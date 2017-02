Ephéméride du Jour….., 8 Février 1834 – Naissance de Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, chimiste russe

Il est principalement connu pour son travail sur la classification périodique des éléments, publiée en 1869 et également appelé « tableau de Mendeleïev ». Il déclara que les éléments chimiques pouvaient être arrangés selon un modèle qui permettait de prévoir les propriétés des éléments encore non découverts.

En 1865, le chimiste britannique John Newlands édicta sa loi des octaves. Mendeleïev avait travaillé sur une idée semblable3 et, le 6 mars 18694, une présentation formelle fut faite à la société russe de chimie, intitulée La dépendance entre les propriétés des masses atomiques des éléments, énonçant :

Les éléments, lorsqu’ils sont disposés selon leur masse atomique, montrent une périodicité apparente de leurs propriétés.

Les éléments qui sont semblables en ce qui concerne leurs propriétés chimiques ont des masses atomiques qui sont peu éloignées ou proches de la même valeur (par exemple Pt, Ir, Os) ou qui augmentent régulièrement (par exemple K, Rb, Cs).

L’arrangement des éléments, ou des groupes d’éléments dans l’ordre de leurs masses atomiques, correspond à leurs prétendues valences, aussi bien que, dans une certaine mesure, à leurs propriétés chimiques distinctives.

Les éléments qui sont le plus largement représentés dans la nature ont de petites masses atomiques.

L’importance de la masse atomique détermine le caractère de l’élément, de même que l’importance de la molécule détermine le caractère d’un corps composé.

Nous devons nous attendre à la découverte de nombreux éléments jusqu’ici inconnus. Par exemple des éléments analogues à l’aluminium et au silicium dont la masse atomique serait comprise entre 65 et 75.

La masse atomique d’un élément peut parfois être modifiée par une connaissance de la masse de ses éléments contigus. Ainsi, la masse atomique du tellure doit se trouver entre 123 et 126, et ne peut pas être 128.

Certaines propriétés caractéristiques des éléments peuvent être prévues à partir de leur masse atomique.

Inconnu de Mendeleïev, Lothar Meyer travaillait à une classification périodique pratiquement identique bien qu’il ne soit jamais venu à l’idée de Meyer la possibilité de prévoir l’existence de nouveaux éléments et de corriger les masses atomiques. Meyer et Mendeleïev peuvent être considérés comme les créateurs de cette classification.

Autres travaux

En plus de ses travaux sur la classification des éléments, Mendeleïev effectua des recherches scientifiques très variées. Le chimiste et historien des sciences russe L.A. Tchougaïev l’a défini comme « un chimiste de génie, physicien de première classe, chercheur prolixe dans le domaine de l’hydrodynamique, la météorologie, la géologie, certaines branches de la chimie appliquée (explosifs, pétrole, carburants…) et d’autres disciplines proches de la chimie et de la physique, un expert de l’industrie chimique et de la chimie en général, et un penseur original dans le domaine économique ». En 1869, il fut parmi les fondateurs de la Société russe de chimie. Il travailla également sur la théorie et les effets du protectionnisme en agriculture.

En 1902, dans une tentative de donner une explication chimique à l’éther, il formula une hypothèse fausse en supposant l’existence de deux éléments chimiques inertes plus légers que l’hydrogène. Le plus léger des deux était supposé tout pénétrer, et le plus lourd un nouvel élément dont l’existence était supposée à l’époque et appelé coronium (d’après le latin « corona » – couronne – parce qu’il avait cru le détecter dans le spectre de la couronne solaire).

Mendeleïev consacra également beaucoup de temps et effectua des travaux importants pour la détermination de la nature des solutions. Dans le domaine de la chimie physique, il travailla sur la dilatation thermique des liquides. Il obtint notamment une formule similaire à la loi de Gay-Lussac de dilatation des gaz. En 1861, il anticipa l’idée de Thomas Andrews de température critique en définissant la température d’ébullition absolue d’un composé comme la température à laquelle la cohésion du liquide et la chaleur de vaporisation deviennent nulles et le liquide se change en vapeur indépendamment de la pression et du volume.

