Haïti – Politique : Jovenel Moïse en Amérique du Sud

Source HL/ HaïtiLibre

Mercredi, le Président Jovenel Moïse, a laissé le pays à destination de Georgetown (Guyana), afin de prendre part à la 28ème Réunion Intersessionnelle de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CARICOM, les 16 et 17 février en cours. En fin de journée, le Président Moïse et son épouse Martine, ont été reçus chaleureusement par David A Granger, le Président de la République coopérative du Guyana (ancienne Guyane britannique).

Cette conférence sera, entre autres, l’occasion pour le Président Moïse de faire le point sur les relations entre la République d’Haïti et Cuba, dont le Président est l’invité spécial de ces assises et l’organisation…….lire la suite sur haitilibre.com