L’économie dominicaine a capté 24.3 milliards de dollars en 2016

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

La République Dominicaine n’a pas cessé de nous impressionner avec des performances économiques extraordinaires. Au de la de la croissance du PIB de 6,6% obtenu en 2016, une autre réalisation importante a été communiquée cette semaine. En effet, pour 2016, l’économie dominicaine a pu capter 24,3 milliards de dollars américains de devises, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à 2015, ce qui a été rapporte dans un article du journal dominicain Acento.

La croissance des rentrées de devises peut être expliqué par les performances à quatre niveaux. D’abord, au niveau des résultats intéressants du secteur touristique, ensuite au niveau des envois de fonds de la diaspora dominicaine, également les revenus des exportations et enfin les investissements étrangers.

En effet, pour 2016, l’économie dominicaine a capté des revenus de 6,7 milliards de dollars dans le secteur touristique soit une augmentation de 10% par rapport à 2015. Au niveau des transferts de la diaspora, l’économie dominicaine a reçu un total de 5,26 milliards, ce qui représente une augmentation de 6%. Les exportations dominicaines de leur cote ont cru de 3,5% en 2016 pour atteindre le niveau de 9,7 milliards de dollars soit près de 10 fois plus élevé que les exportations haïtiennes.

D’un autre coté, les investissements étrangers ont enregistré une croissance de 17% pour atteindre le niveau de 2,59 milliards de dollars soit un niveau 25 fois plus élevé que le niveau des investissements étrangers reçu par l’économie haïtienne.

Maintenant, on connait pourquoi le peso dominicain a pu évoluer dans une fourchette sans connaitre des dérapages importants au cours des dernières années, tout simplement parce que ce pays a pu capter suffisamment de devises à travers les exportations, les envois de fonds, le tourisme et les investissements étrangers. Le combat pour une gourde stable face au dollar américain n’est ni une bataille politique ni une bataille idéologique ni magique, mais de préférence un combat pour relancer la production haïtienne et l’amélioration des conditions pour les investissements et la venue de touristes. Travaillons sur le fonds pour divorcer avec les mauvaises pratiques, la démagogie, les discours creux et les petites interventions sans impact pour attaquer les grands chantiers, les grands projets qui peuvent booster la production haïtienne et attirer des devises.