Le nouveau président d’Haiti, Jovenel Moise, appelle la nation à l’unité.

Investi dans ses fonctions ce mardi comme le 58e président d’Haïti, Jovenel Moïse s’engage à restaurer l’ordre et appelle la nation à l’union pour permettre le développement économique du pays en proie à l’instabilité politique depuis plus de 30 ans.

Dans son premier discours comme chef de l’état, Jovenel Moise félicite le peuple qui, selon lui, a choisi la démocratie à la place de l’anarchie, le chemin de la paix plutôt que la violence, l’ordre et le progrès au lieu du désordre et du brigandage qui fait reculer notre pays.

L’homme d’affaires de 48 ans qui débute sa carrière politique en accédant à la plus haute fonction dans le pays a largement focalisé ses propos sur le relèvement économique d’Haïti.

« Je vais travailler pour que les gens de la diaspora qui veulent revenir chez eux puissent le faire sans avoir peur, pour que la diaspora vienne faire des affaires et créer des emplois et participer vraiment au développement », a poursuivi le nouveau président.

Selon lui, sous son administration, jamais, plus jamais la justice et les institutions haïtiennes ne pourront plus être instrumentalisées à des fins de persécutions politiques.

Il faut dire qu’environ 2.000 personnes avaient été invitées à la cérémonie de passation des pouvoirs. Jovenel Moïse a été propulsé sur la scène politique en 2015 par l’ancien président, Michel Martelly. Il était arrivé en tête au premier tour du scrutin présidentiel d’octobre 2015. Mais en raison de contestations et de fraudes massives, le vote avait été annulé. En 2016, il a gagné les élections dès le premier tour devant près d’une trentaine de candidats.

53 autres candidats à la présidence avaient été invités à la cérémonie, un signe, selon Jovenel Moise, de sa volonté d’apaiser le climat politique, sa victoire dès le premier tour restant contestée par ses adversaires.