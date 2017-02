Astrologie du jour

BELIER

Amour

L’influence de Vénus dans le secteur amour vous promet une journée très favorisée sur le plan amoureux. Certes, il y aura toujours Uranus, qui pourra par moments gêner certains natifs mariés. Besoin d’indépendance de l’un ou de l’autre, petits mensonges ou malentendus sont possibles, mais cela ne devrait pas aller trop loin… Les solitaires, eux, profiteront sans souci de la présence de Vénus. Leur charme en hausse fera des ravages, et Mars décuplera leur sensualité.

Argent

Climat astral nettement ambigu côté argent. Saturne influencera votre secteur d’argent. Saturne étant une planète de restriction et de limitation, inutile de vous dire qu’il vous promet une période de vaches maigres, où vous devrez surveiller de près vos dépenses. Mais Jupiter sera aussi là. Est-ce vraiment un bienfait ? Certes, Jupiter étant la planète de la chance, il va sans doute vous aider à renflouer votre budget. Mais cet astre est aussi celui qui rend le plus dépensier !

Santé

Votre vitalité sera un peu fluctuante en raison de la mauvaise posture de Pluton. Si vous suivez un régime minceur, il est tout à fait déconseillé de manger un jour sur deux ou de faire des excès immédiatement suivis d’abstinence. Privilégiez les moments de détente et bichonnez-vous.

Travail

Sur le plan professionnel, vous saurez saisir au vol les occasions exceptionnelles, ou profiter de changements imprévus. Si bien que vous avancerez à pas de géant et que vous pourrez atteindre d’importants objectifs. Et si vous souhaitez monter votre propre affaire, ou passer du statut de salarié à celui de travailleur indépendant, le moment sera idéal pour sauter le pas.

Citation

L’amour est du côté où pend l’escarcelle (proverbe néerlandais).

Famille/foyer

Cet environnement astral dispensera une certaine chaleur affective au sein de votre foyer. Il y apportera une note de bonne humeur et une touche de raffinement. Vos échanges avec vos proches seront empreints de beaucoup d’affection, d’une sage compréhension, de sentiments équilibrés, d’une certaine sérénité.

Vie sociale

Attiré par le prestige, vous serez sélectif dans vos relations sociales et essaierez de côtoyer les êtres les plus en vue. Vous aurez tous les atouts requis pour assouvir vos aspirations.

Nombre chance

364

Clin d’oeil

Ne choisissez pas systématiquement la voie de la facilité.

TAUREAU

Amour

Plusieurs astres formeront des configurations tendues dans votre thème natal et vous perturberont assez sérieusement sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire manqueront de stabilité, c’est le moins que l’on puisse dire. Vous ferez montre d’une étonnante rigidité et d’une inhabituelle incompréhension. Réagissez vite, sinon l’éventualité d’une rupture ne se ferait pas attendre. Les célibataires devront imprimer à leurs amours un caractère plus cool, plus tolérant.

Argent

Avec Saturne en cette configuration, tous ceux qui ont dernièrement fait preuve d’imprudences en matière financière vont probablement connaître quelques difficultés. Mettez de l’ordre dans vos comptes, et attendez que le Ciel se dégage sans commettre d’autres folies.

Santé

Vous devriez veiller à ménager vos forces. Ne vous surmenez pas. N’abusez pas non plus d’efforts physiques : vous pourriez vous froisser un muscle. En tout cas, évitez tout exercice trop violent aujourd’hui. Et rappelez-vous que le rôle des facteurs émotionnels est capital chez vous.

Travail

L’évolution de votre carrière va bénéficier des influx de Neptune et d’Uranus. Neptune va décupler votre ambition et votre intuition, tandis qu’Uranus va réveiller votre envie de réussir et vous valoir le soutien d’un exceptionnel courant de chance. A noter : ces bonnes influences ne vont pas durer très longtemps.

Citation

Une mésange dans la main vaut mieux qu’une grue dans le ciel (proverbe russe).

Famille/foyer

Vous aurez constamment besoin que votre conjoint ou vos enfants vous donnent des preuves d’attachement et, de votre côté, vous serez très exclusif. Attention à l’excès de possessivité : il sera néfaste.

Vie sociale

Pendant toute la journée vos nerfs seront mis à rude épreuve, car les motifs de tension surgiront de toutes parts. Les contradicteurs afflueront et, même si vous déployez un maximum de tact et de courtoisie, vous vous sentirez constamment agressé. Votre susceptibilité légendaire s’en trouvera décuplée. Alors, un conseil : évitez les discussions de toute nature.

