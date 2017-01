Haïti aux mondiaux 2017 à Budapest

Source Emmanuel Bellevue | Le Nouvelliste

En natation (Swiming en anglais), à l’occasion d’un championnat de gros calibre, comme les prochains mondiaux qui se tiendront à Budapest (Hongrie) en juillet, cinq épreuves figurent au programme des actvités. Il s’agit de : la natation, le plongeon, la natathon (open water), la natation synchronisée et pour finir, le water polo. Haïti sera du lot des pays affiliés à l’instance internationale (FINA), à prendre part à certaines de ces épreuves citées plus haut.

Contactés en la circonstance pour avoir de plus amples informations sur la participation d’Haïti à cet évènement majeur, Dr Evenel Mervilus et Mendelssohn Maurice, respectivement, président et secrétaire de la Fédération haïtienne des sports aquatiques (FHSA), ont confirmé la formation d’une présélection de 40 nageurs et nageuses qui vont être à pied d’œuvre prochainement dans la préparation pour ces championnats du monde.

Dans la liste, figurent au niveau des garçons : Mike Dorsainvil, Stanley Delva, Papy Dossous, Lamour Fénel, Alain Didier, Basquin Mackenson etc. et du côté des filles : Naomy Grand-Pierre, Brithny Joassaint, Golda Maurice, Gladène Mervilus, Merrudji Naudé, Brnadette Jean, Farah Liboiron et Lunie Pierre Antoine. À signaler que Mike Dorsainvil et Naomy Grand-Pierre étaient les ambassadeurs de la natation haïtienne aux derniers Jeux olympiques d’été, déroulés en 2016 , à Rio de Janeiro.

Ces deux personnage hauts placés de la FHSA en ont profité pour parler de la participation d’Haïti au dernier congrès de la FINA, où le Dr Mervilus a saisi l’opportunité pour parler des difficultés de tout genre auxquels est confrontée la FHSA dans son souci de développer et de structurer la pratique de la natation à l’échelle nationale.

Avec le soutien de l’UNESCO et d’autres organisations internationales, le projet de construction des piscines de standard international –rentrant dans le plan quinquennal de la fédération- et alimentées par l’eau de la mer, des lacs, des étangs, et des rivières verra le jour dans un proche avenir. Parlant de plan quinquennal élaboré par la FHSA en accord avec la direction technique nationale (FHSA)restons-y pour parler en résumé des grandes lignes de ce projet qui fait état de : -la nomination de différentes commissions et sous-commissions dans l’organigramme de fonctionnement de la fédération, -la multiplication des formations au niveau des cadres techniques et administratifs ; -Le programme de détection des talents au niveau du terroir et la dispora ; -La participation d’Haïti aux compétitions et tournois internationaux dont les prochains jeux Olympiques, de la jeunesse, la CASCO, ODEPA et pour finir, les olympiades de Tokyo en 2020.

Le Dr Mervilus compte déjà sur la bonne foi des secteurs concernés (public et privé), et surtout la solidarité olympique, pour l’aider à couvrir l’énormité des frais pour le financement ainsi que la réalisation de ce plan quinquennal qui dépasse le million de dollars (US bien sûr). De leur côté, Dr Mendelssohn Maurice (SG) et Jackson Naudé (responsable de la logistique et chef de mission) ont profité également de la tenue de ce congrès pour approfondir leurs connaissances sur la médecine sportive et les sciences du sport.

Perspectives 2017

Nous avons parlé et discuté avec ces trois hommes des perspectives 2017 pour la Fédération qui n’a pas oublié la presse avec l’organisation d’une journée d’informations, question pour les journalistes de faire connaissance avec le jargon utilisé dans la pratique de la natation, l’organisation………lire la suite sur lenouvelliste.com