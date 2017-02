Astrologie du jour

BELIER

Amour

Cette configuration astrale augure des relations sans histoire avec votre conjoint ou partenaire. Cependant, certains sujets sensibles demanderont peut-être à être remis à plat. Parlez-en ouvertement, oui, mais en veillant à mesurer vos paroles. Célibataire, vous savourerez votre liberté et fuirez comme la peste les partenaires trop collants. À vous les coups de coeur à répétition et vos plus belles prouesses sexuelles ! Sous l’impact favorable de Vénus bien aspectée, beaucoup d’entre vous pourraient succomber à un coup de foudre flamboyant.

Argent

Vous rencontrez en ce moment des difficultés financières ? Ne comptez pas sur les astres, car aucun d’eux ne semble disposé à vous sortir du présent bourbier. La seule solution qui vous reste sera de limiter vos dépenses au minimum, de faire de sévères économies. Il faudra cependant se méfier de la fausse économie : « Il n’y a pas d’économie à se coucher de bonne heure pour épargner la chandelle, s’il en résulte deux jumeaux » (proverbe chinois).

Santé

Avec Mars comme coach santé, vous n’aurez aucun mal à faire preuve de volonté. Parfait, si vous avez décidé de vous mettre au sport ou d’arrêter de fumer. Pour vous donner les meilleures chances de réussite, ne placez pas la barre trop haut et avancez par étapes. Si Mars a tendance à vous énerver, essayez de vous détendre avec un peu de méditation. C’est en vous isolant dans des lieux calmes et sereins que vous vous ressourcerez le mieux.

Travail

Bonnes influences planétaires pour votre travail. N’hésitez plus. Le temps sera à l’action, non à la réflexion. La chance sera de votre côté. Tout ce que vous entreprenez aura de grandes chances d’être mené à bon port.

Citation

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls (La Bruyère).

Famille/foyer

Vous aurez l’impression d’être incompris, de ne pas parler le même langage que ceux qui vous entourent. Et pourtant l’harmonie qui règne dans votre foyer devrait suffire à vous prouver le contraire.

Vie sociale

Vous aurez l’occasion de prendre une part très active dans des manifestations ou des groupements. Cette journée pourra aussi marquer le point de départ d’une entreprise prometteuse avec quelqu’un d’autre. En tout cas, votre rythme d’activité s’intensifiera, et vous bénéficierez de circonstances favorables.

Nombre chance

247

Clin d’oeil

Si vous vous trouvez enlisé dans une situation difficile, n’hésitez pas à vous confier à une personne de confiance.

TAUREAU

Amour

Célibataires, vous ne serez pas pressés de vous fixer, et quelques aventures excitantes donneront de l’intensité à votre vie amoureuse. Natifs vivant en couple, vous ne serez pas sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire, et vous aurez quelques petites difficultés à réaliser l’accord parfait avec lui. En effet, lorsque vous aurez envie de vous jeter dans ses bras, il risque de se montrer distant et, quand il voudra vous entraîner au septième ciel, c’est vous qui penserez à autre chose !

Argent

Pas de planète pour influencer votre secteur finances, qui sera donc dans l’ensemble sans histoire. Méfiez-vous toutefois de l’impact ambigu que pourra avoir Jupiter, qui risque de vous souffler, à vous qui êtes d’habitude assez raisonnable, des envies d’achats superflus.

Santé

Le secteur santé sera à surveiller. Aucune maladie grave ne vous menacera, n’ayez crainte ; mais avec le turbulent Mars en cette configuration, vous risquez toutes sortes de petits bobos de type inflammatoire ou accidentel. Gare à la tôle froissée en conduisant ou aux brûlures si vous faites la cuisine.

Travail

Des blocages momentanés dans votre travail. Vous n’aurez pas les coudées franches, et prendrez du retard par la faute des autres. N’en faites pas un drame, cela ne ferait qu’envenimer les choses. Si vous vous montrez calme et patient, au contraire, tout rentrera rapidement dans l’ordre.

Citation

A savoir attendre, il y a tout à gagner (proverbe italien).