Il étudia également les origines du pétrole et conclut que les hydrocarbures se forment dans les profondeurs de la Terre : « Le fait capital à noter est que le pétrole est né dans les profondeurs de la terre, et c’est là seulement que nous devons rechercher son origine »5. Ce postulat est nommé théorie du pétrole abiotique.

Reconnaissance nationale et internationale

De son vivant

Bien que Mendeleïev ait été largement honoré par des organismes scientifiques à travers l’Europe, ses activités politiques ont inquiété le gouvernement russe, ce qui a mené à sa démission de l’université de Saint-Pétersbourg le 17 août 1890.

En 1893, il fut nommé directeur du bureau des poids et des mesures. En 1882, il reçut la Médaille Davy de la Royal Society, en 1889 le Faraday Lectureship de la Royal society of chemistry et en 1905 la médaille Copley de la Royal Society. Il est mort à Saint-Pétersbourg le 2 février 19076 et est enterré au cimetière Volkovo, toujours à Saint-Pétersbourg.

Posthume

Le 17 septembre 1925, Léon Trotski prononce un discours sur la science et sur Mendeleïev devant le 4e congrès Mendeleïev de chimie pure et appliquée.

En 1955, l’élément 101 a été baptisé mendélévium en son honneur.

Un gros cratère situé sur la face cachée de la lune (de 313 km de diamètre).

La dorsale de Mendeleïev dans l’océan Arctique est nommée en son honneur.

Un jeu de société permettant l’apprentissage du tableau a vu le jour fin 2015.

Un doodle lui est dédié le 8 février 2016 sur la page d’accueil de Google.

Folklore

Une légende folklorique russe prétend que Mendeleïev serait « l’inventeur de la vodka », ou pour être exact que c’est lui qui aurait déterminé le degré idéal d’alcool de la vodka à 38° qui aurait par la suite été fixé à 40° pour faciliter le calcul de taxes sur l’alcool. Cette légende s’appuie entre autres éléments sur le fait que Mendeleïev fut nommé directeur du bureau des poids et des mesures de Saint-Pétersbourg en 1893 et sur le fait que sa thèse doctorale portait sur la combinaison de l’alcool et de l’eau. Si l’histoire reste très populaire, elle est contredite par les faits, le degré alcoolique normalisé de la vodka à 40° ayant été introduit en Russie dès 1843 (alors que Mendeleïev n’avait que 9 ans) et sa thèse portant sur des combinaisons eau/alcool pour des titres beaucoup plus élevés (de l’ordre de 70°).

Citations

« Ce matériau est trop précieux pour être brûlé ; quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de l’argent ; il faut l’utiliser comme matière première de la synthèse chimique. »

— 1882, dans une lettre adressée au tsar Alexandre III

Aujourd’hui, 8 Février 2017

39ème jour de l’année, 6ème semaine de l’année

336jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

La Nouvelle-Zélande célèbre la fête de Waitangi

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale de l’épilepsie

La journée « européenne » de l’épilepsie est devenue « internationale » en 2015. Elle est traditionnellement célébrée le 2ème lundi de février. Son but est de promouvoir les droits des malades épileptiques dans le monde entier.

Il existe également une autre journée, célébrée le 17 novembre, la Journée nationale (française) contre l’épilepsie.

Un site à visiter : www.lfce.fr

http://www.journee-mondiale.com/317/journee-internationale-de-l-epilepsie.htm

Journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains

Cette journée mondiale a été instituée en 2015 à l’initiative du Pape François.

Le choix du 8 février ne doit rien au hasard puisque cette date correspond à la fête de Sainte Joséphine Bakhita, une Soudanaise qui a été vendue comme esclave, maltraitée puis rendue libre.

Des millions de personnes concernées

Lors de la première édition, le Cardinal Peter Turkson, Président du Conseil pontifical Justice et Paix, avait rappelé que des millions de personnes de par le monde sont privées de liberté et contraintes à vivre pratiquement en esclavage.