Nombre chance

886

Clin d’oeil

Avec les autres, essayez d’être un peu plus tolérant et compréhensif, et de placer la barre moins haut.

GEMEAUX

Amour

Charmeur en diable, vous ne pourrez pas résister au plaisir de séduire. Votre partenaire risque de faire un beau scandale s’il a une fibre jalouse et est dépourvu de sens de l’humour. Célibataire, vous aimerez vous laisser porter par de doux rêves amoureux. Mais la réalité se chargera de vous ramener sur vos terres coutumières. Ne vous en désolez pas : si vous savez en profiter, la réalité recèle souvent des trésors que le rêve ne renferme pas.

Argent

Mars en cet aspect vous incitera fermement à mettre votre comptabilité à jour. Vous seriez d’ailleurs bien inspiré de suivre ses conseils, car si vous ne le faites pas spontanément, c’est votre banquier qui finira par vous rappeler à l’ordre. La gestion n’est certes pas ce qui vous passionne le plus, mais un petit effort dans ce sens vous sera utile. Vous n’allez peut-être pas réduire vos dépenses, mais savoir où vous en êtes vous évitera quelques déboires.

Santé

Votre santé sera bonne à souhait si vous êtes capable de vous reposer. Ne continuez pas à passer toutes vos nuits dehors et vos journées à travailler démesurément. Nourrissez-vous correctement et ne prenez pas d’excitants. Rappelez-vous que « la santé, c’est l’unité qui fait valoir tous les zéros de la vie » (Fontenelle).

Travail

Ceux qui se lanceront dans une profession indépendante pourront prétendre à certaines chances, accordées par Mercure, mais à condition de jouer la carte du long terme et de garder à l’esprit l’idée que l’on ne se fait pas une clientèle en un jour. Bon rendement de travail pour tous les natifs du signe.

Citation

Un malheur en suit un autre (Térence).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se dérouler dans une ambiance sereine et sans souci. Vos relations avec vos parents et vos enfants ne poseront sans doute pas de problème particulier. Mais avec Saturne en cet aspect, quelques-uns d’entre vous pourront être amenés à s’occuper d’un problème concernant l’un de leurs frères ou soeurs.

Vie sociale

Le goût de l’aventure, qui sommeille toujours en vous, se réveillera brusquement sous l’impulsion de la Lune. Vous ne penserez alors qu’à une chose : l’évasion sous toutes ses formes. Malheureusement, il vous faudra attendre le moment propice, car il vous restera encore une montagne d’obligations à accomplir sur-le-champ.

Nombre chance

620

Clin d’oeil

Surveillez votre tension artérielle et ralentissez votre rythme.

CANCER

Amour

En amour, vous n’allez pas briller par vos talents de diplomate, et ce sera bien dommage car vous obtiendrez tellement plus avec un peu de tact et de doigté. En tout cas, essayez au moins de ne pas provoquer votre conjoint ou partenaire : un affrontement aujourd’hui laisserait des traces, qui pourraient se révéler indélébiles. Célibataire, la bonne position de Vénus dans votre Ciel aura une influence marquante sur vos relations amoureuses, en vous offrant la possibilité d’exprimer librement vos sentiments. Pensez à vaincre votre timidité.

Argent

Avec la planète Mercure en bonne position dans votre Ciel, des gains grâce à la chance pure sont tout à fait possibles. Vous auriez raison de jouer, mais à condition de ne risquer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre sans vous retrouver immédiatement sous le pont du clochard. S’il s’agit d’un jeu de nombres, n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Dans l’ensemble, vous devriez tenir une bonne forme physique. Tout au plus serez-vous sujet à un peu de morosité passagère, plus perceptible si vous traversez une crise de couple.

Travail

Perspectives professionnelles intéressantes, dont vous saisirez toutes les possibilités et que vous dominerez sans effort. Bon rythme de travail, rapports constructifs avec vos supérieurs et collègues.

Citation

Il en est du bonheur comme des montres ; les moins compliquées sont celles qui se dérangent le moins (Chamfort).

Famille/foyer

La vie au foyer sera particulièrement agréable et harmonieuse. Certains d’entre vous changeront leur style de vie, leur manière d’être à travers une nouvelle installation, des acquis immobiliers ou électroménagers.

