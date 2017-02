Astrologie du jour

BELIER

Amour

Mars, le dieu de la guerre, pourra provoquer un climat de grave mésentente dans votre couple. Pourtant, avec Vénus influençant un autre secteur lié à la vie amoureuse, quelques-uns d’entre vous passeront au contraire par une journée de grande passion amoureuse. Les célibataires seront en quête de sensations multiples. Le pouvoir de séduction dont ils seront capables, pour autant qu’ils veuillent s’en donner la peine, leur attirera bien des bonnes fortunes. Mais leurs conquêtes amoureuses, bien que nombreuses, seront éphémères.

Argent

Influençant le secteur argent de votre thème, Jupiter va vous rendre tout d’un coup très optimiste, et donc à nouveau insouciant, voire imprudent en matière financière. Il est vrai que la chance devrait vous aider à faire des rentrées d’argent ; mais si vous anticipez et dépensez tout à l’avance, cela ne vous avancera guère !

Santé

Fragile, vous ? Pas vraiment. Plutôt le genre solide comme un roc, qui n’a pas l’habitude de fréquenter les médecins ni les pharmaciens. Méfiez-vous tout de même, car l’influence de Neptune dans le secteur santé de votre thème pourrait porter atteinte à votre tonus. Prenez bien soin de vous !

Travail

N’avancez pas à tâtons, mais faites face. Prenez votre destin à bras-le-corps, agissez, ne vous laissez pas faire. Les obstacles qui troublent votre parcours professionnel sont parfaitement maîtrisables.

Citation

La femme est semblable à une couverture en été ; si tu la prends, tu as trop chaud ; si tu la jettes, tu as froid (proverbe nigritien).

Famille/foyer

Qui aime bien châtie bien. Cette devise vous paraîtra pleine de bon sens, et vous serez exigeant et sévère avec vos enfants. Attention, les chérubins ne comprendront pas nécessairement vos intentions !

Vie sociale

Cet aspect de Saturne vous donnera envie de vous défouler, de faire taire votre sens de la retenue au profit de la témérité, de vous éclater, dans la démesure s’il le faut. Ménagez-vous tout de même quelques garde-fous pour ne pas tomber dans le ridicule ou, pire encore, provoquer une catastrophe.

Nombre chance

362

Clin d’oeil

Ne mélangez pas les affaires et les sentiments.

TAUREAU

Amour

Vénus influencera fortement le secteur des amours. Cette planète de la stabilité, de la fidélité et de l’engagement à long terme, devrait vous permettre d’approfondir vos liens conjugaux et d’en éprouver la solidité. Vous passerez des heures délicieuses en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, timide, vous ? Non, du moins pas cette fois-ci. Vous serez très entreprenant en amour. C’est vous qui prendrez l’initiative. Réfléchissez pourtant bien avant de déclarer votre flamme et d’engager votre avenir amoureux.

Argent

Les astres continueront à vous gâter sur le plan financier. Pluton et Jupiter vont agir sur vous au maximum de leurs possibilités. Non seulement ils vous aideront à gérer efficacement votre budget, mais ils pourraient aussi faire dégringoler dans votre escarcelle quelques dividendes provenant de placements judicieusement choisis. A moins que vous n’ayez droit au remboursement inattendu d’une créance oubliée.

Santé

Les influx de Jupiter seront tellement dynamisants qu’ils vous donneront littéralement des ailes ! Au bureau, vous réglerez tout en un tournemain, à la maison tout s’organisera comme par enchantement.

Travail

Votre vie professionnelle sera avant tout influencée par Neptune. Les combinaisons de cette planète pourront provoquer certaines difficultés dans votre travail. Il faudra en particulier vous méfier de tout ce qui manque de clarté. Attention, notamment, aux rumeurs sans fondement, mais aussi aux manipulations.

Citation

L’homme est un être sociable ; la nature l’a fait pour vivre avec ses semblables (Aristote).

Famille/foyer

L’influence de Jupiter dans votre Ciel sera un gage de bonheur paisible au foyer. Ce sera surtout pour le reste de votre famille, car pour vous, cette position jupitérienne constitue un défi. Le Grand Bénéfique étant à l’origine des expansions en tout genre, vous devrez faire face soit à l’arrivée de nouveaux membres dans votre famille, soit à un déménagement à l’étranger réclamant beaucoup d’énergie. Bon courage !

