Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Incendie au marché Salomon :

Dimanche, jour des élections, un incendie d’origine inconnu a éclaté au marché Salomon (Centre ville de Port-au-Prince), causant des pertes importantes à plusieurs marchandes.

L’OCID voit une hausse de la participation !

Alors que les acteurs sur le terrain, nationaux et internationaux, s’entendent pour dire que la participation aux scrutin de dimanche était très faible, Rosny Desroches, de l’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID), affirme lui que le taux de participationaux élections du 29 janvier était de 26.1% avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 % contre 23,3% en novembre 2016 selon l’OCID (et 21% selon le CEP). Notez que jusqu’à présent, l’OCID est le seul organisme d’observation à voir une hausse dans la participation des électeurs.

Le Premier Ministre satisfait mais…

Le Premier Ministre, Enex Jean-Charles, se félicite du déroulement de la journée électorale du dimanche 29 janvier et tient à remercier les haitiens, ainsi que le Conseil Électoral Provisoire (CEP) et la Police Nationale d’Haïti (PNH). Ces remerciement vont également aux organisations de la Société civile, aux partis politiques, au système des Nations unies pour leur inestimable soutien, leur mobilisation spontanée et leur participation active et sincère au succès et à la réussite historique de cette journée électorale. Toutefois, le Chef du Gouvernement condamne les incidents qui ont entaché le déroulement des élections dans certains Centres de vote et appelle le CEP, les instances judiciaires et la PNH, à prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue de poursuivre et juger les auteurs de ces actes.

Les Cayes en chantier :

Le Maire de la ville des Cayes, Gabriel Fortuné souligne que l’organisation du carnaval national aux Cayes sera un palliatif pour plusieurs chantiers ayant du plomb dans l’aile « On va profiter de l’occasion pour relancer……..lire la suite sur haitilibre.com