Vie sociale

Avec Saturne qui traîne dans les parages, vous ne serez pas toujours au diapason avec vos amis. De petits accrochages peuvent se produire : un peu énervants, mais pas graves du tout.

Nombre chance

733

Clin d’oeil

Sentiment de blocage ou de frustration ? Réagissez, en cherchant à vous divertir ou à vous faire plaisir.

LION

Amour

Il est fort possible qu’un rival cherche à semer l’embrouille et à provoquer des tensions dans votre ménage. Mais ces crises seront vite surmontées. Les aspects harmoniques de la planète Uranus vous permettront, en effet, de reprendre la situation en main et de relever la tête. Ouf ! Célibataire, à la suite d’une rencontre qui peut jouer un rôle déclencheur, vous serez appelé à modifier vos comportements amoureux. Cette situation peut vous paraître contraignante sur le moment, mais votre vie amoureuse sera ensuite nettement plus épanouissante.

Argent

Les influences astrales ne semblent pas vous être très bénéfiques dans le domaine financier aujourd’hui. Vous n’aurez pas l’esprit à thésauriser pour le moment. Au contraire, vous aurez tendance à dépenser à tort et à travers. Réfléchissez bien avant de prêter, et abstenez-vous d’emprunter. Si une opportunité touchant l’immobilier s’offre à vous, ne passez pas à côté.

Santé

Concernant votre santé, les planètes seront d’une bienveillante neutralité. Aucune d’elles ne viendra exercer une action néfaste quelconque. A vous donc de jouer avec sagesse pour préserver et augmenter votre vitalité. Une alimentation saine, équilibrée, et des exercices quotidiens vous feront beaucoup de bien.

Travail

L’ambiance astrale de la journée aura des effets néfastes sur le secteur du travail. Certains natifs auront à affronter les inimitiés d’un collègue ou d’un supérieur, avec lequel le mésentente sera patente sur le plan humain. D’autres natifs seront victimes de leur sincérité et de leur franc-parler, qui a pu les conduire, malgré eux, à blesser la susceptibilité d’un autre dans le passé.

Citation

Les corbeaux ont beau se plonger dans l’eau, cela ne les blanchit pas (proverbe anglais).

Famille/foyer

L’ambiance familiale sera extrêmement animée, chaleureuse, chacun proposant mille et une activités. Attention, cependant, à un risque de malentendu. Ne vous fâchez pas avant d’avoir fait toute la lumière sur la question.

Vie sociale

Vous êtes brouillé avec un vieux copain, pour une bêtise, de surcroît ? Jupiter au mieux de sa forme est formel : la réconciliation est pour l’instant. Il ne vous reste plus qu’à prendre votre téléphone !

Nombre chance

647

Clin d’oeil

Au lieu de grands défis, apprenez de temps à autre à vous fixer des objectifs plus modestes. C’est aussi important, et nettement moins épuisant.

VIERGE

Amour

Ne laissez personne intervenir dans votre vie conjugale. L’entente avec votre conjoint ou partenaire dépendra cette fois de la fermeté dont vous ferez preuve vis-à-vis de tous ceux qui, même avec la meilleure intention du monde, se mêlent un peu trop de ce qui ne les regarde pas. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs. Mais cette accumulation de conquêtes masque une profonde insatisfaction. Eh bien, réjouissez-vous : une rencontre décisive pourrait bientôt changer votre vie !

Argent

Sous l’influence d’Uranus, vous pourriez bénéficier d’une rentrée d’argent aussi intéressante qu’inattendue. Il reste cependant qu’avec Neptune en aspect dysharmonique vous risquez d’être mal conseillé si vous choisissez de placer cette somme. Pour vous éviter une déconvenue, ce sera le moment de faire appel à votre sens inné de gestion, ce qui, sous de tels auspices, ne sera pas facile.

Santé

Voilà une journée qui se présente sous les meilleurs auspices. Vous aurez du tonus à revendre. Vous pourrez multiplier les activités sans pour autant vous fatiguer et perdre de vue votre objectif principal.

Travail

Côté travail, c’est Jupiter qui mènera le jeu. Avec cette planète en aspect harmonique, inutile de vous dire que vos chances professionnelles seront à leur meilleur niveau. Attention simplement à ne pas prendre trop de risques.

Citation

N’entretiens pas l’espoir de ce qui ne peut être espéré (Pythagore).