Famille/foyer

Uranus pourra provoquer quelques remous dans le domaine familial. Un changement pourra intervenir aujourd’hui ; mais il s’agira très certainement d’un changement heureux, même s’il vous demande une courte période d’adaptation.

Vie sociale

Dynamisé conjointement par le Soleil et Jupiter, vous vivrez à 200 à l’heure. Si votre entourage ne suit pas, vous risquez de vous fâcher. Soyez indulgent avec ceux qui ne possèdent pas votre énergie.

Nombre chance

388

Clin d’oeil

Étudiez bien les suggestions qu’on vous fait ; elles peuvent se révéler riches en idées utiles pour vous.

GEMEAUX

Amour

Dans le domaine conjugal, vous ferez preuve d’un flagrant manque de réalisme. Vous aurez envie de parer votre conjoint ou partenaire d’une kyrielle de qualités, et personne ne pourra vous détromper. Heureusement, la chance voudra que vous n’ayez pas à subir de grave déception. Célibataires, cet impact de Jupiter sera léger pour la plupart d’entre vous, faisant régner une certaine confusion dans leur vie amoureuse. Attention aux enthousiasmes illusoires, qui ne pourraient que mener à une déception.

Argent

Rien à craindre sur le plan pécuniaire si vous restez prudent et raisonnable. Mais si vous avez tendance à être dépensier ou impulsif en affaires, attention à Pluton ! Assez négatif, cet astre ne vous fera pas de cadeau si vous prenez trop de risques. Méfiez-vous des envies d’achats ruineux. Méfiez-vous également des idées farfelues qui pourront vous passer par la tête concernant des placements ou des investissements.

Santé

Grâce aux influences astrales très favorables, vous pourrez, à partir de ce jour, venir à bout de quelques-uns de vos menus problèmes de santé. Mais des problèmes nutritionnels sont à craindre pour les personnes particulièrement fragiles. Il conviendra surtout de surveiller l’alimentation des nourrissons.

Travail

Une épreuve de force pourrait se produire dans votre vie professionnelle. Vous devrez faire face à l’hostilité ouverte de certains collègues. Mais, soutenu par Mars, vous serez en mesure de contre-attaquer.

Citation

Il n’y a que ceux auxquels on a tant dit, à qui on a toujours quelque chose à dire (Louis Veuillot).

Famille/foyer

Vous serez plus décidé à tenir fermement les rênes du foyer. A la faveur du bel aspect de la Lune, vous prendrez une excellente décision concernant votre vie familiale.

Vie sociale

Veillez à ne pas faire, sous l’empire de vos tendances quelque peu chimériques, des promesses imprudentes. Vous seriez pris au mot et, dans l’incapacité de tenir vos engagements, vous détruiriez la bonne opinion que l’on a généralement de vous.

Nombre chance

189

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas envahir par des idées noires.

CANCER

Amour

Des influences planétaires contrastées. D’un côté, Jupiter et Uranus pourront provoquer d’imprévues disputes en couple. Mais de l’autre, Vénus, la déesse de l’amour, protégera vos amours de tout son pouvoir. Seuls les couples dont l’entente laisse profondément à désirer risquent des difficultés graves. Pour les autres couples, la journée sera marquée par une alternance de bons et de mauvais moments. Quant aux solitaires, ils auront des chances de croiser l’âme soeur avant les douze coups de minuit.

Argent

Il faudra veiller à ne vous laisser entraîner dans aucune forme de spéculation ou de jeu, car contrairement à votre habitude, vous serez enclin à prendre des risques qui vous exposeront davantage à des mécomptes qu’à de plantureux bénéfices.

Santé

Bonne nouvelle côté santé. Sous l’influence bénéfique de Jupiter, vous devriez tenir une forme olympique. Armé d’une détermination dont vous n’avez pas toujours fait preuve, vous pourriez vous astreindre à la pratique régulière d’un sport. Evitez cependant de préjuger de vos forces. Un mauvais aspect de Jupiter pourrait fragiliser vos articulations.

Travail

Vos activités professionnelles vous sembleront outrageusement routinières, et vous serez atteint d’une folle envie de claquer la porte. Tâchez tout de même de modérer vos emportements, car les conséquences pourraient être beaucoup plus négatives qu’il n’y paraît. Tout au long de cette journée agitée, vous devrez faire appel à votre bon sens.

