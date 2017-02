Visite de Jovenel Moïse au Barreau de Port-au-Prince

Jovenel Moise, le Président élu d’Haïti a effectué le mardi premier février 2017, une visite de courtoisie au barreau de Port-au-Prince, visite au cours de laquelle, il s’est entretenu notamment avec le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Stanley Gaston.

Jovenel Moise qui sera investi dans ses fonctions le 7 Février prochain a fait part de sa volonté d’œuvrer au renforcement des institutions du pays. Il a insisté sur la nécessité pour chacun des 3 pouvoirs constitués de l’Etat de jouer pleinement son rôle constitutionnel.

Pour sa part, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Stanley Gaston a salué cette visite soulignant que c’est la toute la première d’un président élu au barreau au cours de ses 150 ans d’existence.

Rappelant le rôle de vigie incombant au barreau, Me Gaston a promis de soutenir les actions du futur chef de l’état pour favoriser la mise en place d’un état de droit en Haïti durant son quinquennat, mais a prévenu qu’il dénoncera toute éventuelle dérive.