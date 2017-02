Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Premières nominations de Jovenel Moïse :

Wilson Laleau a été nommé Directeur du Cabinet du Président de la République, avec rang de ministre ; Yves Germain Joseph, Secrétaire Général du Conseil des ministres, avec rang de ministre ; Yves Germain Joseph, Secrétaire Général de la Présidence, avec rang de ministre ; Marc Marie Yves Mazile, Chef du Protocole du Palais National, avec rang d’ambassadeur.

Famni Lavalas va faire de la résistance au Parlement :

Bien que minoritaire au Parlement, le Parti Famni Lavalas promet de former une résistance sans pareille contre Jovenel Moïse et ses promesses faites lors de son installation à indiqué le Sénateur Nènel Cassy. De leurs côtés, les membres du directoire du parti, par la voix de Maryse Narcisse, affirme en parlant du Chef de l’État « Pour nous, il n’est pas le Président de ce pays. Nous allons faire valoir nos droits et ceux de la Nation » appelant à la poursuite de la mobilisation dans les rues.

Privert fait une ultime nomination :

La veille de la passation de pouvoir au Président élu, Jovenel Moïse, le Président de facto Jocelerme Privert a procédé à une ultime et énième nomination (plus de 100 http://www.haitilibre.com/article-19258-haiti-flash-privert-franchi-la-barre-des-100-nominations.html ) dans Le Moniteur N°19 ; le citoyen Eberle Armand a été nommé Directeur Général de l’Institut national de la Réforme agraire (IANRA).

Le Sénat attend les nouveaux Sénateurs :

Le président du Sénat, Youri Latortue informe avoir instruit le secrétariat de la Chambre haute pour recevoir l’inscription des 5 Sénateurs dernièrement élus http://www.haitilibre.com/article-20046-haiti-flash-resultats-definitifs-2e-tour-elections-1-3-senat.html lors du scrutin pour le renouvellement du tiers du sénat, une fois leurs noms publiés dans le journal officiel Le Moniteur. Selon le Sénateur la séance en vue de la validation des pouvoirs de leurs collègues pourrait avoir lieu mardi prochain.

Propos du PM sortant :

« J’ai présenté ma démission au Président de la République, SEM Jovenel Moïse, ce jeudi http://www.haitilibre.com/article-20057-haiti-flash-le-premier-ministre-demissionne.html . C’était un honneur de servir mon pays avec loyauté. Le gouvernement que j’ai eu l’honneur de diriger, s’est fidèlement…….lire la suite sur haitilibre.com