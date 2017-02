Ephéméride du Jour….., 6 Février 1911 – Naissance de Ronald Reagan, 40e président des États-Unis de 1981 à 198

6 Février 1911 Naissance de Ronald Reagan, 40e président des États-Unis de 1981 à 1989

Ses parents sont d’origine irlandaise, l’arrière-grand-père dont il porte le nom ayant émigré en 1860. Il appartient à une branche du christianisme protestant appelée « Disciple du Christ », relativement tolérante et comptant de très nombreux adeptes.

À partir de 15 ans et jusqu’à 22 ans il travaillera pendant l’été comme nageur-sauveteur et il aurait sauvé la vie de 77 personnes.

Doté d’un physique avantageux et d’une belle voix, Reagan devient un acteur de second rôle très recherché à Hollywood.

Il démontre un talent précoce d’acteur et de conteur.

Aux élections présidentielles de 1964, Reagan est un partisan convaincu du républicain conservateur Barry Goldwater. En 1966, Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie. Il tente vainement de devenir le candidat du parti républicain en 1968. Une nouvelle tentative en 1976, contre le président sortant Gerald Ford, se solde par un échec à la convention du parti républicain. Il obtient finalement l’investiture républicaine en 1980. Il gagne les élections au détriment de Jimmy Carter. Cette victoire lui permet de devenir le plus vieux président, il a 70 ans, lors de son accession au poste. Quatre ans plus tard il sera réélu très facilement avec près de 60% du vote populaire et la quasi-totalité des votes des grands électeurs. Il est décédé le 5 juin 2004.

Aujourd’hui, 6 Février 2017

37ème jour de l’année, 6ème semaine de l’année

38jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale de la Nouvelle-Zélande

Journée nationale contre le terrorisme et l’assassinat politique en Tunisie

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale sans téléphone mobile

Phil Marso, écrivain indépendant et instigateur de ce rendez-vous citoyen depuis le 6 février 2001 propose 3 jours de réflexion sur le « Mobilou », outil technologique qui a changé le comportement humain dans sa manière de communiquer.

En 2003, une association écologiste a tenté de récupérer ce rendez-vous citoyen, preuve de l’intérêt croissant de l’initiative qui pouvait paraître fantaisiste au départ.

Depuis 2004, cette journée se déroule sur trois jours, les 6, 7 et 8 février… certainement pour se donner le temps de décrocher. Nous parlerons donc désormais des Journées Mondiales sans téléphone.

En 2016, le créateur de la journée propose 6 défis pour vérifier qu’on reste toujours autonome sans son Smartphone.

Un peu d’histoire

Le 6 février est la date symbolique de cette journée car c’est la Saint Gaston ! Rappelez-vous ce couplet de Nino Ferrer : « Gaston y’a l’téléfon qui son, Et y’a jamais person qui y répond ».

Le mode d’emploi initial de la journée mondiale était radical: ne pas utiliser son téléphone portable le 6 février pour savoir quelle relation on entretient avec son appareil. A l’époque le téléphone était encore un compagnon relativement peu envahissant, il se contentait de téléphoner. Mais cela c’était avant !

Et apparurent les premiers Smartphones…

La prolifération des téléphones « intelligents » a considérablement changé la donne et les nouvelles générations d’appareils remplissent de multiples tâches. Il serait dés lors inadapté de demander à tout un chacun de ne plus utiliser du tout son Smartphone.

Mais, se poser la question de la relation que l’on entretient avec son matériel et toujours bénéfique. Dis-moi tes addictions, je te dirai qui tu es !

Téléphonie et écologie

Chaque année, la journée sans téléphone portable propose un thème de réflexion. En 2015, il s’agit de l’environnement avec 5 pistes de réflexions:

De nombreux métaux lourds et des polluants organiques sont utilisés pour fabriquer votre Smartphone. Ces substances entraînent une course folle à l’extraction, des dégradations de l’environnement et même des guerres (comme en République du Congo).

Les employés des usines de production sont exposés aux poisons au moment de leur fabrication.

De nombreux enfants sont exploités pour le compte de multinationales peu scrupuleuses qui vous vendront (à prix d’or) ces fabuleux joujoux.

Le cycle de vie des Smartphones n’est pas correctement maîtrisé et de nombreux composants polluants échappent au recyclage.

La prolifération des ondes électromagnétiques venant des Smartphones aura-t-elle une incidence sur le climat ?

Pour le moment, le ministère de l’écologie n’a pas encore inventé la vignette verte qui vous permettra d’utiliser votre téléphone portable dans les grandes villes… vous voyez, la situation n’est pas désespérée.

Un site à visiter : www.mobilou.info

http://www.journee-mondiale.com/174/journee-mondiale-sans-telephone-mobile.htm

Journée internationale contre les mutilations génitales

Selon les estimations de l’OMS, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale.

La Côte d’Ivoire est un des pays d’Afrique les plus touchés par la pratique de l’excision et on estime à 36% le nombre de femmes excisées dans le pays. Dire que la pratique persiste relève donc de l’euphémisme.

