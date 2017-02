Les titres de l’actualité du mercredi 8 février 2017 sur Radio Vision 2000

Rencontre, ce Mercredi 8 février, entre le président fraichement installé, Jovenel Moise, la Directrice Exécutive pour l’Amérique du service Européen pour l’action extérieure, Edita Hrda et l’ambassadeur de l’Union Européenne dans le pays, Vincent Degert. Les discussions ont porté notamment sur la coopération entre Haïti et l’UE, la gouvernance, l’Etat de droit et la lutte contre la corruption.

Mme Hrda a annoncé le décaissement, sous peu, de 35 millions d’Euros supplémentaires en faveur d’Haïti pour répondre aux défis du passage de Matthew. Elle en a profité pour inviter le président Jovenel Moise à une visite d’Etat en Europe.

Les réactions de quelques responsables politiques concernant le discours d’investiture du président Jovenel Moise. Rosemond Pradel de la Fusion des sociaux-démocrates haïtiens déplore le fait par le chef de l’Etat de n’avoir pas évoqué les priorités de son administration mais applaudit l’annonce à propos de l’organisation des Etats généraux qui ne doivent, toutefois, pas être sectoriels.

L’ex-député, Hugues Célestin parle, lui, d’un discours truffé de mensonges soulignant que le président Moise ne va nullement contribuer au renforcement de la justice alors qu’il est, lui-même, accusé de blanchiment d’argent.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince a dressé un tableau sombre de la situation au niveau du système judiciaire haïtien caractérisé, selon lui, entres autres par la corruption et l’incompétence. « Il faut une véritable révolution au sein de la Justice », a martelé Me Stanley Gaston qui réagissait aux promesses d’une justice impartiale et équitable faite par le président Jovenel Moise.

4 cas de contestation ont été enregistrés dans les départements du Nord, du Centre, du Sud et dans la commune de Roseaux, a annoncé le Directeur Exécutif du CEP Uder Antoine. Les BCED des départements concernés, a-t-il dit, auront à statuer, à partir de ce jeudi, sur ces dossiers.

Uder Antoine confirme, par ailleurs, la publication, mercredi après-midi, des résultats préliminaires des élections pour les délégués de ville.