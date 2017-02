Haïti – Sports : Course internationale de Jet Ski en juin prochain

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Suite au voyage de prospection réalisé en Haïti par les organisateurs du « Karujet 2017 » http://www.haitilibre.com/article-19817-haiti-tourisme-vers-une-competition-international-de-jet-ski-en-haiti.html en vue d’organiser une Édition spéciale de cette course en Haïti au mois de juin 2017, Guy Didier Hyppolite, le Ministre du Tourisme a annoncé que cette course de Jet Ski spectaculaire et très populaire, aurait bien lieu cet été « 25 coureurs internationaux de différents pays ont déjà confirmé leur présence en Haïti en juin. Cela représente pour Haïti l’opportunité de recevoir des visiteurs venus de partout, accompagnés de leurs supporters et qui séjourneront en Haïti le temps de l’évènement […] la presse internationale qui sera également présente pour la couverture de la course, ne manquera pas non plus de relayer la compétition, mais aussi des images de notre destination à travers leurs médias […] »

Notez qu’après la participation d’Haïti …….lire la suite sur haitilibre.com