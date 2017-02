Haïti-Education : Le Menfp qualifie d’« inacceptable » l’intrusion des étudiants de l’Ens dans ses locaux

P-au-P, 1er févr. 2017 [AlterPresse] — Le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp) qualifie d’« inacceptable » le comportement des étudiantes et étudiants de l’École normale supérieure (Ens), qui ont investi, le mardi 31 janvier 2017, son annexe, située à l’Avenue Martin Luther King, plus connue sous le nom de « Nazon » à Port-au-Prince.

Les étudiants ont pénétré dans les locaux du Menfp, en vue d’exiger leur recrutement dans le système scolaire haïtien, indique un communiqué de presse, en date du mardi 31 janvier 2017, transmis à AlterPresse.

Les protestataires ont bloqué, pendant plusieurs heures, l’accès aux locaux, brisé la barrière principale et les pare-brise de plusieurs véhicules garés sur le site de l’annexe du Menfp.

Ils ont aussi cassé des fenêtres du bâtiment, par des jets de pierre, informe le Menfp, qui dénonce la « violence verbale et physique », utilisée à l’occasion.

« Le recrutement d’un employé dans la fonction publique dépend des crédits budgétaires disponibles et des besoins réels du système », rappelle le Menfp.

Tout en déplorant le comportement agressif des futurs enseignants, le ministère de l’éducation nationale dit regretter « ces genres d’agissements, de la part des gens qui sont appelés à encadrer nos jeunes et leur inculquer les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance, du dialogue et du respect de l’autre ».

Le Menfp les invite à faire valoir……..lire la suite sur alterpresse.org