Famille/foyer

Soyez prudent dans votre foyer. L’ambiance astrale vous inclinera sans doute à lâcher des paroles acerbes, ce qui pourrait provoquer des conflits parfaitement inutiles.

Vie sociale

Restez sur vos gardes, ne vous montrez pas trop confiant. Une influence hostile cherchera à vous nuire, l’envie ou la jalousie pourra créer un mauvais climat autour de vous.

Nombre chance

319

Clin d’oeil

Prenez les gens comme ils sont, non comme ils devraient être.

BALANCE

Amour

Les aspects planétaires de la journée favoriseront particulièrement une nouvelle histoire de coeur ou raviveront les couleurs de celle que vous vivez actuellement. Vous pourrez faire un très agréable voyage plus ou moins long en compagnie de la personne que vous aimez beaucoup. Vous serez tiraillé entre votre profond besoin de stabilité conjugale et l’envie de découvrir de nouveaux horizons amoureux. La routine et les contraintes de la vie à deux vous paraîtront plus dures à supporter que jamais. Pourtant, gardez-vous de prendre une décision sur un coup de tête.

Argent

En affaires, la chance sera cette fois au rendez-vous, avec la planète Uranus en bel aspect. Des occasions inespérées vont se présenter ; saisissez-les au passage, mais traitez-les sans précipitation.

Santé

Journée très favorable pour prendre une bonne résolution. Et pourquoi pas celle, par exemple, d’arrêter définitivement de fumer ? Vous n’aurez rien à perdre qu’un cancer du poumon et des maladies cardio-vasculaires !

Travail

Vos responsabilités professionnelles vous paraîtront bien lourdes à porter, d’autant que vos relations avec vos collègues ne seront pas très cordiales. Bref, vous ne pourrez compter que sur vous-même.

Citation

Une poignée de chance vaut mieux qu’un sac plein de sagesse (proverbe allemand).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre famille risquent d’être un peu tendus aujourd’hui. Mais il suffira de peu de chose pour qu’ils s’améliorent. Evitez de vous montrer trop directif avec vos proches et de leur imposer vos points de vue.

Vie sociale

Le Soleil, Mercure et Vénus ensemble, voilà qui vous promet une vie amicale animée. Si vous n’avez pas très envie de sortir vous ferez table ouverte chez vous, et souvent vous afficherez complet !

Nombre chance

183

Clin d’oeil

Efforcez-vous de voir les choses telles qu’elles sont, non telles qu’elles devraient être.

SCORPION

Amour

Cette journée sera des plus propices à une bonne entente avec le conjoint ou le partenaire. Vous ferez beaucoup de projets en commun, et vous pourrez enfin aborder les sujets délicats dont vous hésitiez toujours de parler. Le courant passera merveilleusement. L’influence de Vénus dans le secteur amour promet, pour les célibataires, une rencontre mystérieuse dans un endroit inhabituel. Bref, vous vivrez une journée très romanesque. Un conseil : profitez-en au maximum, car ces belles dispositions astrales seront de courte durée.

Argent

Profitez de l’influence de Vénus pour tenter le sort, demander une prime quelconque, faire des paris aux jeux, ou décider un achat qui vous tient à coeur. Mais ne perdez pas le sens de la mesure.

Santé

Vous serez en bonne santé. Il vous faudra simplement veiller à vous reposer un maximum. En effet, Mars étant mal aspecté, vous subirez une chute de tonus et d’énergie, qui sera heureusement sans conséquence si vous avez la sagesse de ne pas vous surmener.

Travail

Beaucoup d’esprit d’initiative à votre actif. Vous n’aurez pas besoin de réfléchir indéfiniment ou retourner un problème sous tous ses angles avant de prendre une judicieuse décision. Vos élans donneront de bons résultats.

Citation

La violence et la vérité ne peuvent rien l’une sur l’autre (Pascal).

Famille/foyer

Un conflit intérieur entre votre besoin d’autonomie et votre désir de dépendance risque de vous valoir des tiraillements dans vos relations avec votre famille. Efforcez-vous de montrer davantage de stabilité d’humeur, car si vous soumettez les uns et les autres au régime de la douche froide, tout le monde vous trouvera insupportable.

