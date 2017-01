Astrologie du jour

BELIER

Amour

Nombre de natifs vivant en couple n’auront guère le temps de se consacrer à la vie conjugale. Mais l’influence de Pluton pourra provoquer chez certains natifs du deuxième décan un regain de passion. Attention tout de même à ne pas vous laisser tenter par une infidélité ! Célibataire, le coup de foudre pourrait s’abattre sur vous aujourd’hui. En tout cas, le bonheur amoureux passera à portée de la main. À vous de l’attraper ! Ne soyez pas timide ou étourdi au point de rater le coche. Sachez que « Jupiter lui-même ne peut retrouver l’occasion manquée » (Phèdre).

Argent

Dans le domaine matériel, l’influence restrictive de Saturne se fera particulièrement sentir. Vous risquez de subir des retards dans vos rentrées habituelles d’argent, et vous aurez tout intérêt à faire preuve de rigueur dans la gestion de vos finances. Bref, gardez-vous de jeter de l’argent par les fenêtres !

Santé

Dynamisme, bien-être et résistance physique au programme. Qui dit mieux ? Effectivement, les influences planétaires vous seront très favorables, et vous pourrez faire provision d’énergie et de tonus. Votre moral sera également en hausse, et vous lutterez beaucoup mieux contre les troubles psychosomatiques.

Travail

De grandes ambitions professionnelles vous animeront. En effet, Pluton en aspect harmonique décuplera votre désir de briller et d’imposer vos vues. Attention : le climat astral de la journée sera plus propice aux amusements qu’à une ascension professionnelle fulgurante. Vous feriez mieux de ne pas vous mettre en défaut, car de violents conflits pourront survenir, qui vous obligeraient à repartir de zéro.

Citation

Une vie nationale bien ordonnée dépend d’une vie familiale bien réglée (Livre des chants).

Famille/foyer

Vous qui accordez une importance prioritaire à la qualité de vos relations avec vos proches, vous serez servi aujourd’hui : tout ce qui, dans votre Ciel de naissance, a trait à la vie de famille sera soumis à des impacts planétaires extrêmement bénéfiques.

Vie sociale

Des relations affectueuses et attentionnées, ça oui, mais aussi teintées de jalousie ou de passion : c’est ce que vous réserve le tandem Vénus-Pluton.

Nombre chance

963

Clin d’oeil

Fondez-vous sur votre raisonnement et votre expérience.

TAUREAU

Amour

Célibataire, si vous sortez d’une longue période de solitude ou d’une déception affective, c’est peut-être le moment de réfléchir objectivement à ce que vous attendez d’une histoire amoureuse. Votre vie de couple sera tout sauf un long fleuve tranquille. Faut-il vous en inquiéter ? Pas forcément. Si vous vous entendez bien avec votre conjoint, on discutera changements et grands projets. Mais si la mésentente s’est installée, attention : tout peut être prétexte à se disputer !

Argent

Attention, vous risquez de manquer singulièrement de jugeote. C’est en effet dans le domaine pécuniaire que les influences délicates de la journée risquent surtout de se faire sentir. Vous n’aurez pas les idées claires, et ne pourrez en outre pas compter sur le facteur chance. Mais tout ira bien si vous vous montrez prudent et raisonnable.

Santé

Les astres seront favorables à ceux qui prendront la décision soit d’arrêter de fumer, soit de commencer un régime alimentaire. Avec la volonté renforcée, les chances de succès seront multipliées par deux.

Travail

Situation explosive entre vous et votre employeur. Pour désamorcer la bombe, vous aurez besoin des bons offices d’un collègue ou d’une personne étrangère à l’entreprise. En tout cas, évitez l’affrontement direct, faites preuve de souplesse et de diplomatie.

Citation

Ne dis pas ce que tu n’aimerais pas que l’on te dise (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous qui accordez en général une importance prioritaire à la vie de famille, pouvez vous réjouir. Vos proches, enfants, parents, et frères et soeurs, seront tous en grande forme. Dans quelques très rares cas, l’impact de Pluton pourra se traduire par une certaine rébellion de la part de vos enfants, mais les choses pourront s’arranger par le dialogue.

Vie sociale

Saturne vous donnera une certaine fortitude d’âme. En apparence du moins, rien ne vous touchera. Vous arborerez un visage lisse, un air serein. Il faut dire que vous bénéficierez d’un superbe équilibre général. Si les êtres que vous chérissez vous blessent involontairement, vous n’en montrerez rien, mais vous serez peiné quand même.

Nombre chance

921

Clin d’oeil

Ne jouez pas les redresseurs de tort, ou vous le regretteriez.

