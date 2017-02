Le président Jovenel Moise promet une nouvelle fois d’accompagner les agriculteurs lors d’une visite dans une ferme agricole appartenant à Jerry Mourra

Port-au-Prince, le 13 février 2017 – (AHP)- Le président Jovenel Moise a visité ce lundi les installations d’une ferme agricole spécialisée dans la production de tomates et leur transformation en produits dérivés.



Le nouveau chef de l’Etat, entendait par cette visite, réaffirmer sa volonté d’accompagner les agriculteurs haïtiens dans une perspective de création d’emplois dans le pays. L’Etat au plus haut niveau, doit se mettre aux service de la population.



Il a promis l’accompagnement de son administration pour renforcer les capacités de production et de conservation de l’usine agro-alimentaire, la société haïtienne agro-inductrielle SA.



J’ai toujours dit que je sais comment combiner l’eau, la terre, le soleil et les hommes pour améliorer la production dans le pays afin que les poches et les assiettes des citoyens ne soient plus vides, a indiqué Jovenel Moise.



Pour sa part, le coordonnateur de la SHAI SA, Jerry Mourra, s’est felicité……lire la suite sur ahphaiti.org