sanglants combats. Le Mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments canadiens d’Europe, devenu terre canadienne » un don de la nation française au peuple canadien » et symbole de l’histoire internationale, sur lequel sont gravés les noms des victimes des combats. Il a été élevé à la mémoire des 66000 jeunes canadiens ayant laissé leur vie ici et en France et commémore la bataille du 9 avril 1917.

Le Monument fait plus qu’indiquer l’emplacement des combats dont les Canadiens tirent plus de fierté que de toute autre opération de la Première Guerre mondiale. II représente un hommage à tous ceux qui ont combattu pour leur pays durant ces quatre années de guerre et, en particulier, à ceux qui ont donné leur vie. Sur le socle du Monument, sont gravés dans la pierre, en français et en anglais, les mots suivants :

A la vaillance de ses fils pendant la grande guerre, et en mémoire de ses soixante mille morts, le peuple canadien a élevé ce monument.

Un site à visiter : www.nordmag.fr

http://www.journee-mondiale.com/60/journee-internationale-du-patrimoine-canadien.htm

———————————————————————————————————————

HAITI

16 Février

2004 Le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide et d’Yvon Neptune perdit le contrôle de Hinche

Des rebelles, membres de l’ancienne Force Armée d’Haïti, en solidarité avec le Front de Résistance pour la Libération et la Reconstruction d’Haïti, prenaient le contrôle d’Hinche, ville du centre du pays, se disant en marche vers Port-au-Prince, la capitale.

——————————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

« La vie ressemble à un conte ; ce qui importe, ce n’est pas sa longueur, mais sa valeur. »

Sénèque

——————————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte-Julienne mais aussi Gilianne, Julianna, Juiliane, Lucile, Pamela, Pamphile…

Après avoir versé son sang pour la foi à Nicomédie (Turquie) sous Maximin (286–310), Julienne fut aussitôt populaire en Orient, puis en Italie à partir du Ve siècle. Les Julienne sont précises et douces. Leur couleur : le rouge. Leurs chiffres : le 8 et le 9.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Jeudi 16 Février 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Février 2017 Dernier Quartier

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

«»

Pour découvrir la musique de «»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=R7WFXv3vCrY

https://www.youtube.com/watch?v=N3pw4SRkMgM

https://www.youtube.com/watch?v=4-ogxb39UcQ

https://www.youtube.com/watch?v=aATqEnkdFwc

———————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

16 février 1785 L’eau en hydrogène et oxygène

Antoine Laurent de Lavoisier réussit à décomposer l’eau en hydrogène et oxygène.

Ce jour, Lavoisier (1743-1794) organise une expérience qu’il vient de mettre au point : la décomposition de l’eau en oxygène et en hydrogène. L’eau est transformée en vapeur par l’immersion d’un fer chauffé au rouge et cette vapeur est décomposée dans un canon à fusil chauffé à blanc. Il apparaît à sa sortie de l’«air inflammable» (hydrogène). L’«air vital» (oxygène) s’est fixé dans le fer. Cette réussite fait suite à une première synthèse de l’eau réalisée le 24 juin 1783. À partir de ces expériences, la chimie prend son essor.

16 février 1843 Naissance d’Henry Martyn Leland, inventeur et ingénieur américain

Après avoir travaillé pour Ford et Oldsmobile, il fonde sa compagnie en 1902 et sort son premier prototype en septembre 1902.

Il la nomme Cadillac nom du fondateur de Détroit (Antoine Laumet, sieur de Cadillac). Il vend sa compagnie à Durant’s General Motors Co et ouvre, pendant la première guerre une compagnie de fabrication de moteurs d’avion. Après celle-ci, il introduit une nouvelle marque de voiture: la Lincoln qui sera achetée par Ford.

16 février 1863 Création du Comité international de la Croix-Rouge par le Suisse Henry Dunant

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation internationale humanitaire, créée en 1863 par le Suisse Henry Dunant (Prix Nobel de la Paix en 1901). Son emblème est la croix rouge. Les membres de l’Assemblée, de citoyenneté suisse, sont comptés. Il intervient dans les conflits armés mais sa mission est exclusivement humanitaire. Il dirige et coordonne les activités internationales de secours du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors des guerres.

16 février 1932 Dépôt du brevet du « Presse-purée » par Jean Matelet (Moulinex)

L’industriel Jean Mantelet dépose le brevet du « Presse-purée ». Ayant remarqué les difficultés rencontrées par son épouse pour écraser et passer une purée, Jean Mantelet étudie et met au point le célèbre appareil à manivelle. L’ingénieuse machine est commercialisée avec succès et fait le bonheur des ménagères entre les deux guerres.

Après la Seconde Guerre mondiale, Jean Mantelet lance en France les premiers appareils électroménagers à moteurs. En 1954, à l’occasion du lancement du moulin à café électrique, l’entreprise prend le nom de Moulinex.

16 février 1935 Naissance de Sonny Bono, Chanteur et mari de la chanteuse Cher dans les années 60 (formant le duo Sonny and Cher), le couple se fait connaître par des tubes tels que I Got You Babe ou The Beat Goes On. Le couple anime aussi une émission télévisée dans les années 70 puis se sépare en 1975.

