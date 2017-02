Astrologie du jour

BELIER

Amour

Sous l’influence restrictive de Saturne, vous vous montrerez très exigeant envers votre conjoint. Vous aurez du mal à l’accepter tel qu’il est. Bien sûr, vous pouvez chercher à améliorer les choses, mais faites preuve d’un tact extrême et d’un bon sens des réalités. Célibataire, Mars en bel aspect pourrait créer la surprise. Cet astre de la passion et de la sensualité pourrait vous rendre très attractif et vous valoir du même coup une aventure bien agréable, même si elle n’est pas vouée à durer très longtemps.

Argent

Ceux d’entre vous qui ont eu du mal à gérer leur budget ces derniers temps devraient mieux s’en sortir grâce à Vénus. Attention, cependant, à Pluton mal aspecté, qui pourra vous mettre dans l’obligation de faire des dépenses imprévues pour votre domicile ou vos proches.

Santé

L’optimisme sera à l’ordre du jour. Votre moral montera en flèche. Le moment sera bien choisi pour vous attaquer de front aux divers problèmes de santé qui vous tracassent depuis longtemps. Il ne faut tout de même pas que les progrès de la médecine restent pour vous lettre morte !

Travail

Pendant cette journée, vos efforts seront plus intellectuels que matériels ou concrets. Vous penserez et réfléchirez beaucoup sur vos activités ou les projets que vous avez en tête. Vous aurez envie de mettre sur pied des idées.

Citation

Ton nez est ton nez, même s’il est morveux (proverbe arabe).

Famille/foyer

Sous la houlette d’Uranus en bel aspect, le climat familial sera serein et chaleureux. Vous vous entendrez à merveille avec vos enfants, qui se montreront plus affectueux et plus sages que d’habitude.

Vie sociale

Soyez plus tolérant, plus accommodant, et mettez votre orgueil en veilleuse. Vous avez besoin comme tout le monde de vous épancher ; ne vous en privez pas sous prétexte que c’est une faiblesse !

Nombre chance

598

Clin d’oeil

Opposez aux provocations le sang-froid et la sérénité.

TAUREAU

Amour

Côté amour, la détente sera à l’ordre du jour. Après avoir connu récemment des moments difficiles, vous serez maintenant en mesure de renforcer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Cependant, gardez les pieds sur terre, et ne vous mettez pas à trop idéaliser l’autre. Célibataire, ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Sinon vous risquez de vous embarquer dans une aventure qui procurera, hélas, beaucoup plus de désillusions que de satisfactions.

Argent

Vous faites partie de ceux qui ont su s’adapter au monde moderne, et vous en avez déjà récolté les bénéfices. Les influx favorables d’Uranus sur vos deniers devraient se poursuivre encore longtemps, mais ils pourraient cette fois être gênés par Neptune. Ce ne sera pas le moment de souscrire de nouveaux placements dont les résultats semblent incertains.

Santé

Avec le Soleil en bonne position dans votre Ciel, vous bénéficierez d’une bonne vitalité. Mais Mercure en aspect dysharmonique pourra vous valoir une certaine nervosité si vous en faites trop. Distrait, confus, vous aurez du mal à assumer sans stress un emploi du temps chargé et risquerez même, vous qui dormez habituellement bien, d’avoir quelques insomnies.

Travail

Cette journée, placée sous l’égide de Mercure, favorisera les voyages d’affaires. Entreprenez une tournée chez vos fournisseurs ou vos clients ; ne vous laissez pas oublier ! Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Le ventre n’a pas de conscience (proverbe allemand).

Famille/foyer

Vous aurez tendance à vous réfugier dans votre vie professionnelle pour fuir les tracas rencontrés au sein de la famille. Vous analyserez très difficilement vos problèmes et ressentirez un malaise diffus. Demandez conseil à des personnes compétentes en matière familiale.

Vie sociale

Ne jouez pas au moulin à paroles aujourd’hui comme d’habitude. Si vous ne prenez garde, de sérieux problèmes vont s’abattre sur vous. Sachez que celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence.

Nombre chance

515

Clin d’oeil

N’acceptez pas la familiarité de la part d’un nouveau venu.

