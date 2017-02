Astrologie du jour

BELIER

Amour

La vie amoureuse des célibataires sera assez calme. Il ne faudra donc pas vous attendre aux coups de foudre répétés, aux émotions fortes et aux passions délirantes. Cela ne signifie pourtant pas que des rencontres n’auront pas lieu, mais que celles-ci se feront sous le signe du calme et de la lucidité – ce qui peut être d’ailleurs un gage de sérieux et de longévité. Vénus en aspect harmonique va réveiller les sentiments et la libido des natifs du signe qui vivent déjà en couple. Ils auront toutes les chances de voir leurs liens se resserrer.

Argent

Vous aurez intérêt à vous montrer vigilant sur le plan financier. En effet, cet aspect de Neptune pourra vous valoir des désillusions ou des partenaires financiers peu fiables. De plus, Pluton et Jupiter, les deux planètes d’argent, vous seront défavorables. Prudence, donc ; ne prenez aucun risque.

Santé

Avec cet environnement astral, toutes les disciplines associant l’exercice physique et la relaxation vous feront le plus grand bien. Poussez la porte d’un cours de yoga, de stretching ou de pilates, et jugez par vous-même ! D’autre part, pour le bien de votre santé, luttez vigoureusement contre une tendance au pessimisme. Plutôt que de vous focaliser sur vos problèmes, voire de les dramatiser, appesantissez-vous sur ce qui va bien dans votre vie !

Travail

La vie quotidienne dans votre travail sera par moments un peu tendue. Soit vous aurez beaucoup à faire et devrez vous montrer bien organisé pour vous en sortir, soit des changements de personnes ou de méthodes vous demanderont un effort d’adaptation. Heureusement, le Soleil influencera au même moment le secteur des projets ; vos perspectives d’avenir seront donc très encourageantes, ce qui vous aidera à tenir le coup.

Citation

Rien de trop (Platon).

Famille/foyer

Priorité à la vie de famille ! Même si vous avez beaucoup à faire dans votre travail, tâchez de passer du temps avec vos proches : ils auront besoin de votre présence. S’ils ne vous voient qu’en coup de vent, ils se désespéreront enfin de vous !

Vie sociale

Attention ! Cet aspect de Neptune agira comme facteur de laisser-aller sur le plan moral. Mal vécu, il pourrait instiller une tendance à la dissimulation, à l’hypocrisie, pouvant conduire parfois à des actes malhonnêtes, plus par faiblesse que par réelle intention de nuire.

Nombre chance

885

Clin d’oeil

Malgré votre enthousiasme, veillez à ne pas perdre le sens des réalités.

TAUREAU

Amour

Un climat de remise en question de votre vie conjugale s’installera. Vous serez placé devant des choix parfois difficiles, et contraint de regarder la réalité en face. Célibataire, la vie amoureuse risque d’être fort complexe et instable. Vous serez très volage, papillonnant, vous apercevant avec plaisir que vous plaisez beaucoup. Vous ferez une rencontre, vous aurez peut-être même une aventure. Mais votre coeur restera insatiable et insatisfait pour l’instant.

Argent

Même en l’absence de dissonances astrales, l’influence d’Uranus et de Neptune dans le secteur finances doit vous inciter à la prudence. Uranus a souvent tendance à provoquer des imprévus qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Neptune, lui, brouille votre raisonnement et peut nuire à la clarté de vos idées. Pour être en mesure d’assumer des dépenses que vous n’auriez pas prévues, faites des économies suffisantes et remettez à plus tard des décisions financières risquées.

Santé

Le Soleil, principe de vitalité, en excellente position dans votre Ciel, vous conseillera de vous lancer dans la pratique d’un sport de plein air : marche, course à pied, vélo… Associé à des heures de sommeil régulières et à une alimentation équilibrée, cet effort physique intensif sera également bon pour le moral. D’autre part, ne cherchez à vous projeter trop loin dans l’avenir. Vivez plutôt le présent, intensément.

