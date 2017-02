Jovenel Moise a prêté serment, devenant le 58e président haitien

Jovenel Moise est devenu ce mardi le 58e président haïtien après avoir prêté serment par devant l’assemblée nationale. Le nouveau chef de l’état a juré « d’observer fidèlement la constitution et les lois de la république, de respecter et de faire respecter les droits des haïtiens, de travailler à la grandeur de la patrie et de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire haïtien ».

La cérémonie de prestation de serment de Jovenel Moise s’est déroulée en l’absence des sénateurs pro-Lavalas : Evalière Beauplan, Nènèl Cassy, Antonio Chéramy et Ricard Pierre qui ont saisi la justice contre le nouveau président pour blanchiment d’argent mais en présence de plusieurs anciens présidents et premiers ministres, des membres des délégations étrangères venus pour la circonstance et des membres des corps diplomatiques et consulaires.

Le président de l’assemblée nationale, Youri Latortue, dans son discours de circonstance, a qualifié « d’historique » la prestation de serment de Jovenel Moise.

Après la prestation de serment au parlement, un te Deum a eu lieu sur la cour du palais national. Jovenel Moise a prononcé par la suite, son 1er discours comme chef de l’état. Il doit rencontrer dans l’après-midi les membres des différentes délégations étrangères.