Vie sociale

Souriez à Mercure en bel aspect, votre allié de rêve. Grâce à lui, vous ferez la rencontre de personnes charmantes ou créerez des relations utiles. Votre popularité atteindra son apogée pour y rester.

Nombre chance

402

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas embarquer dans des combinaisons douteuses.

GEMEAUX

Amour

Vous serez beaucoup plus facile à vivre en couple que dernièrement. Saturne bien aspecté vous aidera à rester de bonne humeur. Votre conjoint ou partenaire sera moins tendu aussi. Un léger risque de tension est possible, mais les choses ne devraient pas aller trop loin si vous vous donnez la peine de vous montrer attentif aux besoins de l’autre. Célibataire, ce jour, vos préoccupations seront essentiellement orientées vers les enfants. Nombre de célibataires penseront à fonder un foyer principalement avec l’idée d’avoir bientôt de petites têtes blondes.

Argent

Neptune en cet aspect sera un facteur de chance et de protection sur le plan pécuniaire. Mais attention : il rendra très naïf. N’accordez pas votre confiance sans réflexion, sinon vous seriez la proie idéale pour des escrocs.

Santé

Tous les indicateurs célestes liés à la santé seront favorables pour vous cette fois. Les astres de la vitalité et du dynamisme – Soleil, Mars et Uranus – sont tous bien placés. Vous pouvez donc vous attendre à bénéficier d’un tonus physique et moral sans faille. Si vous souffrez d’une maladie chronique, ces superbes influences célestes devraient se traduire par une stabilisation, voire même, pour certains, par une amélioration, due peut-être à un nouveau traitement.

Travail

Mercure vous orientera vers un changement dans la sphère professionnelle. Si vous bénéficiez déjà d’une certaine expérience, ou si vous êtes compétent dans un domaine précis, c’est là une aventure que vous pourrez tenter profitablement. Laissez-vous donc aller à vos envies de bouger, de changer, de faire autre chose ou de faire la même chose ailleurs et différemment. La changement devrait revigorer vos énergies usées par la routine et élargir agréablement vos horizons.

Citation

Le chagrin est partout, comme le vent dans les pins (proverbe japonais).

Famille/foyer

Si vous voulez effectuer des transformations dans votre maison ou votre appartement, ou même changer de résidence, vous pourrez obtenir d’intéressantes conditions de crédit. Pour ceux d’entre vous qui ont eu des soucis en rapport avec leur domicile, tout va rentrer dans l’ordre.

Vie sociale

Méfiez-vous d’une agressivité que vous n’arriverez pas toujours à contrôler ou qui vous reviendra en boomerang. Vos propres réactions vous déconcerteront parfois.

Nombre chance

566

Clin d’oeil

Ne gambergez pas, ou vous n’obtiendrez aucun bon résultat.

CANCER

Amour

Célibataire, prudence côté coeur ! Avec Vénus qui ajoute son impact à celui de Mars, vous serez hautement inflammable. Et, surtout, vous deviendrez inhabituellement capable de vous lancer sans précautions dans des déclarations fracassantes. Si vous êtes marié, vous aurez envie de faire table rase du passé et de redémarrer sur de nouvelles bases. Mettez à plat ce qui a pu entraver votre bonheur : ce sera le meilleur moyen de dégager l’horizon.

Argent

Vous ferez des affaires et aurez des opportunités pour gagner de l’argent, même beaucoup d’argent. Vos investissements seront en hausse. Evitez tout de même les spéculations hasardeuses, même si elles vous tentent fortement, car tout écart sera sanctionné.

Santé

Mars en aspect harmonique vous accordera un dynamisme éblouissant. Vous n’aurez aucun souci à vous faire pour votre santé. Cependant, pour certains natifs du troisième décan, il est à prévoir une légère tendance à l’angoisse dont l’origine resterait impossible à déceler.

Travail

La chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite de quelques coups d’audace ; mais n’en abusez pas. Il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou si vous dirigez du personnel ; abstenez-vous de hausser le ton et restez courtois dans vos propos.

Citation

Coeur heureux fait visage épanoui (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents et frères et soeurs ne poseront aucun problème. Avec les enfants, vous aurez tendance à vous montrer exigeant et à imposer une discipline trop stricte. Attention, ceux-ci auront par moments du mal à supporter cette attitude, surtout s’ils sont adolescents.