Citation

La fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie (proverbe italien).

Famille/foyer

Avec les enfants, il n’y aura guère de quoi pavoiser. Il serait utile qu’avec votre conjoint vous adoptiez une attitude commune concernant la manière de les élever. Discutez des légers problèmes qui vous divisent et sachez écouter un avis différent du vôtre.

Vie sociale

Sous l’incitation de la planète Mercure, vous deviendrez beaucoup plus expansif et chaleureux que d’habitude. Vous sentirez aussi le besoin de changements, de dépaysements, de sortir, de bouger, de vous déplacer, et vous ne vous en priverez pas. Rien ni personne ne vous en empêchera. Ainsi, vous vous changerez profitablement les idées et pourrez faire des rencontres qui vous enchanteront.

Nombre chance

633

Clin d’oeil

Intéressez-vous beaucoup plus à votre foyer, car c’est là que vous trouverez les éléments nécessaires à votre équilibre et à votre moral.

LION

Amour

Uranus vous bouscule. Mais son action sera constructive. Si votre vie conjugale donne des signes d’essoufflement, vous chercherez ensemble de nouveaux schémas. Vous discuterez beaucoup, et la capacité à vous remettre en question vous offrira des solutions. Si vous vivez seul, l’ambiance astrale du jour laisse supposer que votre vie amoureuse ne connaîtra pas de grands bouleversements. Il est probable que Vénus à elle seule ne suffise pas à provoquer une rencontre vraiment importante.

Argent

Saturne vous lancera un sévère avertissement aujourd’hui concernant vos finances. Si vous persistez à jeter votre argent par les fenêtres, vous allez bientôt devoir tirer le diable par la queue, et il vous en cuira ! Pourquoi ne pas établir un sévère budget prévisionnel et vous y conformer coûte que coûte ? Ainsi, vous ne risquerez pas de faire des dépenses impulsives et ruineuses, et d’avoir ensuite des sueurs froides.

Santé

Jupiter et Vénus, bien positionnés, soutiendront votre forme. Voilà une bonne nouvelle, car en plus d’une excellente santé, vous afficherez une joie de vivre qui fera plaisir à voir. Mais si vous n’êtes pas raisonnable quant à votre alimentation, ces deux planètes pourraient vous valoir un petit problème digestif ou des réactions cutanées.

Travail

Aujourd’hui, plus que jamais, la précipitation pourrait être une cause d’échec ou du moins de perte de temps. Faites votre travail avec soin et efficacité. Le moment sera tout indiqué pour travailler en équipe, de façon à ce que les travaux puissent être vérifiés par diverses personnes.

Citation

Il passera bien de l’eau sous le pont (proverbe français).

Famille/foyer

Vous aurez peut-être cette fois le coup de chance vous permettant de trouver le logement qui convient vraiment à votre famille et qui vous apportera une satisfaction psychologique certaine.

Vie sociale

Avec le Soleil et Jupiter influençant le secteur amitiés, priorité en ce moment au développement de relations sociales et amicales. Préparez vos cartes de visite et votre carnet d’adresses !

Nombre chance

361

Clin d’oeil

Songez sérieusement à prendre un peu de repos complet.

VIERGE

Amour

Mars, la planète du désir, agira conjointement avec Pluton, planète liée à l’attraction sexuelle. Il pourra provoquer pour quelques-uns d’entre vous une rencontre explosive. Méfiez-vous, surtout si vous êtes déjà marié : cet emballement pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Il faudra aussi compter avec Vénus en mauvaise posture. Résultat : vous aurez tendance à prendre du recul, à ne pas céder à vos impulsions, à relativiser vos désirs.

Argent

Impôts, factures, traites, tout vous tombera en même temps sur le dos ! Mais cet aspect de Neptune vous fera réagir de façon positive. Vous trouverez le moyen d’augmenter vos gains ou de faire fructifier vos ressources.

