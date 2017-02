Les U20 partent enfin mais un peu en catastrophe

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Eliminatoires Coupe du monde U20 de la FIFA Corée du Sud 2017/Phase Concacaf.

Une partie de la sélection nationale haïtienne des moins de 20 ans a quitté Haïti ce mercredi à destination du Costa Rica en passant par la République dominicaine où elle séjournera 24 heures. L’attaquant, Ronaldo Damus, le défenseur Jimmy Ben Alexis ainsi que Wendy Saint-Felix attendent encore que leur passeport soit renouvelé pour rejoindre le groupe.

A 72 heures du coup de leur entrée en lice contre Saint-Kitts-et-Nevis, samedi, c’est une sélection nationale haïtienne U20 privée de son meilleur attaquant qui a quitté Haïti ce mercredi midi à destination de la République dominicaine où elle prendra l’avion jeudi à destination du Costa Rica pour la phase Concacaf U20. 16 joueurs composent la délégation haïtienne qui a quitté Haïti ce mercredi. Ils seront rejoints au Costa Rica par le portier du Mans, Isaac Rouaud, et l’attaquant du Nac Breda, Richelord Sprangers en attendant que Ronaldo Damus dont le passeport devrait être renouvelé et à un degré moindre Wendy Saint-Felix et Jimmy Ben Alexis qui viennent d’atteindre leur majorité (18 ans) et qui n’ont pas de Carte d’identification nationale (CIN) obtiennent le renouvellement des leurs.

Devant partir 15 jours plus tôt, les joueurs de la sélection qui avaient bien commencé leur stage de préparation de quatre étapes avec une première de reconnaissance, une seconde plus rythmée ponctuée de deux rencontres avec, en filigrane, une 3e qui devrait être d’acclimatation au Costa Rica et une dernière qui devrait logiquement précéder la rentrée en lice des jeunes Grenadiers. Faute de moyens, les jeunes Haïtiens ont dû faire l’impasse sur les deux dernières phases de leur stage d’acclimatation pour se rendre au Costa Rica par le même chemin infernal que les Dédé Kenley, Ronaldo Damus, Ulysse Denso et consorts, il y a de cela deux ans, en catégorie U17 vers le Honduras en phase Concacaf. Dans sa note publiée sur les réseaux sociaux mardi soir, le président de la Fédération haïtienne de football, soulagé du fait que ses joueurs pourront enfin partir malgré tout ce retard, a d’ailleurs adressé des mots de remerciement à l’égard de plusieurs entités, dont l’ambassadeur haïtien du football, Philippe Vorbe, les anciens de 1974, Marion Léandre et Guy François mais aussi à Emmanuel Georges pour leurs conseils prodigués aux U20.

Remerciements aussi à la HL Construction pour sa contribution qui a rendu possible ce voyage. Les Haïtiens doivent disputer un quadrangulaire dans le groupe B dans lequel ils affronteront respectivement Saint-Kitts-et-Nevis, les USA et le Panama pour deux petites places qualificatives. S’ils parviennent à sortir de cette phase compliquée, ils disputeront en seconde phase un triangulaire pour une place en demi-finale. S’ils se hissent en demi-finale ils disputeront une place qualificative pour les demi-finales, de la Concacaf et une place pour la Coupe du monde. Les 20 joueurs qui défendront les couleurs d’Haïti au Costa Rica dans cette phase Concacaf sont : Gardiens : Isaac Rouad (Le Mans, France), John Rodney Paris…….lire la suite sur lenouvelliste.com