Haiti-Société: Vers l’amélioration du service de livraison des passeports

Source hpnhaiti.com

Avec l’opérationnalisation prochaine de 4 centres de demande et de livraison de passeport dans l’aire métropolitaine, ce service ne sera plus assuré au bureau de l’Immigration et de l’Emigration qui se trouve à Lalue, annonce ce mardi le représentant de cette institution étatique l’ ingénieur Jean Osselin Lambert.