North Miami a eu son « Mardi gras » !

Source Daphney Valsaint Malandre | Ticket Magazine

La ville de North Miami, dans l’État de la Floride, aux États-Unis, a accueilli le dimanche 29 janvier son premier « Mardi Gras ». Ils étaient des milliers à danser au son de la musique de Dj Griot, du chanteur jamaïcain Shaggy et des groupes haïtiens Gabel, T-Vice et Sweet Micky, en dépit du climat peu clément. Ticket, grâce au support de la Natcom, son sponsor officiel pour l’occasion, était sur place pour couvrir l’événement.

North Miami, dimanche 29 janvier, 3 h 30 p.m. L’incertitude plane sur la tenue du carnaval, ce fameux « Mardi Gras » annoncé depuis plusieurs semaines et pour lequel des pourparlers étaient en cours depuis 2013. C’est que le climat ne s’y prête pas trop. La température frôle les 50 degrés Fahrenheit et la pluie qui s’est abattue sur la ville la veille ne laisse rien présager de bon. Les préparatifs ont pris du retard et l’engouement des participants s’est retrouvé refroidi. Mais bien sûr, il faudrait bien plus que ça pour annuler cet événement pour lequel les organisateurs se sont battus si longtemps.

Le festival qui devait avoir lieu entre 2 h et 11 p.m. commence bien plus tard que prévu. Timidement, les participants, Haïtiens en grande partie, investissent la 738, NE de la 125e rue. Six pâtés de maison ont été affectés à l’activité. Bandes à pieds, troupes costumées, différents stands de nourriture, c’est tout cela qui accueille le public qui a enfilé chandail épais pour affronter le béton. Un peu à l’entrée du parcours, un podium est dressé. Des artistes s’y activeront tout au long de la nuit. C’est d’ailleurs là que Dj Griot, grosse vedette des événements de Miami, et la star jamaïcaine Shaggy vont se produire.

Mais, à côté de ceux qui ont choisi de rester plantés au même endroit, il y a cette autre partie qui préfère jouir du carnaval à l’haïtienne. Ce public qui marche à la rencontre des différents chars, les accompagne et repart à l’approche du prochain groupe. Après les « rara », vient le tour des chars musicaux de défiler. Gabel ouvre le défilé. On ne l’a jamais connu comme…….lire la suite sur lenouvelliste.com