Santé

Cette fois, vous serez habité par un punch du tonnerre. Mais même si Uranus, mal aspecté, vous souffle des comportements impulsifs, évitez de prendre des décisions à l’emporte-pièce que vous risqueriez de regretter rapidement, sans forcément pouvoir revenir en arrière. Ainsi votre vitalité ne s’en portera que mieux.

Travail

La configuration astrale de la journée invitera à la prudence dans les transactions commerciales, achats, ventes, etc. Ne forcez pas la chance en arrachant un contrat ou une signature : les conséquences seraient douloureuses. Bon succès pour les autres métiers.

Citation

L’homme pressé refait deux fois la même chose (proverbe persan).

Famille/foyer

Les liens avec les membres de votre famille se resserreront, et les enfants vous apporteront de grandes joies. Que voulez-vous en plus de la vie ?

Vie sociale

De bons influx planétaires vont se ruer sur vous. D’une part, Mercure vous favorisera sur le plan de l’amitié, de la complicité. Et puis les aspects positifs de la planète Saturne favoriseront les bons contacts avec l’étranger ou les rapports utiles avec le voyage. Vous aurez peut-être envie de vous remettre aux études ; n’hésitez pas à suivre votre penchant.

Nombre chance

250

Clin d’oeil

Ne perdez pas de vue que les jérémiades sont du temps perdu.

BALANCE

Amour

Autant vous avertir : de nombreuses planètes, parmi lesquelles le grincheux Saturne, influenceront le secteur vie à deux de votre thème. Ce n’est donc pas le moment de pousser votre conjoint ou partenaire à bout en la jouant trop perso ou trop insaisissable ! Côté rencontres, pas de planète directement liée au secteur ; mais Vénus pourrait vous proposer une rencontre dans le cadre d’un voyage ou avec une personne venue d’ailleurs. Ce ne sera pas forcément durable, mais bien agréable quand même !

Argent

Vos chances de réaliser d’excellentes transactions financières ou opérations immobilières seront accrues. Si vous êtes confronté à un problème de succession, vous trouverez une solution judicieuse aujourd’hui. La journée sera également idéale pour effectuer des transformations dans votre maison. Toutefois, il faudra veiller à ne pas dépasser votre budget, et surtout à ne pas faire d’emprunt.

Santé

Tout ira bien côté santé. Uranus en bel aspect vous assurera une bonne vitalité. Mais cette planète pourra aussi vous inciter à trop en faire, et surtout, par moments, renforcer votre nervosité. Heureusement, les autres planètes vous aideront à retrouver rapidement l’équilibre.

Travail

Vous pouvez espérer des conditions favorables pour votre travail, avec des retombées intéressantes. Vous serez cependant sujet à des mouvements d’humeur, ce qui pourrait vous compliquer les choses.

Citation

Il arrive que le menteur dise vrai (proverbe arabe).

Famille/foyer

Ambiance un peu morose en famille. Vos parents ne seront pas très en forme, et vous devrez éviter de les inquiéter en leur parlant de vos problèmes personnels. C’est vous, au contraire, qui devrez leur remonter le moral. Avec vos enfants, attention à ne pas adopter une attitude trop rigide. D’accord, ils ont besoin d’une certaine discipline, mais ne transformez pas la maison en caserne !

Vie sociale

Vos relations amicales se révéleront fort agréables et stimulantes. Vous mettrez au point avec vos amis de nombreux projets. Tâchez d’être plus expansif, plus ouvert, afin qu’on puisse être vraiment à l’aise avec vous. Sans aller jusqu’à livrer votre jardin secret, faites quelques confidences de temps à autre. Ne discutez pas toujours des mêmes sujets, et évitez soigneusement les sujets susceptibles d’engendrer des disputes.

Nombre chance

439

Clin d’oeil

Persistez dans votre désir de vaincre, les résistances céderont.

SAGITTAIRE

Amour

Jupiter au mieux de sa forme devrait largement profiter à votre couple. Chaleureux et prévenant, vous serez aux petits soins pour votre conjoint ou partenaire, créant autour de lui un climat de tendresse et de complicité. L’autre va adorer… Célibataire, l’amour, vous le savez, a toujours raison de tout. Et en ce moment plus que jamais. Alors, si quelqu’un vous plaît, laissez les élans de votre coeur s’exprimer : c’est la meilleure tactique pour que l’autre vous tombe dans les bras !

