Plus de 29 millions de touristes ont visité les Caraïbes en 2016

Ecrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le secteur touristique au niveau des Caraïbes a enregistré un chiffre record en 2016, dépassant pour la première fois les 29 millions d’arrivées, et avec une croissance plus rapide que la moyenne mondiale.

« Malgré les incertitudes politiques, les défis au niveau de la sécurité et les certains problèmes économiques et quelques ralentissements de croissance dans certains des marchés émetteurs de touristes, les arrivées de touristes dans les Caraïbes ont augmenté de 4,2% en 2016, mieux que le taux de 3,9% de croissance mondiale » a déclaré le secrétaire général de la Caribbean Tourism Organization (CTO) High Riley, pendant qu’il présentait le rapport annuel de l’entité.

Les dépenses des visiteurs ont elles aussi atteint un nouveau sommet dans la région soit un montant de 35,5 milliards de dollars, qui correspond à une croissance des dépenses de 3,5%.

Les États-Unis sont restés le principal émetteur de touristes vers les Caraïbes, avec 41% de part de marché pour un total de 14,6 millions d’arrivées, soit une croissance de 3,5 % par rapport à 2015. D’un autre les arrivées des allemands et des anglais ont cru respectivement de 8,2% et de 4,1%, ce qui confirme plus que jamais la présence croissante des visiteurs européens dans la Caraïbes.

Il est à noter que les Voyages intra-Caraïbes ont également bien performé, enregistrant une hausse de 3,6%, donc la deuxième année de croissance consécutive, malgré le service aérien coûteux et fragmenté.

La République Dominicaine reste et demeure le vrai champion en termes de destination des touristes caribéens avec plus de 6 millions de visiteurs en 2016 soit plus de 20% du total de touristes reçus au niveau de la Caraïbes alorsqu ‘Haïti ne représente même pas 2% du marché caribéen. On se plaint de notre instabilité politique, de nos faiblesses infrastructurels, de notre déficit de soins de sante de qualité au niveau national, manque de diversité en termes d’offre de produits touristique, de notre service a la clientèle non sympathique, et enfin des services trop chers. Pourra-t-on inverser la tendance pour un tourisme plus diversifié, plus compétitif et plus attractif dans un contexte où Cuba se positionne plus que jamais comme le grand chalenger de la zone avec plus de 4 millions de visiteurs en 2016. Il ne suffira de demander aux visiteurs de venir, il nous faut mettre nos devoirs au propre pour susciter l’intérêt non seulement pour les investissements étrangers touristiques mais aussi pour les visiteurs du monde entier.