Vie sociale

L’environnement planétaire mettra avant tout l’accent sur les loisirs sérieux et qui servent d’investissement pour l’avenir. La photographie, l’informatique, par exemple, sont des secteurs pleins de promesses de plaisir et de profit présents et futurs. Ne passez donc plus votre temps libre à tourner en rond ou à somnoler devant votre écran de télévision !

Nombre chance

407

Clin d’oeil

Sachez regarder la réalité bien en face si vous voulez être en mesure de saisir les bonnes occasions qui passent.

SAGITTAIRE

Amour

Avec Vénus, la déesse de l’amour, en bel aspect, il est probable qu’au moment où tout le monde sera en train de se débattre contre les impacts négatifs du Ciel, vous serez tranquillement en train de filer le parfait amour avec votre cher et tendre ! Cette journée sera une aubaine pour les célibataires et les coeurs solitaires. Brusquement, votre existence changera du tout au tout, car vous aurez sans aucun doute une aventure excitante à souhait, même s’il ne s’agit pas encore de l’homme (ou la femme) de votre vie.

Argent

Mars en aspect dysharmonique perturbera votre jugement. Aussi, évitez d’effectuer des transactions financières aujourd’hui. Une affaire litigieuse reviendra à l’ordre du jour et vous mettra dans l’embarras.

Santé

Vous bénéficierez d’une grande résistance. Les planètes d’énergie seront bien aspectées. Si vous souffrez d’une maladie chronique, ce climat astral vous permettra de trouver un traitement plus efficace.

Travail

Des appuis financiers qui vous avaient été promis, risquent de vous être brusquement retirés. Voilà qui risque de compromettre la réalisation d’un important projet. Gardez le moral, vous finirez par trouver une solution. En attendant, votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Même en mangeant de l’avoine, l’âne rêve de chardons (proverbe allemand).

Famille/foyer

Vous exigerez beaucoup des êtres que vous aimez. Attention ! Si votre affection est trop étouffante, vos proches auront tout naturellement tendance à prendre de la distance, ce qui risque de vous perturber et vous faire basculer de l’amour à l’indifférence !

Vie sociale

Relations très affectueuses avec vos amis intimes. Ils sauront vous comprendre et vous viendront en aide si nécessaire. Ne refusez pas leurs invitations, à moins d’avoir un empêchement sérieux.

Nombre chance

385

Clin d’oeil

Ne croyez pas que le destin est responsable de vos propres bêtises.

CAPRICORNE

Amour

Envahi par des instincts passionnés, vous chercherez à dominer votre douce moitié en lui imposant votre manière d’agir. Mais attention ! Dans ce climat tumultueux, vous risquez de blesser votre conjoint ou partenaire, ce qui est susceptible d’entraîner une scène de ménage épicée de commentaires sarcastiques et cinglants. Célibataire, vous exigerez de la vie amour, aventure et liberté en même temps – rien de moins ! Vous aspirerez plus à recevoir qu’à donner, et vous voudrez faire entrer la réalité dans le cadre de vos idées préconçues.

Argent

Le secteur argent sera sans histoire. Mais vous feriez bien de ne pas céder à toutes les envies qui vont vous passer par la tête. Pour quelques natifs du troisième décan, une bonne surprise pécuniaire est probable.

Santé

Ajoutez à votre alimentation des protéines nécessaires, que vous retrouvez dans les viandes maigres, le yaourt, le fromage de campagne, les oeufs et les lentilles.

Travail

Au travail, vous risquez de subir pas mal de retards et d’être confronté à une série de contrariétés qui mettront vos nerfs à rude épreuve, même s’il en faut beaucoup pour vous faire sortir de vos gonds. Ne vous lancez pas dans des entreprises trop ambitieuses.

Citation

Quand la main désigne le but, l’innocent regarde la main (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous serez amené à assumer un surcroît de responsabilités familiales. Heureusement, vos épaules sont solides, et vous avez du courage et le sens du devoir. Une fois encore, vos proches pourront compter sur vous.

Vie sociale

Mercure et Vénus vont influencer le secteur entourage, ce qui vous donnera envie d’aller vers les autres : pour mieux les connaître, les revoir si vous les avez perdus de vue, ou les aider s’ils en ont besoin.

Nombre chance

556

Clin d’oeil

Si vous êtes soumis à un parcours d’obstacles, ne cédez ni à l’agressivité ni au découragement. Efforcez-vous de rester zen !