Vie sociale

Euphorie sur le plan relationnel. Vous ferez des rencontres passionnantes, vous verrez de nouveaux visages, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction accru. Mais il vous sera difficile de vous faire un véritable ami cette fois. Ne soyez pas déçu, car la vraie amitié est une perle très rare.

Nombre chance

232

Clin d’oeil

Ne vous croyez pas victime d’un mauvais sort.

LION

Amour

Votre couple a sans doute été secoué ces derniers temps par le long siège des astres Neptune et Pluton. Mais cette fois-ci, réjouissez-vous ! La planète Vénus vous apportera un cadeau très appréciable : vous serez débarrassé de cette influence perturbatrice, et l’harmonie s’installera dans votre vie à deux pour de bon. Célibataire, vous aurez des chances de faire une rencontre marquante cette fois. Pourtant, ne vous emballez pas trop vite, sous peine d’amères déceptions !

Argent

Vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui se révélera avantageuse. Cela pourrait concerner une vente de biens ou de titres, ou encore la possibilité d’une nouvelle source de revenus.

Santé

Chez tous les natifs, mais en particulier chez les sportifs, le goût de la compétition sera renforcé, exacerbé même, avec une tendance à prendre des risques extrêmes. Des accidents, tout comme l’obtention de records, sont possibles lors de compétitions ou de concours.

Travail

Enfin un déblocage à l’horizon, grâce aux bons offices de la planète Uranus ! Les efforts que vous avez fournis depuis longtemps commenceront à porter leurs fruits. Il était temps : vous commenciez à perdre courage. Vous surmonterez un obstacle qui vous aura donné du fil à retordre.

Citation

Le seul bonheur consiste dans l’attente du bonheur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le meilleur moyen de prévenir des tensions en famille aujourd’hui serait de ne laisser personne s’immiscer dans votre vie privée. N’accordez pas de crédit aux conseils que votre entourage vous donnera sans que vous les ayez sollicités : en cette journée, vous aurez raison de n’en faire qu’à votre tête !

Vie sociale

Vous risquez de manquer de souplesse dans votre comportement, et cela pourrait vous causer préjudice : vous vous créeriez des ennemis dont un au moins chercherait à vous nuire par tous les moyens. Soyez perspicace et restez sur la défensive, sans rien provoquer d’irrémédiable, car le temps jouera pour vous.

Nombre chance

741

Clin d’oeil

Croyez en votre réussite, malgré les circonstances peu favorables.

VIERGE

Amour

Vénus en bonne configuration pourra déterminer plusieurs événements amoureux. Les natifs les plus romantiques vivront des heures subtiles en compagnie de leur partenaire. Ils partageront avec lui une véritable intimité. Les plus attachés aux plaisirs sensuels vivront une journée torride. Célibataires, vous ne saurez plus où donner du coeur ; ne vous engagez pas à la légère.

Argent

Neptune en cette position pourrait vous souffler des idées totalement inadaptées ou de vous mettre face à des personnes indélicates, pour ne pas dire franchement dissimulatrices. Prudence, donc, sur le front pécuniaire. Prudence, aussi, si vous devez signer des contrats ; relisez-en bien tous les détails.

Santé

Vénus est une planète favorable, et elle vous vaudra en principe un excellent équilibre physique et psychique. Mais attention, elle rend aussi très gourmand. Si vous avez un problème de poids, il faudra vous montrer deux fois plus vigilant que d’habitude ! Méfiez-vous aussi des maladies sexuellement transmissibles, toujours possibles quand la déesse de l’amour est en jeu : prenez vos précautions.

Travail

Dans votre métier, vous pouvez vous attendre à une montée en puissance, lente mais efficace, vous menant au succès. Soutenu par Uranus, la planète de l’originalité, et par Neptune, l’astre de l’intuition, vous ferez preuve d’un flair remarquable pour trouver des bonnes solutions dans votre travail.

Citation

Les projets échouent faute de délibération (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre entourage familial seront placés sous le signe de la détente et du bien-être. Finies les discussions qui tournaient systématiquement à la tragédie grecque ! Vous apprécierez à nouveau la vie de famille.

Vie sociale

Ne négligez pas la vie amicale. De nouvelles relations vous feront sortir de votre cercle habituel, et vous aurez l’occasion de fréquenter des milieux tout à fait inconnus de vous, ce qui vous ouvrira des horizons insoupçonnés.

Nombre chance

638

Clin d’oeil

Ne soyez pas trop sévère envers vous-même : tout le monde peut commettre des erreurs.

