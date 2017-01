Astrologie du jour

Pleins feux sur le secteur conjugal grâce à Vénus et Pluton. Soyez en cette journée disponible, car l’amour vous donnera rendez-vous. Avouez que cela ne se refuse pas ! D’autant plus qu’une telle configuration astrale devrait vous rendre sentimental et exalter vos ardeurs. Vous connaîtrez une journée heureuse en couple. Journée particulièrement favorable aux célibataires endurcis et non endurcis. La planète Vénus en vedette les aidera à savoir exactement ce qu’ils veulent côté coeur et à remuer ciel et terre pour l’obtenir.