VERSEAU

Amour

Cette configuration astrale indique une vie amoureuse et sexuelle pleine d’embûches. Cela ne veut pas dire que vous connaîtrez à coup sûr des déboires sentimentaux terrassants ; mais il est possible que, si vous n’avez pas pris assez de précautions, la situation évolue lentement mais nettement vers certaines déceptions.

Argent

Avec cet aspect de Pluton, vous pourrez gérer votre budget sans trop de souci. Mais vous devrez tout de même rester assez vigilant à cause de Neptune, qui pourra vous brouiller les idées et vous pousser à prendre des décisions inadaptées.

Santé

Cet environnement astral vous garantira un tonus en hausse et une solide résistance. Vous serez en grande forme physique, et vous bénéficierez également d’un excellent équilibre nerveux.

Travail

Les natifs du signe seront très protégés sur le plan professionnel par cet aspect de Pluton. Ils pourront mûrir certaines décisions qui amèneront un changement important dans leur activité, le plus souvent en relation avec l’étranger, les grands voyages, où des contacts essentiels pourront être pris. Responsabilité amplifiée, importance des engagements nouveaux et d’envergure. En tout cas, de nombreuses satisfactions à prévoir.

Citation

Le boiteux à la fin rattrape le rapide (Plutarque).

Famille/foyer

Vous voulez sincèrement que les êtres que vous aimez soient heureux. Et vos bonnes intentions seront bien comprises et accueillies par vos proches. Il en résultera un climat de tendresse et d’amour sans précédant dans votre foyer.

Vie sociale

Avec une telle configuration astrale, des conflits sont probables avec vos amis pour des questions d’intérêt. Loin de vous l’idée que « les amis ont tout en commun » (Pythagore). Pourtant, si voulez garder vos amitiés vertes, il vous faudra renoncer à l’attitude consistant à toujours tirer la couverture à vous.

Nombre chance

173

Clin d’oeil

Méfiez-vous de la colère, qui est toujours mauvaise conseillère.

POISSONS

Amour

Célibataire, incité par cet aspect d’Uranus, vous chercherez trop à jouer les jolis coeurs autour de vous. Attention, n’essayez pas de rendre jalouse la personne que vous aimez : vous ne gagnerez certainement pas à ce jeu-là, et y perdrez peut-être ! Restez naturel, et ne dépensez pas pour l’amour plus que vos moyens ne vous le permettent. Excellent climat astral pour les natifs vivant en couple. Il leur promet une journée bien agréable à vivre, marquée par la sensualité, la complicité et la tendresse.

Argent

Avec Vénus dans votre camp, vous n’aurez aucun mal à équilibrer votre budget, et pourriez même bénéficier d’un apport d’argent imprévu et… bienvenu. Méfiez-vous, cependant, si vous avez des décisions financières importantes à prendre : Uranus sera mal aspecté ; attention au manque de lucidité ou à l’impulsivité !

Santé

Entre Uranus qui vous stimule et Jupiter qui accroît votre résistance, ce sera la grande forme, tout simplement ! Raison de plus pour l’entretenir, en pratiquant une activité sportive douce qui saura à la fois vous détendre et vous aider à canaliser votre énergie.

Travail

Méfiez-vous pour l’instant des affaires trop alléchantes à réaliser en association. Avec cet aspect de Mars, vous fonceriez tête baissée dans le piège. Votre travail quotidien vous donnera plein de satisfactions.

Citation

Jusqu’à vingt-cinq ans, les enfants aiment leurs parents ; à vingt-cinq ans, ils les jugent ; ensuite, ils leur pardonnent (H. Taine).

Famille/foyer

Les mauvais influx de Mercure pourront vous valoir quelques difficultés en famille. Tout s’arrangera bien si vous savez garder la tête froide. Mais si vous vous énervez, de petits malentendus pourront prendre des proportions plus ennuyeuses. Alors, un conseil : si conjoint et enfants vous agacent, ne dites rien et partez faire du footing pour vous défouler.

Vie sociale

Vous aurez du mal à vous détendre, même si vous êtes en vacances. Vous vous sentirez coincé, bloqué. Pourtant, si vous vous efforcez de porter votre regard au-delà de vous-même, d’aller vers les autres, vous parviendrez à vous libérer de ce pénible sentiment. Et alors vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. « Beaucoup de mal quand je me considère ; beaucoup de bien quand je me compare » (Cardinal Maury).

Nombre chance

419

Clin d’oeil

Ne perdez jamais le contact avec la réalité.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net