Inauguration de la première centrale d’énergies renouvelables en milieu urbain

Source Ricardo Ulysse | Le Nouvelliste

Les autorités haïtiennes de concert avec les responsables de la Banque mondiale (BM) ont procédé ce lundi, à l’inauguration d’un central d’énergies renouvelables, pour éclairer en permanence les places du champ de Mars. C’est en présence du président de la République Jocelerme Privert, des ministres des Travaux publics Transports et Communications (MTPTC) et de la Communication (MC), Jacques Eveillard et Marcus Gracia, le directeur du Bureau des mines et de l’énergie (BME) Claude Prepetit, du maire de Port-au-Prince Youry Chevry et du représentant de la Banque mondiale en Haïti Pierre Bonneau que cette cérémonie inaugurale s’est déroulée.

Jocelerme Privert a dans son discours de circonstance, fait remarquer que cet accord rentre dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique (cop21) et ratifié par le Parlement haïtien la semaine dernière. D’un autre côté, le président dit avoir toujours espéré qu’Haïti aura accès au centre vert par la valorisation des énergies renouvelables et la protection du climat. « Cette étape positive reflète l’engagement d’Haïti à œuvrer en faveur d’un développement durable et lui permettra de bénéficier d’un soutien accru pour mettre en œuvre les mesures d’adaptation au changement climatique prévues dans sa contribution nationale », renchéri-t-il. Pour sa part, Pierre Bonneau représentant de la Banque mondiale en Haïti souligne l’importance pour un pays de se développer à partir des énergies renouvelables.

Il s’est également félicité de l’appui apporté par……..lire la suite sur lenouvelliste.com