GEMEAUX

Amour

Deux planètes favorables protégeront votre vie à deux. Ceux qui se sont mariés récemment vivront une heureuse lune de miel. Ceux qui ont projeté de faire un enfant mèneront leur projet à terme. Tout vous réussira donc sur le plan conjugal. Célibataire, le besoin de stabilité sentimentale l’emportera, chez vous, sur le goût du changement. Et la décision que vous prendrez ce jour ira dans ce sens. Bien des célibataires décideront ce jour de se ranger, d’autres tomberont sur l’âme soeur sans y penser !

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, on peut dire que vous serez plutôt verni sur le plan financier. Grâce à l’intervention de certaines personnes qui croient en vous, votre situation évoluera. Vous pourrez compter sur une rentrée d’argent conséquente pour faire croître vos gains plus rapidement que prévu. Si vous continuez sur cette lancée, vous serez bientôt en mesure de réaliser un projet d’envergure.

Santé

Mars et Neptune vous inciteront et vous aideront à retrouver ou à conserver votre équilibre physique et psychologique. Apprenez à mieux gérer votre capital énergie en dosant vos efforts et en misant sur une bonne hygiène de vie. Sans oublier de vous entourer de personnes positives, qui vous transmettront leur optimisme.

Travail

Le Ciel vous vaudra cette fois un très curieux climat. De nombreuses planètes vont en effet vous aider à faire preuve de dynamisme, de détermination et d’efficacité dans votre travail, alors que Saturne semble, quant à lui, décidé à bloquer momentanément tout essor professionnel.

Citation

Celui qui n’a pas peur d’agir ne craint pas une parole (Sophocle).

Famille/foyer

Evitez de vous renfermer sur vous-même, de vous isoler du reste de la famille. Il ne faudra surtout pas donner à vos proches une impression de sécheresse de coeur : cela ne favorisera pas la bonne entente.

Vie sociale

Recherchez la compagnie des gens qui partagent vos intérêts comme votre idéal. Les astres vous aideront à les trouver. Et alors vous pourrez former un petit cercle dont l’activité sera profitable.

Nombre chance

207

Clin d’oeil

Sachez que « le temps de la réflexion est une économie de temps » (Publilius Syrus).

CANCER

Amour

Célibataire, si aujourd’hui vous avez quelques séductions en vue, ou des conquêtes en prévision, tentez le tout pour le tout. Vous aurez même la surprise de constater que vos cibles répondront à votre appel et à vos clins d’oeil. Natifs vivant en couple, plus que jamais vous veillerez à multiplier les projets en commun avec votre conjoint ou partenaire, afin d’accentuer la complicité entre vous deux. Côté câlins, ça marchera aussi très bien.

Argent

Selon toutes les indications astrales, vous allez acquérir plus d’aisance sur le plan financier grâce à un mariage, à une association ou plus simplement à l’amélioration de la situation financière de votre partenaire.

Santé

Pour soutenir votre énergie, qui sera en légère baisse à cause des turbulences d’Uranus, commencez par une bonne cure de vitamines et des douches revigorantes aux extraits d’algues ou de ginseng. Et si ce n’est pas suffisant, offrez-vous un massage tonifiant, qui fera autant de bien à votre corps qu’à votre moral. Aussi, ne vous focalisez pas sur ce qui ne marche pas comme vous le souhaiteriez. Laissez-vous aller, le temps jouera pour vous !

Travail

Dans le travail, vous ressentirez un impérieux besoin de changement ! A tel point que vous serez parfois tenté de lâcher la proie pour l’ombre et de compromettre la sécurité de votre emploi actuel. C’est, évidemment, ce qu’il faudra éviter à tout prix !

Citation

La vie nous console de mourir, et la mort de vivre (Théodore Jouffroy).

Famille/foyer

Vie de famille sans histoire pour la plupart d’entre vous. Vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants, seront placées sous le signe du dialogue et de la complicité. Si vous avez des frères et soeurs, tâchez de passer un peu de temps avec eux : vous serez ravi de les retrouver.

Vie sociale

Vous ne serez vraiment pas à prendre avec des pincettes ! Et pourtant, votre humeur sera capitale dans la bonne marche de vos affaires ou vos relations. Si vous réussissez à canaliser vos énergies brouillonnes et vindicatives, votre potentiel sera à son zénith.

Nombre chance

422

Clin d’oeil

Faire une pause pour reconsidérer ses priorités est parfois utile pour mieux repartir.

