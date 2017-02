Les titres de l’actualité du mercredi 15 février 2017 sur Radio Vision 2000

Les consultations en vue du choix du Premier ministre sont toujours au point mort, a appris la rédaction de Vision 2000. Aucune nouvelle rencontre n’est programmée entre le Président Jovenel Moise et les présidents des deux branches du parlement. Leur seule rencontre formelle remonte au Jeudi 9 Février dernier.

Le comité d’appui à la participation politique des femmes demande au président Jovenel Moise de respecter le quota de 30% des femmes dans la formation du prochain gouvernement. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l’Etat, les responsables de cette structure se prononcent également en faveur du renforcement du Ministère à la condition féminine.

Aucun candidat n’a encore soumis au Conseil Electoral Provisoire le rapport des dépenses effectuées lors de la dernière campagne électorale, a indiqué, mardi, le Directeur du CEP au journal le Nouvelliste. Ce qui constitue une violation de l’article 135.2 du décret électoral de 2015 qui fait obligation aux partis et candidats d’acheminer à l’institution, 30 jours après la proclamation des résultats, le bilan de leurs dépenses avec pièces justificatives sous peine de sanctions.

Entretemps, l’OPL via son secrétaire exécutif Yrvelt Chéry a informé que son rapport est en cours d’élaboration, lequel rapport devrait être soumis au Conseil électoral Lundi prochain.

De son coté, Edmonde Supplice Beauzile de la Fusion des Sociaux-Démocrates haïtiens dit n’avoir pas reçu de subvention de l’Etat, ni d’aucune autre institution publique ou privée durant sa campagne électorale. Ce sont les membres du parti et des amis qui avaient financé la compagne des candidats de la Fusion, a fait savoir Mme Beauzile qui dit tout de même avoir préparé un rapport qu’elle n’entend pas soumettre au conseil.

Plusieurs dizaines de personnes ont pris part, ce mercredi, à un nouveau sit-in devant les locaux du Palais national, à l’initiative du bureau des avocats internationaux et du MOLEGHAF. Elles entendaient réclamer justice et réparation en faveur des victimes du choléra et le départ des forces onusiennes du pays.

Le directeur d’une radio en République dominicaine et l’un de ses journalistes ont été tués ce mardi par balles par un inconnu, en pleine émission retransmise en vidéo sur internet, selon la police. La secrétaire de la station, Dayana Garcia, a été blessée au cours de l’attaque.