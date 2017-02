Haïti-sécurité : Inauguration de la prison civile de Hinche

Source WILNER JEAN LOUIS | hpnhaiti.com

Le ministre de la Justice et le la Sécurité Publique, Me Camille Edouard Junoir, et le Directeur général de la Police Nationale, Mikerlange Gédéon, ont procédé, lundi, à l’inauguration de la prison civile de Hinche (Centre). La construction de cette nouvelle structure pénitentiaire à Hinche est un projet de l’État haïtien inscrit dans le plan de développement stratégique 2007-2012 de la DAP. Il avait pour objectif de doter la ville de Hinche d’une prison moderne qui répond plus ou moins aux normes internationales en matière de détention, a fait savoir le DG de la PNH.