Haïti et l’Onu sollicitent 291 millions de dollars pour les besoins humanitaires

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le Gouvernement d’Haïti et l´Équipe Humanitaire Pays (formé par les Nations Unies et les partenaires humanitaires) ont lancé le lundi 6 février un appel de fonds de 291.5 millions de dollars en vue de répondre aux besoins humanitaires critiques de 2,4 millions de personnes à travers le Plan de Réponse Humanitaire 2017-2018, qui vise à sauver des vies tout en renforçant la résilience de la population et des institutions nationales face aux crises et aux catastrophes naturelles et en ouvrant la voie vers le développement durable.

Ce plan est la réponse à une année (2016) qui a été marquée par de multiples défis humanitaires pour le pays tels que l´Ouragan Matthew, la persistance du choléra, l’aggravation de l’insécurité alimentaire à cause de la sècheresse exacerbée par le phénomène El Niño durant les deux années précédentes, et la question migratoire binationale, laquelle a suscité le retour de République Dominicaine de plus de 168 800 personnes, précise un communiqué du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’Onu.

En ce qui concerne le choléra, la réponse rapide est encore vitale pour contrôler l´épidémie, afin de continuer à sauver des vies et de compléter les efforts de long terme qui visent les causes profondes de la maladie.

« Des problèmes structurels associés à des multiples urgences continuent d'augmenter la vulnérabilité de millions d'Haïtiens. Nous devons agir ensemble pour permettre à ces gens de se relever et de gérer le futur qu´ils veulent construire pour eux-mêmes, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. L´ONU et les partenaires humanitaires continueront