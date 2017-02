L’actualité du mercredi 1er février 2017 sur Radion Vision 2000

L’affaire Jovenel Moise….

Le Juge d’instruction Brédy Fabien devrait acheminer son ordonnance, au plus tard ce jeudi 2 février, au parquet de Port-au-Prince. L’information est confirmée par le commissaire du gouvernement, Jean Danton Léger indiquant qu’il rendra son réquisitoire définitif dans les meilleurs délais.

Le Magistrat instructeur, Brédy Fabien enquête sur les accusations de blanchiment d’argent qui pèsent sur le président élu, Jovenel Moise qui doit être investi dans ses fonctions dans environ une semaine.

Parallèlement, l’ancien Président Jean Bertrand Aristide n’a pas répondu, mardi, à une invitation du Juge d’Instruction Jean Wilner Morin qui enquête également sur une affaire de blanchiment des avoirs visant Jacques Anthony Nazaire. Les avocats d’Aristide, Me Gervais Charles et Mario Joseph auraient sollicité un report de l’audition. Jean Bertrand Aristide a été invité à titre de témoin, avons-nous appris.

Le magistrat instructeur, Morin a décidé de donner une commission rogatoire à la DCPJ qui aura à saisir le bureau des affaires financières et Economiques (BAFE) aux fins d’entendre Aristide dans les meilleurs délais et de lui transmettre son rapport. Cependant, Me Mario Joseph a refusé de confirmer ni d’infirmer cette information soulignant que l’instruction est secrète.

La police a procédé, mardi soir, à l’arrestation de deux présumés auteurs de l’assassinat de deux policiers, la semaine dernière, à Limonade. Il s’agit des frères Fénelon, Wilnick alias Fanfan et Wilson dit Papito, a informé le DG de la PNH, Michel Ange Gédéon qui a mis fin, ce Mercredi, à une tournée dans les Départements du Nord et du Nord ’Est.

Le Directeur du Centre de Tabulation, Robenson Chérilus affirme avoir reçu la quasi-totalité des procès-verbaux des législatives et élections locales de Dimanche dernier. Les PV manquants, 30 au total, concernent les départements de l’Artibonite, du Nord, du Nord-Ouest, du Centre et de l’Ouest.

Une séance en assemblée nationale a eu lieu ce mercredi. Sénateurs et Députés planchaient sur plusieurs conventions internationales dont celles relatives aux changements climatiques, au statut des apatrides ainsi que la convention contre la torture et autres peines aux traitements cruels.