Haïti – Politique: Pas de Premier Ministre avant le carnaval

Source Junot Jean Baptiste | Le Nouvelliste

Au bord de mer, personne n’est enclin à évoquer les consultations engagées entre le président Jovenel Moïse et les présidents des deux chambres devant aboutir à la désignation du prochain Premier ministre. Ils épient, analysent la conjoncture en petit cercle fermé et veillent au grain. Quand on adresse la question au très aguerri parlementaire Joseph Lambert, il esquive: «Je ne parle pas maintenant! Peut-être après le carnaval national!» Avec un fin tacticien du GPI, presque la même ritournelle: «Je n’opine pas . Je suis dans ma circonscription.» Mais, en marge d’une séance au grand Corps, Youri Latortue, le premier des sénateurs, s’il ne balaie point les interrogations, a laissé transparaître tout au moins l’idée que les négociations sont encore prises dans les ficelles des intérêts de groupes tant difficiles à dénouer ici.

« Le président nous a dit qu'il consultait d'abord d'autres secteurs avant de choisir les noms», évacue Youri Latortue, soulignant, en substance, que leur rôle fondamental est de voter des lois. Justement, ce mercredi, les pères conscrits, après de houleux débats sur les phrases décousues, sur les faiblesses de fond et de forme, ont adopté la proposition de loi portant modification du décret du 13 février 1989 créant le Corps autonome des pompiers.