LION

Amour

Les relations avec votre conjoint ou partenaire seraient meilleures si vous acceptiez de vous montrer un peu moins autoritaire. Certes, vous êtes fidèle et vos sentiments sont sincères ; mais vous devriez apprendre à demander l’avis de votre partenaire avant de prendre des décisions qui vous concernent tous les deux. Célibataire, sous l’égide de la bonne planète Vénus, vous passerez des moments de grande intensité amoureuse. Ambiance passionnée, projets d’avenir avec l’élu, vie affective heureuse et rassurante… tout cela est prévu au programme par les astres !

Argent

Cet impact de Pluton pourra pousser certains d’entre vous à se lancer dans des dépenses compulsives pour calmer leurs angoisses et leurs frustrations. Mauvaise idée : aussitôt après, vous vous sentirez coupable, et ne saurez plus comment rattraper l’argent ainsi perdu !

Santé

Vous venez de traverser une période un peu difficile, et votre état nerveux en subit encore des séquelles. Vous avez tout lieu de vous réjouir maintenant, car vous entrerez aujourd’hui dans une phase bénéfique, pendant laquelle vous aurez la capacité d’être beaucoup plus constructif et efficace dans vos actions.

Travail

Vous serez respecté, ou l’on vous craindra, dans votre milieu professionnel. Votre autorité et votre manière de diriger seront certainement des atouts majeurs pour une bonne évolution de l’entreprise. Cependant, n’abusez pas trop de ce pouvoir, exercez-le avec finesse et diplomatie. Vous vous ferez ainsi des alliés encore plus efficaces.

Citation

Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd (Antoine Lavoisier).

Famille/foyer

Vous serez plus tolérant en famille. Du coup, vos proches se sentiront en confiance, et le dialogue passera mieux. Sous l’influence de Pluton, certains natifs pourront se réconcilier avec des personnes de leur famille qu’ils ne voyaient plus.

Vie sociale

Cet aspect de Mars renforcera votre magnétisme. Seulement, vous supporterez encore moins que d’habitude qu’on vous résiste ou qu’on vous fasse de l’ombre. Vos réactions seront excessives.

Nombre chance

657

Clin d’oeil

Dites-vous bien que rien n’est jamais tout à fait perdu.

VIERGE

Amour

Célibataires, votre vie amoureuse pourra se ressentir de cet aspect d’Uranus. Pour certains, une rencontre très importante se prépare. Pour d’autres, ce sera une rupture, mais qui sera à terme très positive pour eux. Pour d’autres encore, un retour de flamme pour un ancien amour est possible. Un grand vent de passion soufflera dans votre vie conjugale. Vous serez ardent, fougueux, très empressé à l’égard de votre conjoint ou partenaire, et vous l’entraînerez sur les chemins du plaisir. Dans votre vie quotidienne, vous vous arrangerez pour qu’il ne s’ennuie pas un instant.

Argent

Sur le plan pécuniaire, vous aurez intérêt à élaborer une stratégie à moyen terme. C’est elle qui vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats. Si vous voulez effectuer une importante transaction immobilière, prenez toutes les précautions nécessaires.

Santé

Physiquement, vous vous porterez bien. Bonne résistance nerveuse, tonus et capacité de récupération remarquables. Les natifs du deuxième décan devront surveiller davantage leur alimentation afin d’éviter de possibles lourdeurs stomacales.

Travail

On pourra vous faire des propositions d’emploi qui ne vous tentent pas immédiatement. Vous voudrez vous assurer qu’elles tiennent leurs promesses. Ne réfléchissez pourtant pas trop longtemps car un autre est prêt à sauter à pieds joints sur l’occasion. Ceux qui ont déjà un emploi tireront de grandes satisfactions de leur travail.

Citation

Rien n’est si chaud ou si froid que l’âtre (Marceline Desbordes-Valmore).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents ainsi qu’avec vos frères et soeurs seront aujourd’hui sans histoire. Cependant, avec Mars mal aspecté, il est possible que vos enfants soient nerveux ou agressifs, et que vous ayez du mal à instaurer la discipline à laquelle vous tenez. Il n’y aura pourtant rien de grave, rassurez-vous !

Vie sociale

Pensez à vous débarrasser de ces relations qui ne vous apportent rien et qui ne font que vous faire perdre du temps et même de l’argent. Ne retenez que celles qui sont sûres et qui partagent avec vous certains intérêts.

Nombre chance

881

Clin d’oeil

Envisagez les choses avec optimisme, mais ne comptez pas trop sur la chance.

