Coup d’arrêt pour Haïti au World Junior Tennis

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

La belle aventure des équipes (masculine et féminine) d’Haïti au World Junior Tennis, au Parque Del este (République dominicaine), a connu, jeudi 9 février 2017, un véritable coup d’arrêt. En effet, les protégés (es) de Francky St-Louis et de Jean Ernst Pierre ont été sortis (es), contre toute attente, en quart de finale par Porto Rico.

En effet, les athlètes haïtiens ont vécu un jeudi cauchemardesque en quart de finale du World Junior Tennis. Au fait, c’est une équipe de Porto Rico impitoyable, chez les garçons, qui a mis un terme (2-1) au très bon parcours jusque-là de celle d’Haïti. Si le # 2 du pays, en remportant son match 6/1 et 6/1, avait donné l’avantage à Haïti, James Hadley Germinal (#1) s’est fait surprendre 2/6 et 3/6.

A égalité au terme des matchs simples, l’équipe de Porto Rico s’est hissée en demi-finale en gagnant le match en double par deux sets à zéro : 3/6 et 4/6. Chez les filles, rien ne va plus pour Haïti. En effet, les représentantes d’Haïti ont vécu un jeudi 9 février pénible en quart de finale du World Junior Tennis. Sonéïca Jean-Charles a été cueillie à froid 6/0 et 6-2. Malgré sa volonté d’aller de l’avant, Richardlyne François a subi le même sort que Sonéïca en se faisant battre 2/6 et 0/6. En double, elles ont mordu la poussière 2/6, 6/4 et 6/10.

À l’arrivée, Haïti s’est fait sortir par 3 à 0. S’exprimant sur la défaite des équipes haïtiennes, Francky St-Louis a dit : « Pour être honnête avec vous, on est tombé sur un os difficile à écraser. Quand on dit Porto Rico, il faut voir les USA, car il est un État associé. Selon moi, c’est la plus forte équipe du tournoi. Si tout se passe bien, le titre suprême sera, sans aucun doute, gagné par les équipes (masculine et féminine) de Porto Rico », a avoué Francky St-Louis au terme de l’élimination d’Haïti en quart de finale.

À la question, êtes-vous satisfait de la participation d'Haïti à cette compétition, le vice-président de la FHT a répondu