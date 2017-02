Haïti – Actualité : Zapping politique…

Conseils du Cardinal Chibly Langlois :

Mardi, lors du Te Deum, le célébrant, le Cardinal Chibly Langlois dans son homélie a dit souhaiter que le Président Jovenel Moïse désigne « des citoyens sûrs, honnêtes et bien préparés, quelque soit leur appartenance politique » pour siéger à ses cotés rappelant « […] En dehors de Dieu nous ne pourrons rien faire. La raison d’être de toute autorité, c’est de servir en vue du bien commun. L’heure est au dépassement de soi, au consensus, au dialogue et à la solidarité.

[…] Plus que jamais l’heure est au travail, à l’action. Un vibrant appel est lancé à la responsabilité personnelle et sociale. Nous demandons à Dieu pour Jovenel Moïse, un cœur docile et intelligent pour conduire le peuple. La famille est la cellule de référence de la société. Nous avons besoins de Paix dans nos familles, nos rues et nos cœurs.

[…] Nous vous assurons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans vos efforts pour servir loyalement notre cher pays, vous pouvez compter sur l’apport de l’Église, qui a accompagné dès le début la vie de cette Nation et qui, aujourd’hui, renouvelle son engagement ainsi que sa volonté de servir la grande cause de l’Haïtien : l’édification d’une Haïti souveraine, prospère et démocratique… Bien-Aimés compatriotes d’ici et d’ailleurs ! […] »

Investiture : propos de 3 anciens candidats :

Erick Jean Baptiste, Jean Hervé Charles et Jean Henry Céant figuraient parmi les anciens candidats à la présidence à avoir pris part à la cérémonie d’investiture. Jean-Baptiste dit attendre de voir le Chef de l’Etat à l’œuvre ; Jean Hervé Charles se dit prêt à accompagner la nouvelle équipe afin d’améliorer la situation du pays, tandis que Jean Henry Céant estime se retrouver dans le discours du Président, soulignant que le prochain Premier Ministre devra être en mesure de négocier avec le Parlement et de transcender les intérêts de Groupe.

Michel Martelly heureux, mais… :

« Aujourd'hui marque le triomphe de la démocratie sur l'anarchie et la démagogie. Le peuple haïtien a fait on choix. je suis heureux de vivre ce jour et je prie pour des jours meilleurs pour notre pays » a déclaré l'ancien Président Michel Martelly. Mais, il estime que Jovenel Moïse ne pourra pas tout changer seul, soulignant la nécessité