GEMEAUX

Amour

Pour les célibataires, des relations nouvelles pourront se nouer d’une manière inattendue. Mais attention ! Une trop grande facilité de liaison risquerait de nuire à l’image extrêmement positive dont vous jouissez. Profitez de cette journée faste pour vous rendre disponible. C’est Saturne qui influencera votre secteur amour cette fois. Il est vrai qu’il a l’habitude d’accentuer le risque de solitude, dans la mesure surtout où il rend trop exigeant. Mais en amour, Saturne a un gros avantage : il est le meilleur gage de fidélité et d’engagement à long terme.

Argent

Uranus en cet aspect va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Mais ce qui va surtout vous permettre de redresser la barre, ce sera le départ de Neptune de votre Ciel. Neptune a souvent un effet restrictif, et lorsqu’il influence une zone liée à l’argent, il provoque la plupart du temps une stagnation des rentrées et une augmentation des dépenses. Débarrassé de cette planète, vous allez enfin respirer !

Santé

Vénus vous encouragera à soigner vos jambes. Evitez tout ce qui peut ralentir la circulation sanguine dans ces parties du corps : chaussures, chaussettes ou collants trop serrés. Tenez-vous à l’écart de toutes les sources de chaleur, notamment le chauffage par le sol, les bains trop chauds, l’exposition prolongée au soleil.

Travail

N’hésitez pas à forcer votre chance si les choses semblent traîner en longueur. Cela fait déjà trop longtemps que vous attendez une promotion ou une occasion pour faire passer des idées neuves. Ne vous contentez plus de votre situation présente ; faites le tour du problème et allez-y franchement : avec l’appui de la planète Jupiter, cela devrait payer.

Citation

On pardonne plus volontiers un trou dans le caractère d’un homme que dans ses vêtements (proverbe anglais).

Famille/foyer

Il est fort probable que vous n’agirez pas avec assez d’objectivité dans vos relations familiales, surtout vis-à-vis de vos enfants. Si ce sont déjà des adolescents, il pourra y avoir là une source de conflits qui pourraient facilement être évités en y mettant un peu du vôtre. Prenez conscience de cet état d’esprit qui vous animera au cours de cette journée, et méfiez-vous des paroles qui dépassent vos pensées.

Vie sociale

« Bonne nature et bon sens doivent toujours se rejoindre ; l’erreur est humaine, le pardon divin » (Alexander Pope). Ne jugez pas trop vite vos semblables ; donnez-leur une chance de s’expliquer. Faites preuve de fair-play et d’indulgence, car vous voulez les mériter, vous aussi.

Nombre chance

779

Clin d’oeil

Gardez davantage de temps pour votre usage personnel.

CANCER

Amour

La présence conflictuelle des planètes Vénus et Mars dans votre Ciel ce jour entraînera des bouleversements dans votre vie conjugale. De nombreux natifs seront soudain hantés par un amour du passé ; déçus par leur vie quotidienne, ils se mettront à idéaliser celui (ou celle) qui leur échappe. Quant aux célibataires, ils ne seront pas d’humeur à flirter et ne consentiront à s’émouvoir que s’ils font une rencontre vraiment hors du commun.

Argent

Vous devrez faire preuve de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle si vous voulez éviter de perdre peu à peu les bénéfices engrangés récemment. En tout cas, vous serez en mesure d’effectuer des transactions profitables. Mais attention : vous risquez de ne plus être raisonnable du tout en dépensant à tort et à travers.

Santé

Avec Saturne et Uranus préposés au secteur santé, votre énergie connaîtra un flottement. Si vous n’avez pas le courage de faire du sport, marchez, et aussi faites-vous masser, autant pour la forme que pour le plaisir.

Travail

Le plus gros des influences astrales de la journée vous permettra d’avoir des contacts plus faciles dans vos diverses démarches et formalités. Toutefois, méfiez-vous de l’interférence de la planète Pluton, qui invitera à la distraction et au manque de précision dans le travail.

Citation

Une vie sans fête est une longue route sans hôtellerie (Démocrite).

Famille/foyer

En famille, la qualité de vos relations sera un peu moins bonne que d’habitude. D’un côté, vous serez plus intransigeant ; et de l’autre, vos parents ou vos enfants se montreront plus exigeants. Essayez de mettre de l’eau dans votre vin.

Vie sociale

Vos amis vous feront une offre tentante, un voyage peut-être. Acceptez-la, les chances seront de votre côté. Contacts mouvementés avec certains amis à prévoir si vous abordez des sujets par trop brûlants.