Sonny devient alors acteur dans les années 80 ainsi que scientologue. Il essaie ensuite d’ouvrir un restaurant, et c’est face à la rigidité de l’administration qu’il décide d’entrer en politique avec succès puisqu’il est élu maire de Palm Springs.

Rattaché au Parti républicain, il est élu en 1994 à la Chambre des représentants.

Il le reste jusqu’à sa mort le 5 janvier 1998 à South Lake Tahoe (Californie) des suites d’un accident de ski.

16 février 1937 Wallace Hume Carother dépose le brevet pour le nylon

Le chimiste américain Wallace Hume Carother dépose le brevet de sa nouvelle invention, le nylon pour le compte de la société Du Pont de Nemours. La production de la nouvelle fibre synthétique débutera en février 1938 dans les usines Dupont d’Arlington dans le New Jersey. Le nylon viendra remplacer les poils de porc des brosses à dent. Il connaîtra également un succès fulgurant dans la fabrication des bas pour femmes.

Le mot nylon vient des initiales du prénom des épouses des cinq chercheurs ayant participé à la mise au point du ‘nylon’.

16 février 1953 Premier diamant synthétique

Ce sont les chercheurs du groupe suédois A.S.E.A. (Allmana Avenska Elektriska Aktiebolaget) qui, le 16 février 1953, ont commencé les premiers à » fabriquer » du diamant synthétique à l’échelle industrielle. La publication ne fut faite que deux ans plus tard. La même année, le puissant groupe américain General Electric démarra lui aussi la production de diamant synthétique en déposant son brevet avant les Suédois. En 1959, la société sud-africaine De Beers, les Russes et les Chinois commencèrent eux aussi à produire du diamant synthétique. Le diamant industriel naturel, (provenant principalement du Congo Belge) qui avait une valeur de 40$ à 50$ du carat chuta à 1$ du carat.

16 février 1959 Fidel Castro devient chef du gouvernement cubain

L’ancien « commandant en chef du Front révolutionnaire démocratique cubain » Fidel Castro devient président du Conseil.

C’est le premier janvier précédent que les troupes révolutionnaires commandées par Camilo Cienfuegos et « Che » Guevara se sont rendus maîtres du pays, chassant du pouvoir le dictateur-président Fulgencio Batista.

La première mesure du nouveau Premier ministre est d’organiser une vaste réforme agraire.

16 février 1970 Vol de la Coupe Grey

La Coupe Grey, volée en décembre 1969 dans les bureaux de l’équipe championne, les Rough Riders d’Ottawa, est retournée au siège social de la Ligue canadienne de football. La police retrouve le trophée à la consigne d’un hôtel de Toronto, après avoir reçu un appel anonyme.

16 février 1990 Adoption du drapeau de Hong Kong

Le drapeau de Hong Kong fut adopté le 16 février 1990, et reçut l’approbation formelle du Comité Préparatoire le 10 août 1996. Le drapeau fut hissé la première fois le 1er juillet 1997, au cours d’une cérémonie historique marquant le changement de pouvoir qui passa du Royaume-Uni à la République Populaire de Chine. L’usage du drapeau a été réglementé lors de la 58ème réunion exécutive du Conseil d’État qui s’est tenu à Beijing.

L’ancien drapeau colonial, qui était une Blue Ensign avec les armoiries de Hong Kong dans un cercle blanc, fut utilisé du 27 juillet 1959 au 30 juin 1997. A cette époque, Hong Kong était sous le contrôle du Royaume-Uni, ce qui explique l’usage du Blue Ensign.

16 février 1994 Premier appareil photo numérique grand public

La société Apple annonce la mise au point d’un appareil photo en couleurs dont les images peuvent être téléchargées directement vers un ordinateur.

16 février 2005 Entrée en vigueur du protocole de Kyoto

Le protocole de Kyoto est un traité international proposant un calendrier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont considérés comme une cause possible du réchauffement climatique. Il a été négocié à Kyoto, au Japon.

Après sa ratification par la Russie le 18 novembre 2004, le seuil des 55 % d’émission de gaz à effet de serre concerné par le protocole de Kyoto est atteint. Celui-ci peut donc entrer en vigueur. Le projet était au point mort depuis le retrait des Etats-Unis en 2001. Ceux-ci le jugent en effet néfaste pour leur économie et injuste puisque non signé par le deuxième plus grand émetteur de CO², à savoir la Chine. Toutefois, l’accord a perdu de son ambition et ne propose plus qu’une stabilisation des émissions à l’échelle mondiale.

16 février 2015 Décès de Lesley Gore, auteure-compositrice-interprète Lesley Gore est morte lundi à l’âge de 68 ans.

La chanteuse derrière le succès de 1963 It’s My Party est décédée d’un cancer au New York Presbitarian Hospital de Manhattan, selon son compagnon des 33 dernières années.

Née à Brooklyn et élevée au New Jersey, Lesley Gore a été découverte à 16 ans par Quincy Jones – qui est devenu son producteur – puis a signé un contrat avec Mercury Records.

Elle compte parmi ses succès les chansons Judy’s Turn to Cry, You Don’t Own Me, She’s A Fool et That’s The Way Boys Are.

Gore a aussi coécrit avec son frère Michael la chanson Out Here On My Own, nommée aux Oscars pour le film Fame en 1981.

Elle a aussi participé à la série télévisée Batman en 1967.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /