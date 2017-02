Coopération : Le Core Group et l’Allemagne saluent l’investiture de Jovenel Moïse en Haïti

P-au-P, 09 févr. 2017 [AlterPresse] — Le Core Group [1] ainsi que l’Allemagne saluent l’investiture de Jovenel Moïse comme nouveau président d’Haïti, dans des communiqués transmis à AlterPresse.

Le Core Group exprime sa volonté de travailler avec Moïse, tout en félicitant le peuple haïtien pour la patience et la détermination, dont il a fait montre dans l’exercice du choix de ses dirigeants.

Ce geste du peuple haïtien démontre son engagement en faveur de la démocratie et du processus électoral (débuté en 2015), qui a duré près de deux ans, aux yeux du Core Group.

« L’inauguration présidentielle marque une étape déterminante pour le retour du pays à l’ordre constitutionnel et une ouverture, afin que tous les secteurs de la société s’efforcent, de manière constructive et inclusive, à relever les défis les plus urgents auxquels Haïti est confrontée ».

De son côté, la République fédérale d’Allemagne souligne sa volonté de continuer à accompagner Haïti.

Elle souhaite que les deux pays collaborent, d’une façon plus étroite, à l’avenir, afin d’améliorer les conditions de vie des haïtiennes et des Haïtiens.

