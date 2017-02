Haïti – Politique : Liste des Membres du nouveau Gouvernement Jeunesse d’Haïti

Source HL/ HaïtLibre

Suite au processus de recrutement des jeunes pour la 4ème édition du Gouvernement Jeunesse d’Haïti (GJH) http://www.haitilibre.com/article-19621-haiti-avis-appel-a-candidature-pour-le-4e-gouvernement-jeunesse-d-haiti.html , l’Association des Volontaires pour la Démocratie (AVD) a le plaisir de présenter la composition du nouveau Gouvernement Jeunesse d’Haïti.

Cette édition est constituée de 28 jeunes, dont 14 jeunes femmes. Son mandat est d’une année (2017/2018).

Composition du Nouveau Gouvernement Jeunesse d’Haïti :

Le citoyen Faranday Pierre-Louis est retenu comme Jeune-Président de la République ;

La citoyenne My Flesta Gourdet est retenue comme Jeune-Première Ministre ;

La citoyenne Came-Suze Lindor est nommée Jeune-Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes ;

La citoyenne Abigaïl Clermont est nommée Jeune-Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ;

Le citoyen Jude Philogène est nommé Jeune-Ministre de l’Economie et des Finances ;

Le citoyen Wood-Mark Pierre est nommé Jeune-Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle ;

La citoyenne Kedassa El-Hoïma Barthélus est nommée Jeune-Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelle et du Développement rural ;

La citoyenne Giordanna Vanessa Calixte est nommée Jeune-Ministre de la Planification et de la Coopération externe ;

La citoyenne Médjina Charléus est nommée Jeune-Ministre de la Justice et de la Sécurité publique ;

Le citoyen Kervens Nahum Saint-Hilaire est nommé Jeune-Ministre de la Santé publique et de la Population ;

Le citoyen Kennety Jean est nommé Jeune-Ministre des Travaux publics, Transports et Communications ;

Le citoyen Berly Etienne est nommé Jeune-Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Economie Numérique ;

Le citoyen Jaude Oméus est nommé Jeune-Ministre de la Défense Nationale ;

La citoyenne Loudjina Joseph est nommée Jeune-Ministre du Tourisme et des Industries créatives ;

Le citoyen Insky Pierre-Louis est nommé Jeune-Ministre de l’Environnement et du Développement durable ;

Le citoyen Sébascien Gagnard est nommé Jeune-Ministre de la Culture ;

Le citoyen Caleb Lefèvre est nommé Jeune-Ministre de la Communication et des Technologies;

La citoyenne Yamilée François est nommée Jeune-Ministre des Affaires sociales et du Travail ;

La citoyenne Sterling Sinvil est nommée……..lire la suite sur haitilibre.com