Pour ces hommes et ces femmes, sainte Joséphine Bakhita est un modèle d’espérance et l’Eglise Catholique encourage les fidèles à suivre les pas de cette sainte.

De la prise de conscience à l’action

Le Pape désire que les hommes de tous pays et toutes origines prennent conscience d’un phénomène global qui dépasse la responsabilité de tel ou tel état. Il appelle à une véritable mobilisation contre ce fléau:

Nous devons tous mieux analyser la situation et mobiliser les consciences:

De la conscience à la prière, de la prière à la solidarité, de la solidarité à l’action, afin que la traite et les nouvelles formes d’esclavage disparaissent.

http://www.journee-mondiale.com/497/journee-mondiale-de-priere-et-de-reflexion-sur-la-traite-des-etres-humains.htm

UN FAIT A RETENIR

8 Février 1928 L’ingénieur écossais John Logie Baird réussit la première retransmission d’images télévisées de Londres à New York

Handicapé par une très mauvaise santé, John Logie Baird abandonne son métier d’ingénieur en énergie électrique en 1922 pour se consacrer à la recherche sur la télévision. En 1924, il réussit à reproduire des formes géométriques simples (croix de Malte), et en 1925, un visage humain reconnaissable mais les résultats sont trop médiocres pour être pris en considération.

Le 26 janvier 1926, des membres de la Royal Institution assistent à la première séance de télévision véritable, la démonstration publique ayant lieu au 22 Frith Street, dans le laboratoire de l’ingénieur. John Logie Baird devient le premier à produire une image télévisée d’objets en mouvements. En 1927, il transmet une image entre Londres et Glasgow. En 1928, il crée un système de télévision couleur. Il est chargé par les Postes allemandes, en 1929, de développer une chaîne de télévision. Quand la BBC lance sa première chaîne en 1936, son système est en concurrence avec celui des « Marconi Electric and Musical Industries ». Mais la BBC choisit le système de Marconi en 1938.

HAITI

8 Février

1914 Oreste Zamor se fit élire président par l’Assemblée Nationale.

Oreste Zamor, dont les troupes triomphèrent de l’armée insurrectionnelle de Davilmar Théodore quelques jours plus tôt, prit d’assaut l’Assemblée Nationale et se fit élire président d’Haïti.

La Pensée du Jour

« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin.»

Winston Churchill

PRENOM DU JOUR

Sainte Jacqueline mais aussi Jackie…

Née à Rome, morte en 1239, appelée par saint François « frère Jacqueline », elle fut à son chevet quand il mourut.

Les Jacqueline sont dévouées et actives.

Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Mercredi 08 Février 2017 Premier Quartier

Samedi 11 Février 2017 Pleine Lune

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

8 Févier 1587 Décapitation de Marie Stuart, Reine d’Écosse de 1542 à 1567 et de France de 1559 à 1560, Marie Stuart fut décapitée après un procès au terme duquel elle a été trouvée coupable d’avoir comploté contre la reine Elisabeth 1re d’Angleterre alors qu’elle était en prison. Couronnée reine d’Écosse six jours après sa naissance, elle dut abdiquer en faveur de son fils Jacques en 1567 avant d’être emprisonnée pendant 18 ans en Angleterre.

8 Févier 1828 Naissance de Jules Verne, mauteur français

Il s’est installé à Paris en 1848 et a étudié en droit. Mais il songeait à une carrière comme écrivain. Ses premiers écrits – des pièces de théâtre et des livrets d’opéras comiques – n’ont pas connu beaucoup de succès. Toutefois, quand il a commencé à écrire des romans, en 1863, il a triomphé immédiatement. Parmi ses ouvrages célèbres, on note «Cinq Semaines en ballon», «Voyage au centre de la Terre», «Le Tour du monde en 80 jours» et «Vingt Mille lieues sous les mers». Cet auteur prolifique était un visionnaire. On dit qu’il est le père de la science-fiction. Il est mort le 24 mars 1905.

