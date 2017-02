Ephéméride du Jour….., 14 Février 1882 – Naissance de Gertrude Ida Faubert-Salomon, Femme de lettres/ Poétesse haïtienne

14 Février 1882 Naissance de Gertrude Ida Faubert-Salomon, Femme de lettres/ Poétesse haïtienne

Elle est la fille d’un ancien président, Lysius Salomon.

Elle résida en France de 1914 à 1969 et mourut en 1969 à Joinville-le-Pont. Elle se mêla aux mouvements féministes et fréquenta les artistes de son temps.

Poétesse au souffle chaud, connue aussi en Europe et distinguée par l’important prix Jacques-Normand qui lui a été décerné par la Société des gens de lettres, Ida Faubert qui a été définie la Marceline Desbordes-Valmore d’Haïti, à cause de l’accent passionné et tendre de ses poèmes, est aussi l’auteur de ces histoires très caractéristiques où mœurs, légendes, superstitions de son pays, sont rendues avec une sobre vigueur et un sens aigu de la couleur.

OEUVRES

Coeur des îles.

Sous le ciel caraïbe; histoires d’Haïti et d’ailleurs.

Aujourd’hui, 14 Février 2017

45ème jour de l’année, 7ème semaine de l’année

320jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Saint-Valentin, la fête des amoureux

Alors, bonne fête à tous ceux et à toutes celles qui vivent une histoire d’amour vraie et une histoire d’amitié. C’est l’occasion également de remercier les gens qui se trouvent dans notre entourage, de leur dire qu’on les apprécie.

Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales

Une journée consacrée aux maladies cardiaques le 14 février, fête des amoureux ? le raccourci est facile mais il permettra au moins de penser un peu plus aux peines de coeur les plus sérieuses… l’histoire commence en 1999, aux USA, où J. Imperati, mère d’un enfant atteint d’une malformation cardiaque, a l’idée que le jour de la Saint Valentin serait un jour de sensibilisation du grand public aux cardiopathies congénitales.

En quelques mois, grâce à l’élan de l’association C.H.I.N (Congenital Heart Information Network), de nombreux états des Etats-Unis et de nombreux pays dont l’Australie, le Canada, l’Allemagne, la République Indiennee, le Liban, l’Irlande, la Pologne, Les Emirats Arabes, l’Angleterre et d’autres acceptent cette proclamation.

Le nom officiel de cette journée est « Congenital Heart Defect Awareness Day », que l’on pourra traduire « Journée Nationale de sensibilisation aux malformations cardiaques congénitales ».

Vous avez dit cardiopathie congénitale…

Il naît chaque année en France entre 6500 à 8000 enfants portant une malformation cardiaque, appelée cardiopathie congénitale. Ces malformations peuvent être plus ou moins invalidantes, sont -ou ne sont pas- opérables, mais constituent dans tous les cas un handicap durable pour les personnes atteintes.

Des associations luttent pour permettent aux personnes atteintes de mieux s’insérer et voir reconnaître leurs droits dans la société.

Un site à visiter : www.ancc.asso.fr

http://www.journee-mondiale.com/245/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-cardiopathies-congenitales.htm

HAITI

14 Février

2006 La mission des Nations Unies en Haïti prorogée pour six mois

Par une résolution (CS/8639) adoptée en ce jour, le Conseil de sécurité décida de « proroger jusqu’au 15 août 2006 le mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), établi dans les résolutions 1608 (2005) et 1542 (2004)… ».

La Pensée du Jour

« Seul l’amour peut garder quelqu’un vivant. »

Oscar Wilde

PRENOM DU JOUR

Saint-Valentin mais aussi Valentine, Valentino, Cyrille, Cyril, Cyrielle…

Patron des jeunes à marier, évêque de Terni (Italie), thaumaturge connu, fut mis à mort vers 273 pour avoir demandé à un païen de se convertir au christianisme en échange d’un miracle.

Les Valentin sont intuitifs et fidèles.

Leur couleur : le bleu. Leurs chiffres: le 3 et le 7.

Aujourd’hui

Mardi 14 Février 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Février 2017 Dernier Quartier

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

14 février 270 Décès du prêtre Valentin

Valentin était un saint homme qui attira sur lui la colère de l’Empereur Claude (celui qui fit construire tant de » chaussées romaines » en Gaule) parce qu’il bénissait et mariait les jeunes couples qui s’aimaient et dont le mari devait faire son service militaire. À l’époque, l’on prétendait que les hommes » mariés » ne faisaient pas de bons soldats. Valentin fut arrêté, torturé et décapité en février 270. Le premier martyr de l’amour entrait dans la légende » dorée « .

14 février 842 Naissance de la langue française

Les Serments de Strasbourg marquent la naissance de la langue française.

C’est dans ce serment d’assistance mutuelle, prêté le 14 février 842, entre deux petits-fils de Charlemagne, à savoir Charles le Chauve et Louis le Germanique, contre leur frère Lothaire, que l’on trouve la première attestation de l’existence d’une langue parlée en France qui fut clairement séparée du latin, la romana lingua ou roman, ancêtre du français.