Argent

Mars et la Lune pourront vous valoir une mauvaise surprise côté finances. Pour éviter que la situation ne dégénère, essayez de serrer les cordons de la bourse : avec ces deux planètes momentanément hostiles, mieux vaudra en effet prévenir que guérir !

Santé

Aiguillonné par Vénus en charmant aspect, vous serez décidé à vous lancer dans une grande opération de séduction. N’oubliez pas qu’un beau sourire sera une arme imparable. Pour avoir un sourire d’une éclatante blancheur, supprimez les cigarettes, diminuez le café et plus encore le thé, surtout le thé de Chine, dont le tanin, extrêmement foncé, se dépose sur les dents. Soignez aussi votre haleine, qui doit être fraîche et sans odeur.

Travail

Au travail, la journée se passera vraisemblablement dans une atmosphère enfiévrée, faites de projets et de désirs divers, souvent utopiques d’ailleurs. Il conviendra donc de les examiner soigneusement dans les moments de solitude. Rappelez-vous que la réflexion ne peut se faire correctement que dans un climat serein, en dehors de toute vaine agitation et de toute précipitation.

Citation

Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ; sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte (Confucius).

Famille/foyer

Aucune planète ne viendra perturber votre vie familiale. Cette position de Mercure laisse présager de très bonnes nouvelles concernant votre progéniture et surtout de la part de votre aîné(e). Tout vous sera permis d’espérer, et vous serez comblé et très fier.

Vie sociale

Vous prendrez plaisir à brouiller les cartes et à créer autour de vous un climat de mystère. Mais il n’est pas certain que vous puissiez contrôler parfaitement la situation avec certaines personnes très habiles.

Nombre chance

214

Clin d’oeil

Soyez énergique et apprenez à savoir trancher dans le vif.

CAPRICORNE

Amour

Eloignez-vous des tentations, freinez vos passions. Les influx de Neptune vous inciteront ce jour à la modération en matière amoureuse. Consacrez-vous à votre vie de famille et mettez tout en oeuvre pour désamorcer les conflits conjugaux dans l’oeuf. Inviter des amis vous aidera à renforcer vos liens avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, Neptune et Uranus influenceront le secteur d’amour de votre Ciel. Leur impact sera bénéfique : ils vont donner leur mesure, en vous offrant une rencontre à vous couper le souffle !

Argent

Une petite rentrée d’argent ou une facilité financière vous seront accordées. Cela vous permettra de faire un achat agréable que vous envisagiez depuis bien longtemps. D’autre part, vous recevrez ou offrirez un cadeau qui, dans l’un ou l’autre cas, vous fera un immense plaisir. Mais dans tous les cas, ne dépassez pas vos possibilités budgétaires.

Santé

Comme votre activité physique sera phénoménale, vous aurez besoin d’une alimentation très énergétique – à ne pas confondre avec une nourriture trop riche en graisses. Consommez avec modération les superbes filets de boeuf ou les entrecôtes bien persillées dont vous raffolez. En revanche, vous pourrez sans inconvénient manger à satiété des poissons maigres grillés et parfumés au fenouil, au thym, au romarin, ou cuits à la vapeur à la chinoise.

Travail

Vous bénéficierez d’appuis importants dans votre milieu professionnel. Ceux qui vous attendent au tournant seront déçus car vous réussirez magnifiquement. Cependant, il vous sera recommandé de garder toujours un profil bas.

Citation

Si vous voulez savoir la valeur de l’argent, essayez d’en emprunter (B. Franklin).

Famille/foyer

Votre vie familiale risque de vous poser quelques problèmes. Vos enfants, même s’ils sont assez jeunes, accepteront mal de se plier à votre autorité. Prenez-les en douceur pour obtenir de meilleurs résultats.

Vie sociale

Veillez particulièrement à maîtriser votre esprit de critique exacerbé. Sans quoi, vous vous enfermerez dans une attitude négative, et vous accumulerez les rancoeurs, les frustrations et même les hostilités.

Nombre chance

995

Clin d’oeil

Prenez le temps de souffler et de savoir exactement où vous en êtes.

