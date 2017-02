Haïti – Économie : Inflation à 14.3% (décembre 2016)

Source HL/ HaïtiLibre

Pour le mois de décembre 2016, l’Indice Général des Prix à la Consommation (base 100 en Août 2004) s’est élevé à 288.9 contre 285.5 en novembre 2016 et a enregistré en rythme mensuel une variation de l’inflation mensuelle de + 1.2% et de 14.3% en glissement annuel.

La hausse mensuelle de l’inflation est principalement le résultat du comportement des fonctions de consommation : « Alimentation, Boissons et Tabac » (+1.2%), « Loyer du Logement, Énergie et Eau » (+2.6%), « Aménagement Équipement et Entretien du Logement » (+0.9%) et « Autres biens et services » (+1.9%).

La variation positive de l’indice « Alimentation, Boissons et Tabac » qui représente plus de 50% du budget des ménages provient, entre autres de la hausse : millet (+2.8%), du maïs moulu (+0.7%), de la viande de bœuf (+1.0%), de la viande de porc (+1.6%), du poisson frais (+0.8%), des œufs (+0.9%), de l’avocat (+2.3%), de la banane (+3.4%), du giraumon (+2.8%), du mirliton, citrouille (+4.1%), du pois vert (+1.1%), du pois sec (+1.0%), de l’aubergine (+3.1%), des choux (+3.0%), de la carotte (+3.6%), de la tomate (+2.7%), de l’igname (+1.7%), du malanga (+3.0%), du manioc (+2.1%), de la patate (+3.0%), de la pomme de terre (+3.9%), de l’orange (+3.0%), de la chadèque (+2.2%), du citron (+1.4%), du sucre brut (+1.1%), du sucre raffiné (+1.0%) et des autres boissons alcoolisées (+1.4%).

La progression à la hausse de l’indice « Loyer du Logement, Energie et Eau » est liée particulièrement aux variations des postes : loyer du logement (+0.5%), de l’approvisionnement en eau (+0.2%) et le charbon de bois (+9.1%).

L’évolution à la hausse observée au niveau de l’indice « Aménagement, Équipement et Entretien du Logement » est consécutive à l’augmentation du prix des meubles de salon (+2.6%), de salle à manger (+2.8%), du réfrigérateur (+2.5%) et aux services divers (+1.9%).

L’augmentation de l’indice « Santé » est lié particulièrement à la hausse des prix : des médicaments (+1.2%), lunettes à verres correcteurs (+2.9%), honoraires payés aux médecins (+2.7%) et analyse de laboratoire et radiographie (+0.7%).

L'accroissement de l'indice « Autres biens et services » est dû surtout