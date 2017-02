L’actualité du mardi 1er février 2017 sur Radio Vision 2000

Affrontement, le mardi 1er février 2017, entre deux gangs armés rivaux dans les quartiers de « Gran Ravin et de Tibwa ». A l’origine de cette situation, une lutte pour le contrôle de Martissant suite à l’arrestation du dangereux chef de gang Junior Décimus alias « Tèt kale », a indiqué le porte-parole adjoint de la Police Nationale, l’Inspecteur principal, Gary Desrosiers. Au fait, les affrontements ont démarré Dimanche et ont déjà fait 1 mort, un chef de gang, et 6 blessés par balle, selon l’officier de police.

Le Réseau National de Défense de droits humains tire la sonnette d’alarme face aux mauvaises conditions de détention dans les centres carcéraux du pays, ce qui a pour conséquence une nette augmentation des cas de décès de prisonniers. Selon l’organisation, de décembre 2016 au 19 Janvier 2017, pas moins de 27 Décès n’ont été recensés rien qu’au pénitencier national. Le RNDDH appelle les autorités concernées à prendre des mesures idoines pour résoudre ce problème.

Tirs nourris et de gaz Lacrymogène, Jets de pierre…….

Une situation de tension a régné ce Mardi er février 2017 devant l’annexe du Ministère de l’Education Nationale à Nazon où s’étaient rendus des étudiants de l’Ecole Normale Supérieure qui réclamaient leurs lettres de nomination.

Les responsables du MENFP ont refusé de recevoir les étudiants. S’en est suivie une vive dispute entre ces derniers et les agents de sécurité qui ont du faire usage de gaz lacrymogène. Les protestataires ont, en retour, lancé des Pierres en direction de l’annexe du Ministère et brisé la barrière principale. Les agents de l’ordre ont du intervenir. Ils ont procédé à l‘arrestation de plusieurs protestataires.

Plus de 59.98% des Procès-verbaux ont déjà été acheminés au Centre de tabulation des votes, a indiqué le directeur du CTV, Robenson Chérilus. Il annonce le maintien de la date du 3 Février pour la publication des résultats préliminaires des élections du tiers du Sénat dont 56.05% des PV ont déjà été traités.

A une semaine de l’investiture du président élu Jovenel Moise, le Directeur Général de la Police nationale, Michel Ange Gédéon a informé que toutes les dispositions sont prises sur le plan sécuritaire pour faciliter le bon déroulement de la cérémonie de passation des pouvoirs. Il a fait état également de l’adoption de mesures pour sécuriser les activités qui auront lieu le même jour dans certaines villes de province.

Le Bureau du Sénat a eu, ce Mardi 1er février, une séance de travail avec les responsables de la Banque Mondiale autour de l’aide fournie par cette dernière au grand corps, dans le cadre de son programme de renforcement institutionnel. Le président du sénat, Youri Latortue s’est dit satisfait du déroulement de la rencontre.