Travail

Vous allez enfin retrouver votre dynamisme habituel dans le cadre de votre travail. Mars va vous aider à vous montrer décidé et combatif, ce qui n’a pas toujours été le cas ces derniers temps. Vos efforts devraient rapidement porter leurs fruits. Tout au plus faudra-t-il vous méfier de votre manque de diplomatie ; mieux vaudrait éviter de vous lancer dans des polémiques, vous gâcheriez vos chances.

Citation

On demande conseil, on cherche une approbation (C.C. Colton).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre entourage familial seront quelque peu perturbés. Vous aurez l’impression que vos proches vous laissent tomber au moment où vous avez le plus besoin d’être soutenu. En fait, vous vous ferez bien des idées fausses.

Vie sociale

Il vous arrive de temps en temps de chercher à arranger vos affaires en prenant des libertés vis-à-vis de la loi. Alors que cette pratique n’est jamais la bonne, il faudra vous en méfier aujourd’hui plus que jamais, car vous n’aurez pas le soutien inconditionnel des astres, et pourriez vous retrouver du jour au lendemain devant la Justice.

Nombre chance

752

Clin d’oeil

Un peu de modestie ne vous fera aucun tort, bien au contraire ! « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal).

GEMEAUX

Amour

Vénus va faire briller un grand soleil sur votre vie de couple, surtout au début de la journée, où elle bénéficiera de l’appui de Jupiter, l’astre de la chance. Vénus sera favorable, mais il faudra veiller à ne pas faire subir à votre conjoint ou partenaire des sautes d’humeurs dues à l’action de Saturne : il n’y sera pour rien, ne le prenez pas pour tête de Turc ! Célibataire, Mercure vous sera favorable côté coeur. Son influence vous amènera à envisager de grands changements bénéfiques dans votre vie amoureuse.

Argent

Neptune, astre lié au monde du pressentiment, influencera votre secteur d’argent et formera des configurations positives avec le reste du Ciel. Vous aurez donc intérêt à délaisser la règle à calculs et à vous laisser guider par ce que vous ressentez, que ce soit pour choisir vos placements ou pour décider de vos achats.

Santé

Avec cet aspect de Saturne, vous ne risquez pas une catastrophe sur le plan santé, rassurez-vous. Reste que certains d’entre vous pourront connaître une petite alerte, destinée à leur montrer qu’il faudrait sans doute réformer leur mode de vie, adopter une meilleure alimentation ou arrêter de fumer.

Travail

Incertitudes sur le plan professionnel, avec des retards, des situations compliquées et risquées où votre tempérament impulsif pourrait vous créer des problèmes supplémentaires. Vous aurez intérêt à vous contrôler. Si vous péchez par excès d’optimisme ou de confiance en vous, vous risquez d’avoir de graves ennuis.

Citation

Mieux vaut souffrir d’avoir aimé que de souffrir de n’avoir jamais aimé (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vous vous donnerez beaucoup de mal pour maintenir un climat d’entente au sein de votre foyer. Ce ne sera pas si facile ; mais, grâce à l’appui de Neptune en bon aspect, vous y parviendrez.

Vie sociale

Pensez aux investissements et cadeaux que vous avez faits, et cherchez à savoir si l’on vous en est reconnaissant. Ne vous affligez pas si vous constatez que la mémoire des gens est si courte : cela est tout à fait normal dans la logique des choses. « La reconnaissance vieillit vite » (Aristote).

Nombre chance

234

Clin d’oeil

Sachez apprécier les gestes d’amitié et de bienveillance.

CANCER

Amour

Cette ambiance astrale sera propice à des relations conjugales confortables et paisibles, totalement à l’abri de jalousies, de cris de haine et de passion. Vous passerez des moments de pure félicité en compagnie de votre conjoint. Célibataire, faites attention ! Les configurations planétaires pourront vous plonger dans une expérience amoureuse intense, mais qui ne sera peut-être pas facile à vivre. Certains d’entre vous risquent même de se retrouver engagés dans une aventure passionnelle foudroyante, mais avec quelqu’un qui n’est pas libre et ne le sera jamais !

