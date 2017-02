Haïti – Élections : Tous les PV des sénatoriales sont arrivés au CTV

Source SL/ HaïtiLibre

Mardi, Robinson Chérilus, Directeur Général du Centre de Tabulation des Votes (CTV) a indiqué lors d’un point de presse à la mi-journée que 59.98 % des 38,755 Procès-verbaux (PV) avait été reçu et 32,75% déjà traité et que 56% des 10,833 PV pour l’élection complémentaire de 8 sénateurs, avaient déjà été traités, maintenant toujours la date du 3 février pour la remise des résultats préliminaire pour les Sénateurs au Conseil électoral Provisoire (CEP), qui en fera l’annonce avant la période contestation.Pour les partis de l’opposition ces déclarations, sont sans importance selon eux, le CEP et le CTV ont déjà leur liste de noms des gagnants

Marie-Yolene Gilles, la mandataire du RNDDH au CTV, a déploré la faible présence des mandataires de partis politiques au Centre de Tabulation des Votes.

Par ailleurs Robinson Chérilus a rappelé que dans le cadre de la transparence, les photographie des PV traités sont déjà disponibles sur le site du CEP.

Robenson Chérilus a indiqué que le CTV n'a pas changé