BALANCE

Amour

Avec Vénus dans votre camp, vous vous arrangerez pour faire régner une ambiance chaleureuse et sensuelle dans votre vie de couple. Mais votre conjoint ou partenaire devra réagir avec enthousiasme à vos ardeurs, sinon vous pourriez être tenté d’aller chercher votre plaisir ailleurs ! Ce climat planétaire incitera les natifs solitaires du signe à laisser l’instinct prendre le pas sur la raison. Certains n’hésiteront pas à se mettre la corde au cou, alors que d’autres chercheront à se dégager des liens matrimoniaux pour goûter à des fruits défendus !

Argent

Au supermarché ne vous précipitez pas systématiquement sur les articles dits « premier prix ». Ceux-ci ne sont peut-être intéressants que lorsqu’il ne s’agit pas de produits alimentaires. Préserver sa santé est plus important que de faire des économies.

Santé

Ciel astral un peu contrasté. Si vous êtes du premier décan, vous risquez d’être soumis à des tensions nerveuses aujourd’hui. Tenez bon ; la situation s’améliorera ensuite. Les autres natifs du signe seront moins exposés ; en fait, une certaine euphorie sera au programme. Ils se sentiront en pleine forme, actifs, sûrs d’eux-mêmes, et prêts à soulever des montagnes.

Travail

Cette fois, vos plus hautes ambitions professionnelles seront bien protégées. N’hésitez pas à voir grand. Usez de votre charme plus que de votre autorité. Ainsi, toutes les portes vous seront ouvertes, et vous pourrez regarder l’avenir avec enthousiasme et confiance.

Citation

Il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer son caractère (proverbe chinois).

Famille/foyer

Evitez d’aborder aujourd’hui des sujets épineux avec votre conjoint. Chacun de vous resterait sur ses positions, convaincu de son bon droit, et vos relations prendraient un tour orageux.

Vie sociale

Priorité à votre vie sociale ! Vous brillerez de tous vos feux, et vous mènerez grand train. Bref, vous serez aux anges. Mais attention à certains amis qui, malgré leur gentillesse apparente, chercheront à vous exploiter.

Nombre chance

253

Clin d’oeil

Veillez à employez votre énergie à des fins constructives.

SCORPION

Amour

Avec Saturne en cet aspect, ne vous attendez pas à de grandes envolées passionnelles. La planète pourra aussi, pour les couples qui sont déjà en difficulté, entraîner des disputes ou même, dans quelques cas, un risque de rupture. Pour les autres couples, l’ambiance sera plus calme, mais sans grand romantisme. Célibataire, vous ne penserez qu’à vous amuser et profiter de votre liberté. Pourtant, la rencontre que vous ferez cette fois pourrait vous faire voir les choses sous un angle différent.

Argent

Votre esprit sera principalement axé sur le gain. En effet, cet aspect de Pluton, qui a trait aux biens et à la fortune, favorisera un renouveau d’appétit pour la richesse et la possession. Votre flair pour les bonnes affaires, petites ou grandes, se développera et s’affinera. Vous saurez apprécier avec lucidité les possibilités de bénéfices dans le domaine de la spéculation et des opérations boursières ou commerciales.

Santé

En raison de l’influence de Mars dans votre secteur santé, vous serez au mieux de votre forme, et vous êtes même capable d’accomplir beaucoup plus de choses que prévu. En effet, rien ni personne ne pourra vous empêcher de réaliser ce que vous avez en tête.

Travail

En raison du bel aspect de Saturne, cette journée sera excellente pour les travailleurs intellectuels en général, et en particulier pour les étudiants, les personnes désireuses de se recycler ou d’investir pour l’avenir.

Citation

Il y a des gens qui mentent simplement pour mentir (Pascal).

Famille/foyer

Vous aurez tout intérêt à prendre fermement en main les rênes du foyer. Si vous donnez l’impression à vos proches d’être démissionnaire, votre image en sera altérée, et vous perdrez votre prestige.

Vie sociale

Il vous démangera de divulguer vos idées intimes ou même les confidences de certaines personnes proches. Attention ! « Dire le secret d’autrui est une trahison, dire le sien est une sottise » (Voltaire).

Nombre chance

805

Clin d’oeil

Évitez soigneusement des rapports conflictuels avec votre entourage.

SAGITTAIRE

Amour

Ce climat lunaire agira sur nombre de natifs vivant en couple comme une douche froide. L’amour ne vous intéressera donc guère aujourd’hui, et vous préféreriez entretenir votre partenaire de votre travail, de vos affaires, et lui demander sans cesse son avis sur votre courbe de profits ! Si vous cédez ainsi à la tendance astrale, votre partenaire risque bien de vous laisser à vos calculs et d’aller investir sa libido ailleurs ! Célibataire, vous serez plus sollicité que jamais, mais n’aurez pas du tout envie de vous fixer.

Argent

Le Soleil et Mercure vont vous aider à bien gérer votre budget. Certes, vous ne pouvez pas compter sur ces deux astres pour vous valoir une longue période de chance et d’expansion, comme le feraient des planètes plus grosses et plus lentes. Il s’agira plutôt d’une période d’équilibre facile à vivre, pendant laquelle vous aurez l’art de dénicher les bonnes affaires tout en parvenant sans doute à faire quelques économies.

Santé

De l’énergie, vous en aurez à revendre ! Vous aurez envie d’atteindre très rapidement vos objectifs. Il ne fera certainement pas bon chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, car vous pourriez devenir méchant.

Travail

Jupiter en cet aspect vous apportera chance et succès dans votre travail. Mais attention : si vous ne faites rien pour provoquer ou saisir la chance, il ne se passera rien. Alors, retroussez vos manches !

Citation

La mort est un sommeil pendant lequel le corps se repose, et la vie n’est qu’un instant de veille (proverbe arabe).

Famille/foyer

Neptune sera en bel aspect. Profitez-en pour régler certaines questions familiales délicates. Si vous vous êtes disputé avec des proches, alors tentez une réconciliation.

Vie sociale

Interrogez-vous sur la religion que vous pratiquez. Si elle vous procure la paix et la sérénité, alors gardez-la. Par contre, si elle ne fait que vous causer des angoisses, alors abandonnez-la sans états d’âme !

Nombre chance

930

Clin d’oeil

Rendez votre intérieur plus accueillant et plus confortable.

CAPRICORNE

Amour

Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre marquante cette fois. Mais votre amour tout neuf risque de subir très tôt l’épreuve du feu. Si vous parvenez malgré tout à consolider vos liens avec cette personne, vous pourrez alors compter sur un bonheur durable. Méfiez-vous des dangers de la routine dans votre vie de couple. Si vous vous enfermez dans vos habitudes en croyant que l’amour de votre conjoint ou partenaire vous est tout acquis, vous risquez d’avoir une mauvaise surprise.

Argent

Pluton ne sera pas défavorable et pourra même vous aider à améliorer vos revenus. Mais attention à Jupiter mal aspecté ! Cela ne veut pas dire que la malchance vous poursuivra, mais simplement qu’il vaudra mieux pour le moment éviter les opérations financières importantes.

Santé

Assez bon équilibre physique de base. Ce climat planétaire vous permettra de retrouver la forme si vous sortez d’une maladie. Profitez de votre temps libre pour vraiment vous détendre : au lieu d’accumuler toutes sortes d’activités sans réel intérêt, reposez-vous au maximum et pratiquez une activité physique non violente comme la natation ou la marche. Vous en tirerez un bienfait profond, qui agira sur votre organisme à long terme.

Travail

Ne vous laissez pas endormir par les compliments trop flatteurs de certains collègues de travail. Restez sur vos gardes, ou vous risquez d’avoir à assumer leurs erreurs, et vous seriez inexcusable.

Citation

Les choses sont comme on les voit ; elles se déroulent comme on s’y attend ; elles n’existent que par notre esprit (proverbe chinois).

Famille/foyer

La famille, il n’y a que ça de vrai ! Voilà en tout cas ce que vous penserez. Vous vous arrangerez pour réunir le plus souvent possible autour de vous vos proches parents et aussi ceux que vous voyez moins souvent.

Vie sociale

Jupiter fera la part belle à la camaraderie et à l’amitié : retrouvailles avec d’anciens copains ou approfondissement de liens plus récents… Tout sera une source d’affection très réconfortante.

Nombre chance

428

Clin d’oeil

Ne laissez pas le désordre s’installer dans votre vie. Cela risquerait de vous troubler ou de vous freiner.

VERSEAU

Amour

Ne commettez pas l’erreur de promettre quelque chose à votre conjoint ou partenaire pour lui faire plaisir sans avoir l’intention de tenir. Il peut vous arriver d’oublier vos promesses faites dans un moment d’euphorie, mais l’autre ne les oubliera probablement pas ! côté rencontres, c’est vous qui prendrez les initiatives. Celle de tester votre pouvoir de séduction sans chercher plus loin, ou de sortir le grand jeu si vous croisez quelqu’un qui vous plaît vraiment.

Argent

Dans le domaine financier, la présente configuration astrale vous procurera chance et protection ainsi qu’aisance matérielle. Mais il vaudra mieux vous abstenir de spéculer car la chance pure n’est pas évidente. Vous n’aurez pourtant aucun mal à finir votre mois en beauté, et peut-être un héritage ou une donation vous aidera-t-il à réaliser un projet que vous caressez depuis longtemps.

Santé

Avec le turbulent Mars, le secteur santé sera à surveiller. Aucune maladie grave ne vous menacera, n’ayez crainte ; mais vous risquez quelques petits bobos de type inflammatoire ou accidentel. Gare à la tôle froissée en conduisant ou aux brûlures si vous faites la cuisine.

Travail

Vous serez d’une efficacité redoutable dans votre travail, capable de distancer vos concurrents les plus coriaces. Et pourtant cette efficacité risque de n’être qu’un feu de paille, car elle s’acquiert au prix de votre santé. Vous ne seriez pas vainqueur dans une lutte d’usure. En conséquence, le meilleur recyclage que vous puissiez entreprendre serait d’apprendre à ménager vos batteries, à vous reposer et à vous détendre. « Un arc tendu longtemps perd de sa force » (proverbe chinois).

Citation

L’ami est quelquefois plus proche qu’un frère (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Vos relations familiales seront favorisées par les astres et vous apporteront bien des satisfactions. Multipliez les occasions de faire plaisir à ceux que vous aimez.

Vie sociale

Contrairement à votre habitude, vous serez distrait, brouillon, et vos rapports quotidiens risquent d’en subir les conséquences. Rassurez-vous : vous ne serez pas en train de dérailler ; il ne s’agira que des influx négatifs de Saturne, en mauvaise posture dans votre Ciel. Ce ne sera donc qu’un mauvais moment à passer.

Nombre chance

144

Clin d’oeil

Ne prenez pas vos désirs pour des réalités et agissez avec beaucoup de sens pratique.

POISSONS

Amour

C’est une fois de plus Pluton qui pourra provoquer quelques tensions dans votre vie conjugale. Il est dans les habitudes de Pluton d’entraîner un besoin d’authenticité qui peut mettre à mal toutes les relations amoureuses bancales ; et aussi de faire surgir au grand jour les difficultés que l’on cherche habituellement à cacher ou à se cacher. Célibataires, vous serez submergés par des flots d’amour réciproque. Une merveilleuse communion, sensible à chaque instant de la vie privée, n’ira pas sans illuminer aussi la vie sociale. Les rencontres seront multipliées.

Argent

Les placements à long terme seront globalement favorisés. En revanche, soyez prudent avant d’effectuer des opérations financières censées vous rapporter beaucoup d’argent en très peu de temps.

Santé

Les aspects paisibles de Saturne vous apporteront aujourd’hui un peu d’accalmie dans votre rythme de vie actuel. Vous saurez profiter de ces moments plus tranquilles pour recharger vos batteries, sachant que même « Apollon ne tend pas toujours son arc » (Horace).

Travail

Vous voilà en pleine ascension professionnelle. Le succès ne doit pourtant pas vous monter à la tête. Restez vigilant et lucide, ou vous tomberez dans les pièges auxquels vous n’aviez pas pris garde.

Citation

Le paresseux est un voleur (Phocylide de Milet).

Famille/foyer

En famille, il vous faudra trouver le juste milieu entre la prudence et l’audace, le conformisme et l’originalité. Ainsi, avec vos enfants, tâchez de leur imposer une certaine discipline tout en écoutant leurs revendications.

Vie sociale

Vous aurez des satisfactions d’amour-propre aujourd’hui en recevant des marques d’affection que vous témoignera un membre de l’autre sexe. Uranus dans le secteur relations, c’est la promesse d’une vie amicale riche. Mais prudence tout de même, car en étant plutôt mal aspectée, cette planète risque aussi de vous faire froisser quelques susceptibilités.

Nombre chance

806

Clin d’oeil

Faites un renouveau intellectuel : lectures, expositions, conférences… seront des sources de découvertes passionnantes.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net