Argent

Si vous êtes un collectionneur et aimez la brocante, vous aurez l’occasion de faire une acquisition intéressante aujourd’hui. Il faudra cependant garder la tête froide pour ne pas vous laisser tondre !

Santé

Soutenu par de nombreuses planètes bienveillantes, vous devriez jouir aujourd’hui d’une santé de fer, ou en tout cas d’un bon terrain de base. Ceux qui sont malades auront de bonnes chances de se régénérer ou de guérir grâce à cet aspect rare et très puissant.

Travail

Saturne favorisera la progression de vos affaires. En échange, cette planète vous demandera de travailler d’arrache-pied pour faire aboutir vos projets et améliorer vos compétences. Vos responsabilités étant plus importantes, vous risquez d’être à la fois très occupé mais aussi stressé.

Citation

Le talent ne prend pas feu des applaudissements (Ovide).

Famille/foyer

Si vous êtes investi de responsabilités parentales, veillez à ce que vos enfants ne se montrent pas insolents ou cachottiers. Avec les personnes âgées de votre entourage, les relations seront sereines.

Vie sociale

Vous serez très sensible aux marques de reconnaissance, surtout quand celles-ci viennent de vos enfants. Vous-même d’ailleurs, vous n’oublierez jamais de dire merci aux gens qui vous auront rendu un service. Quand on mange un fruit, dit un proverbe vietnamien, on doit avoir une pensée pour celui qui a planté l’arbre.

Nombre chance

640

Clin d’oeil

Surveillez-vous du coin de l’oeil pour éviter tout excès.

LION

Amour

Vous aurez cette fois la bénédiction de la bienveillante planète Vénus en bonne position dans votre Ciel. L’épanouissement conjugal vous est promis et garanti. Vous trouverez des charmes extrêmes à votre vie de couple. Aucun nuage ne viendra voiler votre bonheur. Célibataire, les astres vous promettent une rencontre de toute première importance. Celui ou celle que vous allez croiser vous attirera irrésistiblement, éveillant en vous tant des sentiments très profonds qu’un désir d’une intensité rare.

Argent

Avec l’influence de plusieurs astres bienveillants, pensez, cette fois, à faire des placements. Faites-vous conseiller. Vous pourriez trouver une nouvelle source de revenus. Cela est même susceptible de bouleverser radicalement mais heureusement votre situation matérielle présente.

Santé

Pensez à soigner la qualité de votre sommeil. Bien dormir implique une préparation au sommeil qui s’apparente à un rituel. Ne vous jetez pas au lit juste après avoir éteint la télévision, mais apprenez à vous détendre : buvez une tisane, un verre de lait, lisez – mais pas des romans policiers qui vous tiendraient en haleine !

Travail

Plus que jamais vous viserez haut, et vous concentrerez vos forces vives sur la réalisation de vos ambitions professionnelles. Cependant, il vous faudra de la patience mais c’est, hélas, ce qui vous manquera le plus en cette journée.

Citation

Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs (François Guizot).

Famille/foyer

Dans vos relations avec vos enfants, vous serez protégé par Jupiter, la planète de la chance et du bien-être. Pour certains natifs du troisième décan, cependant, un désaccord pourra surgir entre eux et un de leurs enfants, ou un problème de discipline si ceux-ci sont encore petits. Essayez de ne pas vous énerver, cela ne réglerait rien ; la patience et le dialogue seront plus efficaces.

Vie sociale

Les astres apporteront une grande fécondité aux écrivains du signe, tandis qu’ils donneront à tous une plus grande aisance d’expression. Ainsi, vos contacts et relations seront favorisés et recevront le meilleur accueil. Vos démarches, sollicitations de tout genre auront toutes les chances d’aboutir.

Nombre chance

833

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la vie est faire de nuances et de dégradés.