BALANCE

Amour

Côté coeur, vous serez à la croisée des chemins. Partagé entre vos impulsions irraisonnées d’une part et le besoin de vous stabiliser d’autre part, vous risquez d’avoir des difficultés à trouver un juste équilibre. Votre problème, à vrai dire, est de ne pas savoir exactement ce que vous voulez, ou si ce que vous voulez est accessible ou non. Réfléchissez un peu plus et tâchez de maîtriser votre côté instinctif.

Argent

Tout ira bien côté argent, car aucune planète ne recevra d’aspect négatif. Qu’il s’agisse d’une prime quelconque ou de placements qui commencent à vous rapporter, vous pourrez compter sur des surprises agréables.

Santé

Si vos diverses préoccupations vous empêchent de trouver rapidement le sommeil, comme ce sera probablement le cas cette fois, essayez de vous détendre avec des remèdes naturels ou d’en parler à quelqu’un de confiance. Hormis de manière très ponctuelle, les somnifères ne sont pas la solution.

Travail

Stimulé par Mars, vous travaillerez d’arrache-pied avec de très bons résultats. Vous saurez saisir au vol les occasions, les provoquer au besoin, multiplier les contacts, et vous mettre en valeur.

Citation

On ne met pas deux sabres dans le même fourreau (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les êtres que vous aimez vous témoigneront de leur affection et de leur attachement. Vous trouverez facilement un terrain d’entente avec eux. Vos enfants, surtout, vous donneront d’innombrables satisfactions.

Vie sociale

Journée favorable à diverses démarches, notamment celles concernant les différentes administrations. Profitez-en pour faire la paix avec le fisc. La signature de contrats aura aussi la faveur des astres.

Nombre chance

328

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller à prendre vos exigences pour des droits.

SCORPION

Amour

Votre vie conjugale sera passablement animée. Avec Mars en cet aspect, les disputes risquent de se multiplier. Pour la plupart d’entre vous, il ne s’agira que de quelques accrochages sans gravité, vite oubliés à la faveur d’une belle réconciliation sur l’oreiller. Les célibataires seront enclins à décider des projets d’union de manière irréfléchie, sur un coup de tête ou un coup de coeur. Ceux-ci devront prendre un peu de recul et réfléchir davantage pour éviter de se retrouver dans une situation inextricable.

Argent

Côté argent, cette fois, vous ne pourrez pas compter sur le soutien d’un quelconque astre de chance, mais n’aurez pas non plus à vous méfier de l’impact d’une planète défavorable. Votre situation financière sera stable, et tout ira bien si vous ne faites pas de folies. Et c’est là que le bât risque de blesser ! L’aspect conflictuel de Pluton pourrait vous jouer des tours, notamment en vous donnant envie de vous livrer à des dépenses excessives pour vos enfants ou pour l’objet de votre flamme.

Santé

Avec Mars et Jupiter en bel aspect, vous recevrez de formidables poussées d’énergie. Mais sachez vous arrêter à temps. Inutile de vous imposer des efforts excessifs : il vous faudrait beaucoup de temps, ensuite, pour récupérer !

Travail

Cette position de Saturne aura un impact direct sur votre vie quotidienne dans le cadre de votre travail, provoquant sans doute quelques difficultés sans gravité. Mais avec Uranus en aspect favorable, votre confiance en vous sera totale, et les petites contrariétés ne pourront que vous stimuler !

Citation

La victoire vient de Dieu, mais le guerrier doit lutter de toutes ses forces (proverbe indien).

Famille/foyer

Net allégement en perspective dans le domaine familial. Vos relations avec vos proches entreront dans une phase beaucoup plus facile à vivre, marquée par le dialogue, la complicité et la tendresse.

Vie sociale

Vous ferez de nombreux projets avec vos amis. Ils pourront concerner les activités sportives ou associatives, ou encore les voyages. Malgré votre enthousiasme, restez modéré, ne vous engagez pas au-delà de vos possibilités, en temps comme en argent. Un ami de longue date vous proposera son aide pour faire avancer vos projets professionnels ou personnels ; acceptez-la de bon coeur, car il est sincère et compétent.

Nombre chance

795

Clin d’oeil

Distrayez-vous sans remords et reprenez votre souffle.

