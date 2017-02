Installation du nouveau président haïtien, Jovenel Moise : quelques réactions

Youry Latortue, le Président du sénat et de l’assemblée nationale a attiré l’attention du nouveau président de la république sur les attentes de tous les secteurs de la vie nationale. Elles sont nombreuses et légitimes, a dit l’élu de l’Artibonite, citant entre autres les questions liées à la sécurité et la défense nationale, la justice, l’éducation, la santé, la protection de l’environnement, la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté. Il a aussi conseillé au nouveau locataire du palais national et à son administration de faire des choix car actuellement en Haïti tout est prioritaire et urgent alors que les ressources du pays sont limitées.

Pour l’ancien président, Michel Martelly qui a fait choix de Jovenel Moise comme son successeur, le chef de l’état ne peut, à lui-seul, tout changer, soulignant la nécessité pour la population et les différents pouvoirs de l’état d’accompagner Jovenel Moise.

Guichard Doré, le conseiller politique de Jovenel Moise s’est réjoui de l’investiture du nouveau président de la république et a dit compter sur le soutien de la population pour aider le chef de l’Etat à sortir le pays de la difficile situation dans laquelle il se trouve.

Le Député Garcia Delva et le Sénateur Carl Murat Cantave se sont félicités de l’investiture du président Jovenel Moise.

L’Elu de Marchand Dessalines dit espérer que le chef de l’Etat va travailler au profit de tous les Haïtiens. Le Docteur Cantave, lui, affirme que les anciens ministres n’ayant pas obtenu décharge de leur gestion ne pourront pas faire partie du prochain gouvernement.

Même réaction de la part des Sénateurs Jean-Marie Junior Salomon et Jacques Sauveur Jean. Ils disent espérer que le pays sera doté, au plus vite, d’un nouveau gouvernement.

L’ex-Sénateur Riché Andris a lui, aussi, salué l’arrivée au pouvoir de Jenel Moise à qui il a souhaité du succès. Il a dit espérer que le chef de l’Etat entretiendra de bonnes relations avec le parlement. L’ex-parlementaire s’est prononcé également en faveur de la mise en place d’un gouvernement d’ouverture.

Erick Jean Baptiste, Jean Hervé Charles et Jean Henry Céant figuraient parmi les anciens candidats à la présidence à avoir pris part à la cérémonie d’investiture. M. Jean-Baptiste dit attendre le chef de l’Etat à l’œuvre. Jean Hervé Charles affirme être prêt à accompagner la nouvelle équipe afin d’améliorer la situation du pays, Le Notaire Céant dit pour sa part, se retrouver dans le discours du président. Il fait remarquer que le prochain premier ministre doit être en mesure de négocier avec le parlement et transcender les intérêts de groupe.