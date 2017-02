Les titres de l’actualité du lundi 6 février 2017 sur Radio Vision 2000

Le Président élu Jovenel Moise sera investi dans ses fonctions ce mardi 7 Février. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le bon déroulement de l’événement, a assuré le porte-parole de la commission de transition, Lucien Jura. Il a informé que de nombreuses délégations étrangères sont déjà sur place tout en soulignant que le président Equatorien, Raphael Corea a finalement décommandé.

Et à l’occasion de l’investiture du président Jovenel Moise, ce 7 Février, l’administration publique, les écoles, le Commerce et l’industrie chômeront, selon un communiqué de la Primature.

Il faut dire que le président élu Jovenel Moise s’est rendu, ce lundi, au siège central du Conseil Electoral Provisoire à Pétion Ville afin de retirer son certificat. Il en a profité pour exprimer sa volonté d’œuvrer au renforcement des institutions républicaines dont le CEP.

Comme annoncé, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Jean Danton Léger a remis, lundi matin, son réquisitoire sur l’affaire Jovenel Moise au doyen du Tribunal de première instance, Me Bernard Sainvil qui devra communiquer le document au Juge d’instruction, Brédy Fabien.

Nous avons appris qu’il s’agirait d’un réquisitoire supplétif dans lequel le chef du parquet recommande au magistrat instructeur d’auditionner au moins 6 autres personnes. Parmi elles figurent la femme du président élu, Martine Moise qui a droit de signature sur le compte incriminé : le 0340 000 272.

Les deux personnes qui se sont constituées parties civiles à savoir Jean Charles Moise et Ernest Bolivar ainsi que celle dont le plus grand nombre de chèques ont été émis à son nom devraient être également entendues par le Juge Fabien, avons-nous appris.

31 jeunes filles pour la plupart des adolescentes ont été appréhendées dimanche en compagnie de plusieurs adultes dont des étrangers dans une chambre d’Hôtel à Kaliko Beach sur la cote des Arcadins. Une opération menée par la police de concert avec le Parquet de Port-au-Prince et la Brigade de protection des mineurs.

9 adultes, des passeurs, ont été également arrêtés. Ils sont placés en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Plusieurs étrangers seraient impliqués dans cette affaire. Ils auraient abordé les jeunes filles à Pétion Ville. Ce sont des missionnaires qui ont servi d’indic à la police, selon le porte-parole adjoint de la PNH, l’Inspecteur principal, Gary Desrosiers.

Inauguration, Lundi, d’un nouveau bâtiment à l’Aérogare Guy Malary, une activité à laquelle a pris part notamment le président provisoire, Jocelerme Privert. Les travaux ont été financés par l’Etat haïtien à hauteur d’environ 6 millions 500 mille de dollars américains.

Une microcentrale solaire devant servir à l’alimentation du réseau d’éclairage du Champs-de-mars a également été inaugurée ce lundi. Un projet mis en œuvre par le ministère des travaux publics, transports et communication et financé par la banque mondiale à hauteur d’1 million 364 mille 964 dollars américains.