VIERGE

Amour

Le Soleil influençant le secteur de la vie à deux devrait vous valoir des moments faciles et agréables. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront harmonieuses, et chacun épaulera solidement l’autre. Si des malentendus ou frictions surviennent, ils seront vite réglés sans laisser de trace. Célibataire, cette journée donnera le top départ à une phase très faste pour vos amours. Vous pouvez vous attendre à une rencontre placée sous d’excellents auspices. Si vous aspirez au mariage, vos voeux pourront être exaucés rapidement.

Argent

Soyez tout particulièrement prudent aujourd’hui en ce qui concerne le domaine financier, où votre jugement ne sera pas toujours excellent. Evitez d’engager des sommes trop importantes par rapport à vos moyens dans des affaires dont vous n’êtes pas absolument sûr de l’issue. Vigilance également dans le domaine immobilier : un contrat peut ne pas être très net et laisser la porte ouverte à d’épineux problèmes juridiques.

Santé

Pour éviter la déprime et la fatigue, consommez des aliments à forte teneur en magnésium : fruits et légumes secs, bigorneaux, soja. Le cacao est aussi très riche en magnésium, mais n’en abusez pas si vous tenez à votre ligne.

Travail

Ce devrait être surtout sur le plan professionnel que les influx astraux de la journée se révéleront défavorables : autorité contraignante, dégradation des conditions de travail ; ajoutons à tout cela une autorité plus tatillonne, qui limite l’autonomie et l’initiative personnelle. Malgré le caractère négatif et suffocant de la situation, il vaudrait mieux observer la prudence et la patience.

Citation

Je n’ai encore vu personne qui aimât autant la vertu que l’on aime la beauté du corps (Confucius).

Famille/foyer

Influences astrales positives : la vie de famille sera animée et, dans l’ensemble, protégée. Mais il faudra tout de même vous méfier de la nervosité ambiante. Ne vous laissez pas gagner par la colère, et n’entamez pas de discussions qui risqueraient de mal tourner.

Vie sociale

Les influx uraniens organiseront autour des natifs concernés une ambiance de tension, de complications, de dramatisation, qui nécessitera beaucoup de vigilance et de prudence dans les engagements, en raison d’une tendance excessive à la colère et à des paroles malheureuses. Prenez pour votre devise ce vieux proverbe japonais : « Ce que tu veux dire, dis-le demain ».

Nombre chance

437

Clin d’oeil

N’examinez pas trop les petits détails : tâchez d’avoir une vue d’ensemble.

BALANCE

Amour

Natifs vivant en couple, cette journée sera animée. Vénus, la déesse de l’amour, fera régner la tendresse et la sensualité dans vos relations conjugales. Vous aurez un dialogue fécond avec votre conjoint ou partenaire. Pour les solitaires, le climat sera au flirt plutôt qu’aux engagements sérieux. Seuls quelques natifs célibataires du deuxième décan auront droit à un coup de coeur très important sous l’influence de Pluton. Un coup de coeur si troublant qu’il risque d’ailleurs de les déstabiliser complètement.

Argent

Vous aurez davantage confiance en vous, et davantage de flair, ce qui vous permettra de mieux sentir les occasions réellement intéressantes. Vous prendrez, d’instinct, les décisions qui vous profiteront le plus. Par ailleurs, ce climat astral vous protégera sur le plan immobilier ou foncier. Il pourra correspondre à des acquisitions ou des ventes réalisées dans de bonnes conditions.

Santé

« Tout bien portant est un malade qui s’ignore » (Jules Romains). N’oubliez pas de vous faire faire un bilan médical complet si vous ne l’avez pas fait depuis trois ans. Sans être hypocondriaque, vous avez intérêt à surveiller étroitement votre santé et à prévenir les maladies.

Travail

Sous l’impulsion de Mars, vous vous fixerez des objectifs précis, et vous concentrerez toute votre énergie pour les atteindre. Cette attitude très positive portera presque immédiatement ses fruits. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Les vertus sans prudence sont des beautés sans yeux (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Saturne, vous vous entendrez parfaitement avec vos parents, même s’ils sont très âgés, et ils ne vous donneront aucun sujet de souci. En plus, vous profiterez bien de l’expérience et de la philosophie qu’ils ont pu acquérir au cours de leur existence passée.

