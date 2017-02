Le ministre de la culture et de la communication accueille ce jeudi Raquel Pelissier, première dauphine au concours miss univers 2017

Port-au-Prince, 8 février 2017- Le Ministère de la Culture et de la Communication, au nom du Gouvernement de la République d’Haïti,a informé ce mercredi le Ministre de la Culture et de la Communication, Marc-Aurèle Garcia, acueille, le 9 février 2017, au Salon Diplomatique de l’Aéroport Toussaint Louverture, à 9:00 a.m., Raquel Pelissier, Première Dauphine de Miss Univers 2017.

Un point de presse conjoint sera donné a l’occasion par le Ministre Garcia et Mademoiselle Pelissier au terme de sa participation à la 65ème Édition de la prestigieuse compétition internationale de Miss Univers, aux Philippines.

Le Ministère de la Culture et de la Communication réitère ses félicitations à l’endroit de Mademoiselle Pélissier et salue le courage et la détermination de tous ceux qui ont contribué à ce qu’elle ait pu obtenir cette brillante distinction qui honore Haïti toute entière.