Les mutilations génitales féminines dont l’excision, recouvrent un ensemble de pratiques aboutissant à l’ablation partielle ou totale ou à l’altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales.

3 millions de filles exposées à des mutilations génitales chaque année

L’opération est généralement pratiquée sur les petites filles et parfois sur des femmes sur le point de se marier, enceintes de leur premier enfant ou qui viennent de donner naissance.

Souvent pratiquée par des praticiens traditionnels comme les exciseuses et les accoucheuses, l’opération se fait sans anesthésie avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L’intervention est toujours traumatisante et peut entrainer des complications telles que les douleurs, l’état de choc et même parfois la mort.

« L’excision est une violation fondamentale des droits humains. En l’absence de toute nécessité médicale, elle expose les filles et les femmes à des risques pour leur santé et à des conséquences qui mettent leur vie et leur bien-être en danger. » déclare Sylvie Dossou, la représentante de l’UNICEF en Côte d’Ivoire.

Un site à visiter : www.aidh.org

http://www.journee-mondiale.com/175/journee-internationale-contre-les-mutilations-genitales.htm

UN FAIT A RETENIR

6 Février 1800 Alessandro Volta invente la pile électrique

Le physicien Alessandro Volta invente la pile électrique, composée de lamelles de cuivre et de zinc.

Il y a plusieurs dates à retenir dans l’invention de la pile. En ce jour (ou début de janvier) Volta invente la pile. Sur une table sont déposées des pièces de monnaie en argent, des rondelles de zinc, de cuivre et de carton épais. Trois baguettes de bois sont dressées entre lesquelles le vieux savant superpose avec le plus grand soin, toujours dans le même ordre, une rondelle de cuivre, une rondelle de zinc puis une rondelle de carton très mouillé.

Il en empile ainsi plus de soixante. C’est la raison pour laquelle il a donné le nom de pile à cet étrange appareil. Au mois de mars il en fera une première annonce et ensuite ce sera des démonstrations.

HAITI

6 Février

1928 Atterrissage à Port-au-Prince du “Spirit of Saint Louis”

Le “spirit of Saint Louis”, piloté par Charles A. Lindberg (1902-1974), fut le premier avion à relier New York à Paris durant une traversée qui dura 2 jours (20-21 mai 1927).

6 Février

2001 Maitre Gérard Gourgue proclamé président provisoire d’Haiti pour une période de deux ans

Refusant de reconnaître la validité des élections de l’année précédente, les partis formant la Convergence Démocratique choisissent maitre Gérard Gourgue, avocat du barreau de Port-au-Prince et ancien défenseur des droits humains en Haïti comme leur chef d’état. Un geste sans aucune signification politique, mais chargé de symbolisme.

La Pensée du Jour

« Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un. »

Ronald Reagan

PRENOM DU JOUR

Saint-Gaston mais aussi Gastonia, Gastonne, Gastonnette…

Evêque d’Arras pendant 40 ans où il mourut le 6 février 540. Il avait préparé Clovis au baptême. Les Gaston sont curieux et tendres. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 4.

Aujourd’hui

Lundi 06 Février 2017 Premier Quartier

Samedi 11 Février 2017 Pleine Lune

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

2 Février 1626 Richelieu interdit les duels

Sur une proposition de Richelieu, Louis XIII fait interdire les duels en France.

La raison : les nobles avaient fait un jeu de l’honneur et saignaient à blanc la noblesse française.

2 Février 1804 Décès de Joseph Priestley, Chimiste et théologien anglais

Il put isoler un grand nombre de gaz, dont l’ammoniac, l’oxyde d’azote, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone.

Il découvrit :

le phénomène de la respiration des végétaux,

l’acide chlorhydrique et le protoxyde d’azote (gaz hilarant),

l’électrisation de conducteurs sur leur surface en 1767.

Mais c’est en 1774 que Joseph Priestley fit sa principale découverte, celle de l’oxygène.

Joseph Priestley obtint de l’oxygène en décomposant de la chaux de mercure (ou oxyde HgO) au Soleil avec une lentille, le 1er août 1774. Aujourd’hui, les méthodes pour obtenir de l’oxygène ont bien changé; on procède entre autres par l’électrolyse de l’eau.

2 Février 1895 Naissance de Babe Ruth, la plus grande légende du baseball

Joueur par excellence en 1923 et champion frappeur en 1924 –

Sur l’équipe d’étoiles en 1933 et 1934

714 circuits en carrière

Élu au Temple de la renommée en 1936

Décédé le 16 août 1948

2 Février 1944 Première fécondation d’un ovule humain dans un tube à essais par John Rock et Miriam F. Menkin

En 1944, une technicienne de laboratoire nommée Miriam Menkin est devenue la première personne à assister à la création de la vie à l’extérieur du corps humain. Elle avait réalisé la première fécondation en laboratoire d’un ovule humain. Mais Menkin serait bientôt forcée de quitter le laboratoire qu’elle aimait, et les bébés-éprouvettes attendraient encore plusieurs décennies.