Vie sociale

Avec cette phase de Lune, il vous faudra faire appel à tout votre sens de la diplomatie pour éviter les frictions et conflits inutiles. Vous serez, en effet, nettement enclin à l’intolérance et au dogmatisme.

Nombre chance

423

Clin d’oeil

Mettez au point des mesures utiles pour défendre vos intérêts.

SCORPION

Amour

Vous qui, habituellement, ne demandez qu’à craquer au premier regard, vous vous montrerez plus circonspect cette fois. Avec Vénus en mauvaise configuration, vous serez en effet très exigeant. Si vous vivez seul, il faudra se montrer à la hauteur pour vous convaincre. Si vous êtes marié, vous prendrez du recul par rapport à votre vie de couple. Mais si vous faites un bilan de votre vie à deux, vous ne pourrez au fond que vous féliciter de votre situation.

Argent

Vos difficultés financières actuelles dureront encore quelque temps. Avec l’obstruction de Neptune, vous ne pourrez pas compter sur la solidarité familiale pour vous sortir de ce mauvais pas.

Santé

Votre santé n’appellera aucune inquiétude. Mais si vous souffrez d’insomnies ou de troubles du sommeil, essayez d’avoir des horaires plus réguliers. Le soir, buvez des tisanes calmantes ou du lait chaud. Il serait peut-être utile de changer de literie : ayez un matelas très ferme, et, si le sommier est à ressorts, mettez dessus une solide planche en bois.

Travail

Ambiance astrale propice au cafouillage ! Réagissez, en mettant de l’ordre dans votre travail, car vous savez parfaitement que l’action en dents de scie n’est pas le meilleur moyen de réussir. Le moment paraît bien choisi pour vous lancer dans une affaire nouvelle, soit avec votre conjoint, soit avec un associé. Mais ne vous laissez pas aller à des décisions subites et souvent contradictoires.

Citation

Un roi sans justice est une rivière sans eau (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le Soleil et Vénus vont protéger vos relations avec vos enfants, qui seront marquées par une grande tendresse. Mercure favorisera le dialogue avec vos parents ou avec des personnes plus âgées de votre entourage familial. Quant à vos relations avec vos frères et soeurs, elles bénéficieront de l’impact protecteur de Neptune, qui permettra de régler les différends qui peuvent éventuellement vous opposer.

Vie sociale

Un Pluton mal aspecté est propre à vous faire chausser des lunettes grises. On vous trouvera bien sévère et grincheux. Ne pestez ni ne ronchonnez tant, ou vous allez perdre votre réputation de bon diable !

Nombre chance

929

Clin d’oeil

Faites l’impasse sur le passé et ne vous préoccupez pas trop de l’avenir. C’est en vivant intensément le moment présent que vous construirez la suite de votre vie.

SAGITTAIRE

Amour

L’amour en couple ne vous intéressera guère, et vous préféreriez entretenir votre conjoint ou partenaire de votre travail, de vos affaires, et lui demander avec insistance son avis sur votre courbe de profits… Si vous cédez ainsi à l’impulsion perverse de Neptune mal aspecté, l’autre risque bien de vous laisser à vos calculs et aller investir sa libido ailleurs ! Célibataire, Saturne et Mars en configuration harmonieuse, vous seront favorables. De même que Vénus, bien placée dans votre Ciel. Vos amours seront donc protégées.

Argent

Sur le plan financier, les planètes seront dans l’ensemble favorables. Mais il faudra vous méfier d’Uranus, qui pourra vous inciter à prendre trop de risques. Evitez les dépenses faites sur un coup de tête et les placements peu sûrs. Attention, également, aux opérations trop embrouillées.

