Haiti-Société:Le carnaval des livres est à sa 5e edition

Cette activité se veut une campagne de sensibilisation pour inciter les membres de la population à la lecture. La DNL veut contribuer à une plus grande circulation des livres malgré leurs prix et également à les rendre plus accessibles aux jeunes, assurent Frantz Carly Jean Michel.

Environ 30 écoles et 10 associations de jeunes bénéficieront des 12 500 livres disponibles. Le carnaval des livres est un événement national , il se déroulera dans les principaux chefs lieux des différents départements.