Les Serments de Strasbourg ont été déclarés et écrits dans ce protofrançais et en teudisca lingua (langue francique) par chacun des deux monarques dans la langue de son frère, puis par leurs troupes, afin que tout le monde se comprenne. Ils ont été transcrits par Nithard (autre petit-fils de Charlemagne).

14 février 1477 Le premier billet doux de la Saint-Valentin qui soit recensé

En Angleterre, la Saint-Valentin était une journée pour négocier officiellement les mariages arrangés et pour faire sa cour. Dans cette lettre de 1477, dame Margery Brews propose à John Paston d’épouser sa fille. Dans l’ensemble épistolaire d’où est tirée cette lettre, il s’en trouve aussi une de la jeune fille, Margery, qui indique qu’elle accepterait cette alliance.

Ils se sont mariés et eurent 2 enfants.

14 février 1819 Naissance de Christopher Sholes, inventeur de la machine à écrire

Si au cours du XVIIIe siècle, il y eut plusieurs tentatives pour mettre au point la machine à écrire, c’est véritablement en 1868 que l’américain Christopher Sholes réalisa et breveta le premier prototype du genre. C’est la firme Remington, surtout connue à l’époque pour la fabrication d’armes, qui débutera la fabrication en série de la première machine à écrire digne de ce nom en 1873.

Sholes est également connu pour avoir mis au point le clavier « Qwerty » qui permettait de frapper rapidement les touches sans que les petites tiges d’acier de la machine ne s’emmêlent. Il est mort le 17 février 1890.

14 février 1858 Deuxième apparition de la Vierge Marie

Ses parents interdisent à Bernadette de retourner à la grotte. Elle insiste, ils cèdent. Sur place, elle récite des chapelets et voit apparaître la dame. Elle lui jette de l’eau bénite. La dame sourit, incline la tête et disparaît.

14 février 1876 Graham Bell dépose le brevet sur le téléphone

Alexander Graham Bell était un inventeur qui est surtout connu pour son téléphone.

Il fut le premier en 1876 à déposer le brevet du téléphone quelques heures avant Elisha Gray..

Le crédit de cette invention lui a cependant été retiré, la Chambre des représentants des États-Unis ayant statué en juin 2002 qu’Antonio Meucci était le véritable inventeur du téléphone : Bell lui en avait volé la paternité.

Bell a consacré sa vie à apprendre à parler aux sourds.

Il était un spécialiste de l’élocution, on dirait aujourd’hui phonologue ou phoniatre.

14 février 1879 « La Marseillaise » est adopté comme hymne national français

France – La chambre des députés adopte « La Marseillaise » comme hymne national français. Composée pour l’armée du Rhin en 1792 par l’officier Claude Rouget de L’isle, l’air était déjà devenu « chant national » en 1795 (26 messidor an III), mais le texte n’avait jamais été officialisé.

14 février 1918 Apparition pour la première fois du personnage de Tarzan au grand écran

1918 Sortie du film « Tarzan of the Apes », dont le scénario est basé sur les écrits d’Edgar Rice Burroughs. Le rôle de Tarzan enfant est tenu par Gordon Griffith, un garcon de 10 ans. Elmo Lincoln incarne le célèbre personnage à l’âge adulte; on raconte que l’homme de fer du baseball majeur, l’immortel Lou Gehrig des Yankees de New York, a refusé le rôle.

14 février 1946 Premier ordinateur «électronique» du monde

Devant des dignitaires et ingénieurs réunis à l’Université de Pennsylvanie, le général américain Gladeon Barnes fait la première démonstration publique du premier ordinateur » électronique » du monde; l’Eniac (Electronic Numerical Integrator and Computer) est un gigantesque appareil de 30 tonnes, occupant une superficie de 30 pieds sur 50, et muni de 17 468 tubes à vide. Il a été conçu par John Presper Eckert et John W. Mauchly.

14 février 2001 Centième sortie dans l’espace pour les astronautes de la NASA

Deux des astronautes de la navette Atlantis ont effectué mercredi la centième sortie dans l’espace de l’histoire de la NASA.

Les astronautes Thomas Jones et Robert Curbeam ont mis la touche finale à l’installation du laboratoire Destiny. Le laboratoire a été installé sur la Station spatiale internationale Alpha. Les astronautes devaient aussi installer une antenne sur l’armature de la Station spatiale, une opération qui devait durer environ cinq heures.

14 février 2005 Création de You Tube

YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, visualiser et se partager des séquences vidéos. Il a été créé le 14 février 2005 par trois anciens employés de PayPal. Le service situé à San Bruno utilise la technique Adobe Flash pour afficher toutes sortes de vidéos : des extraits de films, d’émissions de télé et des clips de musique, mais aussi des vidéos amateur provenant de blogs par exemple. En octobre 2006, Google a annoncé qu’après avoir conclu un accord, il deviendrait le propriétaire de l’entreprise en échange d’actions Google d’une valeur totale de 1,65 milliard de dollars américains.

Recherches: Nadeige Cajuste