Santé

Pluton en aspect harmonique vous gratifiera d’excellents réflexes vitaux et d’un bon pouvoir de récupération. Vous saurez puiser dans vos réserves d’une manière judicieuse. Ainsi, vous jouirez d’une santé florissante.

Travail

Mercure influencera votre secteur carrière. Pour quelques-uns d’entre vous, cela veut simplement dire que vous pourrez être séduit par un ou une de vos collègues. Pour les autres, Mercure se contentera de faire régner une ambiance agréable dans le cadre de leur travail. Cette planète vous apportera aussi une certaine dose de chance.

Citation

Il ne se rencontre pas plus dans la vie de l’homme deux moments de plaisir semblables, qu’il n’y a deux feuilles exactement pareilles sur un même arbre (H. de Balzac).

Famille/foyer

Il y aura de l’électricité dans l’air à la maison, vu cette ambiance astrale ! Tout le monde sera un peu nerveux, tendu, sur le pied de guerre. Surveillez bien vos faits et gestes pour ne pas mettre le feu aux poudres. Gardez-vous d’aborder des sujets tabous.

Vie sociale

Vous ne tiendrez pas en place. Vous éprouverez une grande soif de renouveau. Aussi calme qu’une pile électrique, vous vous heurterez souvent à vos proches. Contrôlez mieux vos états d’âme : vous gagnerez en sérénité.

Nombre chance

577

Clin d’oeil

Apprenez à aller au bout de ce que vous avez entrepris. Le truc pour y arriver ? Vous fixer quelques objectifs simples, et vous y tenir.

CAPRICORNE

Amour

C’est Jupiter qui influencera votre secteur amour cette fois. Avec la visite d’une planète aussi bienveillante, vous devriez vivre des relations amoureuses épanouissantes, pleines de tendresse et de passion. Ceux qui sont mariés et dont le couple est harmonieux vont avoir droit à une journée pleine de sensualité. Si vos relations s’étaient un peu refroidies ces derniers temps, ce sera le moment ou jamais d’aller vers une réconciliation. Les solitaires pourront se préparer à tomber sous le charme d’un partenaire plein de prévenance à leur égard.

Argent

Vous aurez à faire face, dans les affaires, à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Votre intérêt sera de mettre tout en oeuvre pour y voir clair. La négligence dans ce cas pourrait entraîner des conséquences financières désastreuses.

Santé

Un peu de vigilance s’impose. En effet, si Mars vous dote d’une belle énergie, il risque aussi de vous causer des petits soucis organiques. En étant mal aspecté, il pourrait fragiliser votre système circulatoire ou vous valoir un problème de foie. Rien d’inquiétant, et cela ne vous empêchera pas de croquer la vie à belles dents. Si vous aviez prévu de faire bombance, montrez-vous quand même raisonnable.

Travail

Avec Mars bien aspecté, vous vous sentirez plus sûr de vous, et vous vous replierez moins sur vous-même. Vous parviendrez à mieux vous affirmer dans le domaine professionnel. En avant !

Citation

Il est plus facile d’être en guerre avec des ennemis sages que d’être en paix avec des amis insensés (proverbe pushtû).

Famille/foyer

Vous ressentirez ce jour plus lourdement que jamais sur vos épaules le poids des responsabilités familiales. Et vous souhaiterez de toutes vos forces vous libérer de cette emprise pour pouvoir mener une vie insouciante, voire frivole. Prenez courage, en vous rappelant que la vie familiale, malgré ses contraintes et inconvénients, vous apporte bien souvent des joies profondes et inestimables.

Vie sociale

Moins d’esprit de critique et plus de confiance en vos amis vous aideront ce jour à renverser les obstacles qui se dresseront sur votre route. D’autre part, ne donnez des conseils qu’à ceux qui vous les solliciteront expressément.

Nombre chance

133

Clin d’oeil

En attendant la chance, concentrez-vous sur un travail routinier.