8 Févier 1883 Louis Waterman et la plume fontaine

Louis Waterman cherche le moyen de permettre à l’encre d’arriver à la plume, de permettre d’écrire sans faire d’éclaboussures

En 1884, il obtient un brevet pour son invention, il ouvre alors une boutique à Montéal et y vend différents modèles.

À la mort de Louis Waterman, son neveu prend la relève, exporte son produit aux États-Unis et en Europ

Il augmente les ventes à 350 000 par année.

8 Févier 1894 Naissance de William Avery ‘Billy’ Bishop pilote de chasse. Il est le meilleur tireur de tous les as du Canada et de l’Empire britannique au cours de la Première Guerre mondiale grâce à ses 72 victoires. Un collègue le décrit comme étant un « tireur fantastique mais un très mauvais pilote ». Flamboyant et extraverti, il est le premier aviateur canadien à recevoir la CROIX DE VICTORIA, qui lui est remise le 2 juin 1917 à l’issue d’une attaque en solo, à l’aube, sur un terrain d’aviation allemand. Il remporte sa dernière victoire le 19 juin 1918 lorsqu’il a atteint cinq avions ennemis. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il est, à titre honoraire, maréchal de l’air de l’Aviation royale canadienne. Il est décédé le 10 septembre 1956.

8 Févier 1910 Constitution des Boys Scouts d’Amérique

La BSA (Boys Scouts d’Amérique) est fondée le 8 février 1910 par l’entrepreneur et philanthrope William D. Boyce avec d’autres hommes d’affaires ainsi que des personnes intéressées par le travail des jeunes, suite à un voyage de Boyce à Londres où il avait découvert le mouvement scout. La légende veut que Boyce ait été impressionné par un jeune scout londonien qui réussit à le guider parfaitement à travers le brouillard en refusant la récompense que Boyce lui proposait. C’est suite à cet événement qu’il se serait renseigné sur le scoutisme et aurait rencontré son fondateur Robert Baden-Powell. Des intérêts commerciaux semblent également avoir joué un rôle décisif dans le choix de Boyce d’importer le mouvement dans son pays.

8 Févier 1924 Première exécution dans une chambre à gaz

Aux États-Unis, première exécution dans une chambre à gaz dans la prison de Carson City au Nevada

De nos jours, cinq états américains utilisent toujours la chambre à gaz comme moyen légal d’exécution.

Jon Gee, un Chinois, reconnu coupable de meurtre fut la première personne à subir ce sort.

8 Févier 1937 Le premier panda en Amérique

En 1934 Williams Harvest Harkness Jr fit des préparatifs pour ramener au zoo du Bronx un panda vivant mais son expédition fut un échec.

En revanche sa femme Ruth Harkness réussit. Et le jeune panda fut appelé Su Lin, ce qui veut dire : un soupçon de quelque chose de très mignon.

Le panda fut acquis par le Brookfield Zoo de Chicago.

8 Févier 1961 Début du premier Carnaval-souvenir de Chicoutimi

Il s’agit du tout premier festival dédié à l’histoire du Québec. Le Carnaval-souvenir transporte les participants un siècle plus tôt. La population est invitée à revêtir des costumes d’époque,

La famille, la parenté et les amis célèbrent joyeusement le 20ième siècle: Dix jours de souvenirs de notre passé, de nos origines, de nos racines d’il y a « 100 ans ». Le « CARNAVAL-SOUVENIR » est l’occasion de mettre en valeur le patrimoine régional et canadien où l’on ressuscite le passé en se costumant, en mangeant, en buvant et en dansant comme à l’époque où nos ancêtres prenaient encore le temps de rire.

8 Févier 1999 Décès de Dame Iris Murdoch, 79 ans

Iris Murdoch est une des plus célèbres romancières britanniques de sa génération.

De ses 26 romans, « La Tête coupée » et « La Mer, La Mer » comptent parmi ses plus connus. Elle a aussi publié des ouvrages de caractère philosophique. Elle a reçu la distinction de Dame commandant de l’Ordre de l’Empire britannique en 1987.

