Haïti – FLASH : Arrestations, fermetures d’établissements, le Maire de PAP en action

Source HL/ HaïtiLibre

Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 février, l’Administration Communale de Port-au-Prince, accompagnés de représentants du Parquet, du Juge de Paix, Delia Fritz et de la Police Nationale d’Haïti, sur instruction du Maire Principal, Ralph Youri Chevry a procédé à une inspection de plusieurs établissement, boîtes de nuit et motel dans la commune de Port-au-Prince, dont certains fonctionnaient illégalement.

Au cours de cette opération, plus d’une douzaine de personnes ont été arrêtées dont au moins 4 mineurs. Plusieurs boites de nuits à proximité d’établissements scolaires situés à la Rue Capois ont été mises sous scellés pour non respect des normes en matière d’hôtellerie car elles sont susceptibles d’encourager le proxénétisme et la prostitution chez les jeunes en particulier.

Le Maire adjoint Bernard Joseph, présent lors de l’opération a indiqué « il faut à tout prix préserver l’innocence de nos jeunes, il est inadmissible dans une société épanouie et responsable d’avoir la présence de ces derniers dans un tel environnement »

Juan Carlos Chevalier, Directeur de l’Administration Communale de Port-au-Prince, également présent dans cette………lire la suite sur haitilibre.com