VERSEAU

Amour

Célibataire, coup de foudre probable et durable, ce qui n’est pas toujours le cas. Cette journée sera excellente pour se fiancer, se marier, effectuer son voyage de noces à l’étranger. La réussite de votre vie amoureuse compensera les difficultés dans d’autres domaines de votre existence actuelle. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront cette fois plus faciles. Les problèmes de communication que certains d’entre vous ont connus dernièrement se résoudront rapidement. Vous parviendrez même à établir un dialogue fécond avec l’autre.

Argent

Saturne vous donnera l’habileté en matière de gestion financière. Vous allierez avec bonheur l’intuition au sens des réalités. Evitez cependant de prendre des risques excessifs.

Santé

Votre résistance de base sera solide en ce moment. C’est vrai, Mars étant bien aspecté, vous retrouverez tout votre tonus, et vous finirez la journée en excellente forme.

Travail

Avec Mars en cette position dans votre ciel, vous allez déployer une énergie sans faille au service de votre carrière. Mais il vous faudra éviter de prendre des décisions trop hâtives, et vous méfier comme de la peste des situations confuses.

Citation

Ecarte-toi de celui qui n’aime pas le pain ou la voix d’un enfant (proverbe suisse).

Famille/foyer

Vous pourriez avoir quelques difficultés en famille. Les mauvais aspects de Mars entraîneront un risque de conflit avec vos enfants. Ne vous énervez pas, seul le dialogue vous aidera à sortir de l’impasse actuelle.

Vie sociale

Vous aurez la vedette aujourd’hui et, je vous l’assure, ce ne sera pas pour vous déplaire. Vous serez adulé, chouchouté par tous ceux qui vous entourent. En plus, vous jouirez de l’estime et de l’admiration de votre cercle amical. Comme la vie vous semblera belle !

Nombre chance

718

Clin d’oeil

Sachez faire les concessions nécessaires pour améliorer vos relations avec votre entourage familial.

POISSONS

Amour

Vénus en aspect favorable va avoir un impact très bénéfique sur votre vie amoureuse. Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint vont passer par une phase pleine de tendresse et de sensualité. Si vous êtes solitaire, cette journée pourrait bien vous réserver une bonne surprise. Vénus va décupler votre pouvoir de séduction et favoriser un coup de foudre.

Argent

Vénus étant une planète positive sur le plan financier, elle va vous aider à améliorer vos revenus ainsi qu’à bien gérer votre budget. Seul petit risque : la déesse de l’amour et de la beauté pourrait vous inciter à des dépenses pour votre look (vêtements, crèmes de soins, par exemple), ou pour faire plaisir exagérément à ceux que vous aimez. Modérez-vous si votre situation n’est pas suffisamment solide.

Santé

Avec Mars et Pluton pour s’occuper de votre santé, le moins que l’on puisse dire est que l’énergie ne vous fera pas défaut. Si la fatigue venait à se faire sentir, vous disposerez là des meilleurs atouts pour récupérer en un rien de temps. Restent quelques points à surveiller, comme de petits soucis dermatologiques ou liés à votre circulation sanguine.

Travail

Le court terme ne vous intéressera pas. Vous élaborerez de vastes projets et vous prendrez d’importantes décisions susceptibles de modifier votre avenir. Certains obstacles vous paraîtront infranchissables, mais vous vous acharnerez tellement à les surmonter que vous finirez par réussir.

Citation

La confiance fournit plus à la conversation que l’esprit (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Avec le départ de Pluton de votre Ciel, vos relations avec vos proches ne poseront plus le moindre problème. Si vous avez des enfants, la présence de Mercure dans votre Ciel vous permettra d’espérer une période très facile à vivre avec eux. Ils seront en très grande forme ; et vos relations, basées sur le respect et la compréhension, vous procureront beaucoup de joie.

Vie sociale

La planète Mercure vous incitera à élargir vos horizons. Plus ouverts sur le monde environnant, nombreux sont les natifs qui se montreront plus généreux envers les autres et qui, en retour, bénéficieront eux-mêmes des faveurs d’autrui.

Nombre chance

594

Clin d’oeil

Mordez sur votre langue, surveillez vos propos.