SAGITTAIRE

Amour

Si vous êtes déjà en ménage, cette journée sera sans doute perturbée. Ce n’est probablement pas votre conjoint ou partenaire qui éveillera votre passion. Et ceux d’entre vous qui céderont à l’appel de leurs sens le feront en cachette ! Célibataire, vous feriez mieux de donner à vos relations amoureuses une base plus sérieuse et plus solide. Les rapports sexuels, en particulier, ne devraient en aucun cas être laissés simplement au hasard des rencontres. Sinon, un sentiment de lassitude et de désabusement ne tarderait pas à venir.

Argent

Dans le cadre de vos activités courantes, respectez vos engagements, soyez à jour de vos échéances, et n’oubliez pas de cultiver vos relations. Evitez de prendre de trop lourdes charges ; mieux vaut se restreindre et tenir les deux bouts de la chaîne qu’inversement.

Santé

Aucune crainte de manquer de tonus ! Avec Mars et Mercure qui se partageront les secteurs santé de votre thème, non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais vous pourrez même, par moments, vous sentir survolté. Pour évacuer ce surplus de nervosité, le sport est tout indiqué, à condition d’y aller progressivement et d’éviter des mouvements trop violents ou trop brusques.

Travail

Aujourd’hui, la planète Mercure vous mettra le cerveau en ébullition. Vous manquerez de rigueur autant que de patience, et vous serez tenté d’abandonner en route certains projets qui ne se réalisent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais si vous saviez que « celui qui a déplacé la montagne, c’est celui qui a commencé par enlever les petites pierres » (proverbe chinois), vous seriez plus enclin à la persévérance.

Citation

Le pardon est la plus belle fleur de la victoire (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous voudrez à tout prix remettre en question votre vie actuelle sur le plan familial. Cela pourra entraîner un changement de domicile permettant d’échapper à un entourage dont la présence vous incommode de plus en plus.

Vie sociale

Attention aux oeillères ! N’ayez pas des idées trop arrêtées, et soyez prêt à tenir compte des suggestions de votre entourage. Si vous restez sur vos positions coûte que coûte, vous risquez de commettre de graves erreurs, aux lourdes conséquences.

Nombre chance

945

Clin d’oeil

Si votre moral n’est pas flambant, cherchez à vous divertir ou à vous faire plaisir.

CAPRICORNE

Amour

Relations de couple sans histoire. Vous mènerez une vie sociale animée et distrayante, et ce sont plutôt les relations et les amitiés que vous pourrez nouer qui vous intéresseront vraiment cette fois. Si vous vivez seul, sortir et croiser de nouvelles têtes va bien entendu multiplier les occasions de rencontres. Et grâce à Vénus bien aspectée, l’une d’entre elles pourra se révéler très importante.

Argent

Par sa maîtrise sur le secteur de la vie matérielle, il n’est pas impossible que Jupiter impose à certains d’entre vous une contrainte financière assez importante. C’est vrai surtout pour ceux qui se sont lancés dans des projets exagérément grandioses et qui ont pris des décisions par excès d’optimisme.

Santé

Pas d’inquiétude à avoir sur le plan santé, aucune planète ne venant y semer le trouble. Vous devriez être en pleine forme. Et si, par hasard, vous accusiez une petite baisse de régime, les nombreuses planètes positives qui protègent votre signe vous aideraient sans mal à récupérer.

Travail

Le Soleil, Vénus et Pluton influenceront ensemble votre secteur travail, ce qui marquera dans votre carrière un tournant d’envergure, que vous attendez et que vous redoutez en même temps. Cette fois, grâce à la présence bienveillante de Vénus, les remises en question que vous imposera Pluton parviendront à se faire en douceur. Galvanisé par le Soleil, vous prendrez les choses en main.

Citation

On s’habitue à ses infirmités, le plus difficile c’est d’y habituer les autres (Madame d’Houdetot).

Famille/foyer

De petites querelles pourraient perturber l’ambiance familiale au début de la journée. En famille, soyez conciliant, ouvert au dialogue ; évitez de vous montrer agressif dès qu’on vous adresse la parole. Même s’il y a eu des tensions, tout finira bien par s’apaiser, et vous retrouverez très vite la paix et le bonheur dans votre foyer.

Vie sociale

Cet aspect de Saturne incitera nombre de natifs à une plus grande dureté dans les rapports humains et exacerbera leur tendance naturelle au conservatisme et à la possessivité. Cela devrait jouer principalement sur le plan amical, où il est à craindre que des natifs se montrent excessivement jaloux, voire même tyranniques et injustes.

