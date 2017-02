Dix millions de gourdes pour la 25e édition du carnaval de Jacmel, la mairie met les dernières touches

Source Claudy Bélizaire / claudyb15@yahoo.fr | Le Nouvelliste

Sous les auspices du conseil municipal de Jacmel par le biais de son bureau du Carnaval, a eu lieu le dimanche 12 février 2017 le prédéfile du carnaval de Jacmel. Plus d’une centaine de groupes mascarades et d’une vingtaine de bandes à pied ont participé à cet événement sur l’avenue Barranquilla de Jacmel.Alors que le déroulement du carnaval officiel est prévu le dimanche 19 février 2017 autour du thème : « Jakmèl, ann ale ». Le bureau du carnaval, dans l’objectif de selectionner les principaux groupes mascarades, les bandes à pied et les groupes musicaux qui auront à défiler sur le parcourt officiel du carnaval de Jacmel, a jugé important d’évaluer leurs prestations une semaine d’avance.

Contrairement aux années précédentes, où plusieurs personnages ussus de différents secteurs de la ville faisaient partie d’un comité provisoire pour organiser les festivités du carnaval, l’arrivée de Macky Kessa, Lourdie César et Bénissoit Jean-Pierre, comme Maires de Jacmel, ont vu la nécéssité de mettre sur pied un bureau permanant au sein de la mairie, chargé de la réalisation du carnaval.

Il était environ midi, lorsque les mascarades ont commencé à défiler, sous les yeux des autorités de la mairie, des membres du bureau du carnaval, de la presse locale, ainsi que des milliers de visiteurs et carnavaliers. L’occasion a été pour les macarades, les artistes et artisans de faire valoir leurs capacités, leurs talents et leur esprit de créativité à travers de nouvelles pièces en papier mâché, le sujet traité dans leurs meringes ainsi que leurs déguisements.

Selon, Jim Jacob Pierre, le directeur de la cellule culture et tourisme au sein de la municipalité de Jacmel et également président du bureau du carnaval, au total 172 groupes mascarades ont été inscrits au préalablement. Il a indiqué que suivant les critères de préselection, la première liste a été réduite de 89 groupes. « L’organisation de ce prédéfilé devrait permettre au bureau de carnaval non seulement de voir les groupes qui sont prêts mais aussi d’avoir une liste définitive » a déclaré M. Jim Jacob Pierre.

La 25e edition du carnaval officiel de Jacmel annonce déjà la couleur dans la cité de René Depestre. Pendant le prédéfilé, de nouvelles pièces en papier mâché ont été présentées par les acteurs. Tandis que sur le stand des officiels, l'artiste peintre Jacmélien, de renom international, Jean Gary Baldy, muni de leurs