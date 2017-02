Haïti brille de mille feux au World Tennis Junior

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Les athlètes haïtiens (filles et garçons), sous la houlette des entraîneurs Francky St-Louis et Jean Ernst Pierre, ont brillé de mille feux lors de la première journée des éliminatoires du World Tennis Junior (6 au 11 février) qui se joue au Parque Del Este (République Dominicaine). Contre Curaçao (filles), Îles Vierges américaines et Salvador (garçons), les représentants d’Haïti se sont tout simplement promenés.

En effet, seize (16) pays chez les garçons et dix-sept (17) chez les filles disputent actuellement le premier tour des éliminatoires du World Tennis Junior. Au terme de cette journée, l’équipe masculine s’est déjà hissée au second tour de ce tournoi. Venons-en aux résultats des filles.

Placée dans le groupe E, au terme du tirage au sort effectué samedi 4 février, l’équipe féminine haïtienne, composée respectivement de Richardlyne François (#1), Sonéïca Jean-Charles (#2) et Soigna Dorcély (#3), doit se débarrasser de Curaçao, Bahamas et Nicaragua pour prendre les commandes de ce groupe. Contre Curaçao, les filles d’Haïti, plus en jambes, ont fait preuve de grande sérénité pour venir à bout, lundi 6 février, des représentantes de ce pays. En effet, la # 2 haïtienne, Sonéïca Jean-Charles a mis 1 heure et 18 minutes pour battre Daniela De Haseth : 6/4 et 6/1. Pour ce qui est de la reine du tennis haïtien, Richardlyne François, elle n’a pas tremblé pour expédier en 1 heure et 10 minutes la # 1 de Curaçao, Sarinah Maduro : 6/2 et 6/1.

En double, l’on prend les mêmes et l’on recommence. En effet, la paire Richardlyne François /Sonéïca Jean-Charles, qui avait pris la troisième place au tournoi de la COTECC à Curaçao l’an dernier, n’a pas laché prise face à celle de l’équipe adverse, composée de Daniela De Haseth / Sarinah Maduro. Après 1 heure et 25 minutes de combat, les Haïtiennes l’ont emporté en deux sets : 6/3 et 6/3. Dans l’ensemble, l’équipe féminine d’Haïti, en battant par 3 victoires à rien celle de Curaçao, est bien partie pour se hisser au second tour de ce championnat mondial, organisé en République Dominicaine, réservé aux athlètes âgés de 14 ans.

Et les garçons sont en démonstration Avant d’affronter Guatemala (classé # 1 du groupe B), mercredi 8 février, les représentants d’Haïti, James Hadley Germinal, Fritzterson St-Louis et Eugène Grégory Joseph, ont été tout simplement……..lire la suite sur lenouvelliste.com