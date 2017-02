Ephéméride du Jour….., 9 Février 1981 – Décès de Bill Haley, père du rock and roll

9 Février 1981 Décès de Bill Haley, père du rock and roll

En 1949, il a formé le groupe The Saddlemen, dont le nom a été changé en celui de Comets quatre ans plus tard. C’est en 1955 que le groupe Bill Haley And His Comets a fait entrer l’Amérique, puis le monde entier dans une nouvelle ère musicale. « Rock Around The Clock » est resté huit semaines en tête du palmarès, et la chanson a été couronnée d’un Grammy Hall of Fame Award en 1982. Voici d’autres chansons de ce groupe: Corrina, Corrina, Mambo rock, ‘Im Walkin’, See You Alligator…, Haley a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 1987.

Décès de Bill Haley qui a vendu plus de 30 millions de copies des 45 tours Rock Around The Clock.

Aujourd’hui, 9 Février 2017

41ème jour de l’année, 6ème semaine de l’année

334jours avant la fin de l’année

HAITI

9 Février

1822 Entrée triomphale de Boyer à Santo Domingo

Les clés de la ville lui furent présentées sur un plateau d’argent, et en plus d’une salve de 21 coups de canon, un Te Deum fut chanté en son honneur par Don Pedro Valera, archevêque de la ville.

9 Février

2001 Désignation de Jean-Maire Chérestal comme dixième premier ministre haïtien

Le nouveau premier ministre fut ratifié le 23 février et présenta sa politique générale le 2 mars.

9 Février

1872 Un incendie détruisit le nouveau palais national

Le diplomate français en place à la capitale haïtienne rapporta que l’incendie fut si féroce qu’on eut toutes les peines du monde à le maîtriser. “En six heures, de six heures du soir jusqu’à minuit, ce bâtiment nouvellement construit fut transformée en un tas de ruines fumantes.”

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

9 février 1846 Naissance de Wilhelm Maybach, inventeur et industriel allemand

Il travaille à la fin du XIXe siècle avec Gottlieb Daimler au développement d’un moteur à combustion interne qu’ils veulent rendre le plus petit possible pour le monter sur un véhicule. C’est ainsi qu’ils construisent la toute première moto.

Leurs moteurs seront également utilisés dans des bateaux et surtout sur une automobile qui sera présentée à l’exposition universelle de Paris en 1889, et qui est maintenant reconnue comme la toute première voiture moderne.

Il a aussi inventé le frein à tambour, le premier vrai frein efficace sur une auto.

Après la mort de Daimler en 1900, Wilhelm Maybach réalisa la première « Mercedes » en 1901, qui se distinguait radicalement des modèles « charriot » existant avant.

En 1907, il quitte la Daimler Motoren Gesellschaft pour fonder avec son fils Karl sa propre entreprise : la Maybach Motorenbau.

Ils produisent des moteurs de dirigeable pour le comte Ferdinand von Zeppelin, puis plus tard des voitures de luxe.

Il est décédé le 29 décembre 1929 à Stuttgart.

9 février 1859 Naissance de Robert Hope-Jones, inventeur de l’orgue de théâtre. Il a aussi inventé le diaphone et la sirène de brume

L’orgue de théâtre également appelé orgue de cinéma est un instrument de musique de la famille des orgues à tuyaux largement développé à partir de la fin du XIXe siècle que l’on trouvait et que l’on trouve encore quelques fois dans les théâtres et les grandes salles de cinéma.

9 février 1874 Décès de la comtesse de Ségur

La comtesse de Ségur (née le premier août 1799) décède à Paris, au 27 Rue Casimir Périer à 4h 20 du matin dans les bras de son fils Mgr Gaston de Ségur.

C’est seulement à l’âge de 57 ans que la comtesse de Ségur commença sa carrière d’écrivain.

En 13 ans, elle écrit un manuel d’hygiène infantile, quatre manuels religieux et 20 romans, suites de saynètes pour petits ou romans « d’apprentissage » pour adolescents. Elle y met en scène des enfants riches ou laborieux, choyés ou maltraités dans l’entourage familier de sa Russie natale, du Paris hivernal et surtout de la Normandie chère à son cœur – elle passe une grande partie de son temps dans son château des Nouettes (Orne). La qualité de son écriture, l’utilisation d’un langage simple et direct, adapté à son public, ses intrigues construites à partir de son expérience personnelle fondent son succès immédiat auprès des jeunes.

9 février 1881 Décès de Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski, romancier

Considéré comme l’un des plus grands romanciers russes, il a influencé de nombreux écrivains et philosophes.