VERSEAU

Amour

Cette position de Saturne dans votre Ciel risque de compliquer vos amours. Si la mésentente s’est installée dans votre couple, un éloignement pourrait vous mener à une séparation. Mais les solitaires auront des chances de faire une rencontre importante. Ceux qui sont malheureux en couple pourraient croiser quelqu’un qui leur redonne foi en l’amour.

Argent

Profitez de l’influence dynamique de Mars pour régler les problèmes pécuniaires les plus urgents. Vous pourrez alors rembourser une vieille dette. Cette planète vous permettra également de conclure un accord financier très profitable pour vous.

Santé

Ce climat astral à forte teneur martienne vous stimulera beaucoup, pour ne pas dire qu’il vous survoltera. Evitez les excitants, notamment le café. Mangez tous les jours une bonne salade de laitue, agrémentée si possible de feuilles de menthe fraîches, aux vertus apaisantes bien reconnues. Après le déjeuner, prenez une infusion de verveine. Et le soir, au coucher, buvez une tasse d’infusion de camomille ou de fleur d’oranger.

Travail

Vos relations avec votre entourage professionnel ne seront pas de tout repos ; au contraire, des étincelles risquent de jaillir de tous les côtés. Mais rassurez-vous : vous n’y serez vraiment pour rien. Un peu de tact et de diplomatie, et il n’y paraîtra plus.

Citation

Tel maître, tel valet (proverbe latin).

Famille/foyer

Toutes les planètes seront bénéfiques, ce qui vous garantira de bonnes relations tant avec vos parents qu’avec vos enfants. Un problème lié à votre domicile pourrait par ailleurs trouver une solution heureuse.

Vie sociale

Aujourd’hui, vous vous trouverez confronté à des manifestations de malveillance ou de jalousie. N’en tenez pas compte si vous voulez éviter des discussions désagréables ou un esclandre.

Nombre chance

383

Clin d’oeil

Attention, ne vous laissez pas prendre aux miroirs aux alouettes !

POISSONS

Amour

Si vous vivez seul, les configurations harmonieuses que Jupiter et Vénus vont former avec d’autres planètes pourraient vous faire cadeau d’une rencontre à marquer d’une pierre blanche. Des événements inattendus risquent de modifier votre façon de vivre votre vie de couple. Cela n’est pas inquiétant en soi, mais vous aurez intérêt à prendre conseil avant de réagir et surtout à analyser la situation au calme, avec votre conjoint ou partenaire, sans hésiter à prendre tout le temps nécessaire.

Argent

Soyez à l’affût des bonnes occasions, sur le plan matériel. En fouinant un peu, vous pourrez faire des affaires extraordinaires. Une prime exceptionnelle pourrait vous être accordée aujourd’hui.

Santé

Vous serez en très bonne forme grâce à l’influence de Mars. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique.

Travail

Si vous occupez déjà un poste de direction ou si vous vous trouvez à la tête d’une entreprise quelconque, vous augmenterez sans peine votre prestige en mettant en place d’utiles innovations ou réformes, tant au niveau organisationnel que technique. Et tout cela, en faisant preuve de plus de sens social vis-à-vis de vos subordonnés. Les autres travailleurs tireront beaucoup de satisfactions de leur activité.

Citation

Il n’est pas d’anguille, si petite soit-elle, qui n’espère devenir une baleine (proverbe allemand).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Pluton, des perturbations sont possibles touchant soit votre vie de famille, soit votre domicile. Il ne s’agira en principe de rien de grave, et ces petites difficultés devraient se résorber assez rapidement et ne pas avoir de conséquences. Mais n’attendez pas tout de même que tout se règle comme par magie : votre intervention sera sans doute nécessaire.

Vie sociale

Vous apprendrez qu’un ami a mal agi envers vous en ne tenant pas une promesse. Même si vous estimez qu’il n’est pas possible de pardonner un tel affront, essayez quand même de contenir votre colère, car elle sera bien mauvaise. « Celui qui ne sait pas se fâcher est un sot, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage » (proverbe chinois).

Nombre chance

742

Clin d’oeil

Faites taire cette ironie que vous arborez un peu trop souvent.