Nombre chance

245

Clin d’oeil

Faites preuve d’originalité d’esprit ; sortez des sentiers battus.

VERSEAU

Amour

Attention : Neptune en aspect dysharmonique pourra semer la zizanie dans votre couple. Votre conjoint ne sera plus d’accord pour accepter ce qui, à ses yeux, ne va pas dans votre vie conjugale, et vous risquez de réagir avec agacement à ses revendications. Pourtant, seuls l’écoute et le dialogue vous permettraient de sortir de l’impasse. Célibataire, Mercure en excellent aspect pourrait bien vous faire succomber au charme plantureux d’un natif de votre propre signe. Regardez à droite, regardez à gauche : le coup de coeur viendra sûrement si vous le désirez.

Argent

La présente ambiance planétaire va vous aider à améliorer votre situation financière. Jupiter vous vaudra le soutien de la chance. Uranus, lui, provoquera des événements imprévus, positifs pour la plupart. Si jamais Neptune déclenche une mauvaise surprise, ce qui est possible, Jupiter vous aidera à redresser la situation.

Santé

Aucun problème majeur à craindre côté santé. Mais vous pourriez accuser des signes de fatigue, qui ne seront que les manifestations de vos légères anxiétés ou de votre tension intérieure. Continuez à faire du sport ou reprenez vos anciennes disciplines sportives. N’hésitez pas à faire une sieste quand cela sera possible.

Travail

Vous viserez l’efficacité maximum dans votre travail. Vous mettrez au point de nouvelles méthodes, plus performantes. Comme vous aurez un sens de l’effort accru, vous obtiendrez des résultats remarquables.

Citation

La meilleure charité est la justice pour tous (proverbe américain).

Famille/foyer

La vie au foyer sera sans histoire. Votre famille ne sera d’ailleurs pas votre préoccupation principale en ce moment ; vous aurez tellement à faire que vous trouverez à peine le temps de vous en occuper. Heureusement, tout se passera pour le mieux.

Vie sociale

La planète Mars dominera votre signe. De quoi vous dynamiser au maximum, voire même vous pousser aux extravagances. Votre agressivité risque de vous échapper parfois et de causer des dégâts dans vos diverses relations.

Nombre chance

909

Clin d’oeil

Méfiez-vous du perfectionnisme. Regardez ce que vous avez accompli et félicitez-vous-en !

POISSONS

Amour

Grâce à la complicité de Vénus, les efforts que vous avez consentis ces derniers temps pour aplanir les difficultés entre vous et votre conjoint ou partenaire porteront leurs fruits ce jour. Le climat de vos rapports s’adoucira sensiblement et sera même empreint de tendresse renouvelée. N’en relâchez pas pour autant votre vigilance. L’atmosphère des célibataires sera un peu chaotique. Ils succomberont aux coups de foudre, mais leurs passions tomberont aussi rapidement qu’elles sont nées, et se transformeront parfois en solides amitiés.

Argent

Vous bénéficierez de nombreux coups de chance aujourd’hui. Vous pourrez par exemple effectuer une transaction qui se révélera fort lucrative à long terme.

Santé

Cette journée annonce pour vous un état de santé florissant. Cependant, vous devrez être particulièrement attentif aux risques d’embonpoint. Cette position de Saturne pourra vous charger en quelques semaines de quelques kilos superflus dont vous aurez du mal à vous débarrasser.

Travail

Vous tracerez votre sillon, consciencieusement, scrupuleusement. Mais ce côté bosseur ne vous empêchera pas d’utiliser votre imagination et surtout votre flair accru. Résultat : vous consoliderez votre position professionnelle et améliorerez sensiblement vos conditions de travail.

Citation

L’âge d’or du genre humain n’est point derrière nous, il est au-devant (Saint-Simon).

Famille/foyer

Bonnes relations avec les personnes âgées de votre famille, qui sauront vous conseiller utilement. Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne laissez pas vos enfants se montrer trop insolents ; mais évitez d’autre part de les mettre carrément à la baguette, sinon vous iriez droit au-devant d’une rébellion !

Vie sociale

Cette configuration astrale renferme la possibilité de déplacements improvisés ou de rencontres agréables. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ; vous n’aurez aucune raison de vous plaindre.

Nombre chance

585

Clin d’oeil

Mettez en valeur les côtés agréables de votre personnalité.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net