Il succombe à une hémorragie le 28 janvier 1881 du calendrier julien ou le 9 février 1881 du calendrier grégorien

Les Russes orthodoxes ont utilisé le calendrier julien jusqu’en 1918 (le lendemain du mercredi 31 janvier 1918 on était le jeudi 14 février 1918).

Condamné à mort en 1849 pour ses idées politiques, il a échappé in extremis au peloton d’exécution et a été déporté en Sibérie où il est resté jusqu’en 1853. Cette période de sa vie a eu une influence déterminante sur son œuvre. Parmi ses principaux ouvrages, il y a « L’Idiot », « Journal d’un écrivain », « Souvenirs de la maison des morts », « Crime et châtiment », « Le Joueur » et « Les Frères Karamazov », que l’auteur considérait comme son chef-d’œuvre.

9 février 1883 La devise «Je me souviens» est «ratifiée»

La devise du Québec figure officiellement au bas des armoiries du Québec depuis 1939 mais elle était déjà utilisée depuis 1883, fruit de l’imagination et de l’initiative du concepteur de l’Hôtel du Parlement.

En effet, Eugène-Étienne Taché avait prévu de placer les armes de la province au-dessus de la porte principale de l’Hôtel du Parlement et d’inscrire, sous ces armes, une devise de son cru, «Je me souviens». Il prépara des plans à cette fin et ils furent annexés au contrat de construction passé le 9 février 1883 sous l’autorité d’un arrêté en Conseil exécutif du 22 janvier de la même année. C’est ainsi que la devise imaginée par Eugène-Étienne Taché a été «ratifiée» par le gouvernement québécois.

9 février 1883 Naissance de Garnet Carter, inventeur du golf miniature. En 1927, il a d’abord construit un terrain de golf miniature au Fairyland Club au Tennessee et il fut surpris de voir l’intérêt que portèrent autant les adultes que les enfants à ce nouveau « sport ». Il fit breveter son invention sous le nom de » Tom Thumb Golf » Et trois ans plus tard, plus de 25 000 terrains de golf miniature avaient vu le jour aux États-Unis.

9 février 1900 Création de la Coupe Davis

À New-York, à l’issue de la rencontre de tennis qui oppose la Grande-Bretagne aux Etats-Unis, le joueur de tennis américain Dwight Filley Davis fait don du trophée qui portera son nom. La coupe est façonnée à partir de 18 kilos d’argent massif. Elle sera disputée dès le mois d’août suivant et sera remportée par le même Dwight Filley Davis à Newport.

Cet événement est considéré comme le plus important tournoi de tennis masculin par équipe du monde.

À l’origine, seuls deux adversaires s’affrontent au tournoi : les États-Unis et la Grande-Bretagne. Juste avant la Première Guerre mondiale, le Canada ainsi que la France, la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne et l’Australie se joignent à la compétition. Au cours des 100 dernières années, le nombre de pays participants a augmenté de façon spectaculaire et, en 2002, 142 pays se sont présentés aux épreuves préliminaires de la Coupe Davis.

9 février 1953 Publication du premier livre de poche

Les éditions Hachette lancent une nouvelle collection appelée: « Le Livre de Poche ». Les deux grands atouts de cette nouveauté : un format beaucoup plus petit que les livres conventionnels et un prix trois à quatre fois inférieur.

Le premier roman publié en « poche » est « Koenigsmark » de Pierre Benoît.

9 février 2002 Décès de la princesse Margaret

Sœur cadette de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, la princesse Margaret succombe des suites d’une attaque d’apoplexie qui l’avait laissée partiellement aveugle et paralysée. Ses amours tumultueuses ont fait les délices de la presse à sensation. Dans les années 50, elle a dû renoncer à l’amour de sa vie parce que le capitaine Pete Townsend était un homme divorcé, et son union avec le photographe Anthony Armstrong-Jones en 1960 s’est terminée par un divorce en 1978. La princesse a connu divers problèmes de santé à partir des années 80.

9 février 2004 Sortie de Mozilla Firefox 0.8

Mozilla Firefox (précédemment Phoenix et Mozilla Firebird) est un navigateur Web libre développé et distribué par la Fondation Mozilla aidée de centaines de bénévoles grâce aux méthodes de développement open source.

En septembre 2002, une fois le logiciel suffisamment développé pour être utilisable, la première compilation, en phase de test, a été publiée sous le nom de « Phoenix » mais cette marque était déjà détenue et on choisit alors Mozilla Firebird qui fut finalement renommé Mozilla Firefox le 9 février 2004.