2 Février 1945 Naissance du chanteur reggae jamaïcain Bob Marley

Bob Marley est né d’une mère jamaïcaine âgée de 18 ans, Cedella Booker, et d’un père anglais capitaine de la marine âgé de 50 ans, Norval Marley, qu’il n’a que très peu connu (les parents de Norval Marley n’acceptaient pas sa liaison avec une femme noire). Le métissage était mal vu en Jamaïque.

Disparu prématurément d’un cancer, il a transformé un style issu de la musique populaire jamaïcaine en un mouvement majeur.

Bob Marley est à la fois adulé du grand public, qui découvrit le reggae avec lui, et des connaisseurs les plus exigeants.

2 Février 1950 Naissance de Natalie Cole, Chanteuse, Fille de Nat King Cole

(« Pink Cadillac » – « I’ve Got Love on My Mind – « Our Love » – « Unforgettable »)

Huit Grammys de 1976 à 1997

2 Février 1952 La princesse Élisabeth devient Reine d’Angleterre

La Reine Elisabeth II d’Angleterre succède à son père, le roi Georges VI. La princesse Élisabeth Alexandra Mary est née en 1926. Elle fut formée à la dignité royale et elle suppléa à son père en 1944, alors qu’il était sur le front italien, dans l’exercice de ses fonctions officielles. En 1947, elle épousa le prince Philippe de Grèce, titré duc d’Édimbourg, et un an plus tard donna naissance à un fils, Charles, héritier du trône et futur prince de Galles, qui fut suivi d’une fille, Anne, en 1950. À la mort de son père en février 1952, elle lui succéda sur le trône. C’est le 2 Juin 1953, qu’elle sera couronnée. Elle mit au monde un deuxième fils, Andrew, en 1960, et un troisième fils, Édouard, en 1964.

2 Février 1958 L’équipe de Manchester disparaît dans un accident d’avion

L’équipe de Manchester disparaît dans un accident. Les joueurs de Manchester United emmenés par Matt Busby reviennent victorieux de Yougoslavie où ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d’Europe grâce à un match nul 3-3 face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Après une escale à Munich, une tempête de neige se lève et le bimoteur « Elisabethan » de la British Airways s’écrase quelques secondes après le décollage. Sur les 44 passagers, 21 sont tués dont 7 de l’équipe de football. L’entraîneur et Duncan Edwards sont grièvement blessés. Seuls trois joueurs sortent indemnes de la catastrophe. Parmi eux, Bobby Charlton qui remportera la Coupe du Monde de football avec l’équipe nationale en 1966.

2 Février 1998 Décès de Carl Wilson, Guitariste et membre fondateur des Beach Boys

Il était le frère de Brian et Dennis. Il était le plus jeune des trois.

Carl Wilson était le guitariste principal du groupe et chantait aussi sur certaines chansons (notamment « God Only Knows » de l’album Pet Sounds). Il restera longtemps avec le groupe, se lançant dans la production de leurs albums, lorsque son frère Brian quittera le groupe, à partir de 1966.

2 Février 2000 Tarja Halonen devient la première femme présidente de la Finlande

Tarja Kaarina Halonen, née le 24 décembre 1943 à Helsinki, est une femme d’État finlandaise.

C’est en 1999 que Tarja Halonen déclara sa candidature à l’élection présidentielle, qui se tenait moins d’un an plus tard, en février 2000, après la décision du président sortant, Martti Ahtisaari, de ne pas solliciter à nouveau les suffrages des Finlandais pour un second mandat. Désignée candidate du Parti social-démocrate, elle est élue présidente de la Finlande le 6 février 2000, au second tour de scrutin, face à l’ancien Premier ministre Esko Aho, alors candidat du Parti du Centre. Elle prêta serment le 1er mars 2000.

Très populaire depuis son entrée en fonction, Tarja Halonen, qui s’est déclarée candidate, en 2005, à un second mandat présidentiel, fut réélue au second tour de l’élection présidentielle de 2006 face au candidat du Parti de la coalition nationale, l’ancien ministre conservateur Sauli Niinistö. En 2004, au cours d’un show télévisé diffusé sur la télévision finlandaise, et basé sur l’émission de la BBC, 100 Greatest Britons, elle occupa la cinquième place du classement des « plus grands finlandais ».

En 2009, le magazine Forbes, du fait de sa politique étrangère de soutien aux Droits de l’homme y compris sur LGBT (elle était la présidente de SETA de 1980 à 1981) et de sa popularité auprès de ses concitoyens, la classa parmi les plus puissantes femmes du monde.

Ne pouvant, aux termes de la Constitution, briguer un troisième mandat, elle quitte ses fonctions de présidente de la République de Finlande le 1er mars 2012 et transmet le pouvoir à son successeur, Sauli Niinistö, élu un mois plus tôt.