Nombre chance

215

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas gagner par le défaitisme. Allez au-devant du renouveau, et vous retrouverez rapidement votre enthousiasme.

LION

Amour

Avec une belle concentration d’influences planétaires dans le secteur amour, qui ne jure que par le couple, il y a de fortes chances pour que vos voeux les plus chers en matière de vie conjugale soient exaucés. De plus, Uranus vous permettra de construire des relations originales, respectueuses de l’indépendance de chacun. Célibataire, votre charme ensorcelant sera rehaussé, et vous séduirez avec une étonnante désinvolture. Pourtant, vous préférerez plutôt renforcer l’intensité d’une relation stable que papillonner de coeur en coeur.

Argent

Jupiter, le maître de la chance, influencera votre secteur argent. Vous devriez donc avoir droit à un Ciel parfaitement dégagé sur le plan financier. Si votre situation n’est pas très florissante, ne vous découragez pas : une amélioration est en vue. Si vous êtes à l’abri du besoin, essayez de mettre de l’argent de côté. Grâce aux bons influx de Jupiter, vous saurez faire les bons choix et bénéficierez de conseils avisés concernant un placement ou un investissement.

Santé

Vos secteurs de santé ne sont influencés par aucune planète, ce qui vous promet une journée facile. Si vous souffrez d’une maladie chronique, ce Ciel paisible va vous aider à améliorer votre état. Le changement de position de Jupiter pourra en outre jouer un rôle favorable. Jupiter étant, entre autres, la planète de la médecine et des médecins, cela peut indiquer que vous allez trouver un nouveau traitement ou un médecin capable de mieux vous soigner.

Travail

Au travail, vous ne perdrez pas de temps ! Vous mobiliserez toute votre énergie, et vous établirez un vaste plan de bataille afin d’atteindre au plus vite vos objectifs. Et très bientôt vous récolterez les fruits de vos efforts. Vous décrocherez la promotion tant attendue ou encore, si vous exercez un métier indépendant, vous ferez preuve d’une étonnante audace, et vous vous élèverez à la force du poignet.

Citation

L’indécis laisse geler sa soupe de l’assiette à la bouche (Cervantès).

Famille/foyer

Si vos proches se montrent exigeants, ne vous fâchez pas. Cette attitude n’est sans doute due qu’à leur amour et à leur envie de vous voir tout réussir. Ouvrez le dialogue et expliquez-vous calmement.

Vie sociale

Vous ne serez pas très à l’aise dans votre milieu habituel et vous chercherez vaguement ailleurs une ambiance qui vous convienne mieux. Vous aurez l’impression de n’être compris et aimé de personne. Vous aurez tendance à tout dramatiser. Vos rapports quotidiens risquent d’en subir les conséquences. Rassurez-vous : vous ne serez pas en train de dérailler. Ce ne sera en fin de compte qu’un mauvais moment à passer.

Nombre chance

463

Clin d’oeil

Tournez la page et remettez les compteurs à zéro dans votre tête comme dans votre vie : vous vous donnerez ainsi les meilleures chances d’avancer.

VIERGE

Amour

Dans les couples déjà liés, la passion se ravivera, quel que soit son état actuel. Vous redécouvrirez l’élu de votre coeur, qui vous présentera une nouvelle facette de sa riche personnalité. Célibataire, inutile de vous attrister : avec les astres Vénus et Mars alliant leurs forces, vous n’échapperez pas à une rencontre capitale. Vous allez croiser quelqu’un qui vous touchera sur tous les plans : esprit, coeur, et sexe. Laissez-vous aller à cette passion, qui naît sous d’excellents auspices.

Argent

Vous aurez de grandes chances de faire des bénéfices cette fois grâce aux influx planétaires qui vous seront fort propices. Vous devrez votre succès à votre énergie redoutable et à votre bonne fortune. Vous ferez aussi des étincelles. Vous envisagerez peut-être même un voyage à l’autre bout de la terre pour aller chercher l’argent là où il se trouve. Tout cela semble très excitant !

Santé

Si on vous dit que Saturne et Pluton influencent ensemble en ce moment votre secteur santé, vous aurez compris que c’est le secteur à surveiller. Rien de vraiment inquiétant, rassurez-vous. Mais votre résistance sera en baisse, ce qui peut vous rendre vulnérable aux petits virus. Sans parler de votre moral qui jouera les caméléons.

Travail

Essayez de vous impliquer davantage dans votre travail. La chance vous sourira. Ne ratez pas le train des changements : ils seront très bénéfiques pour vous. Si vous avez besoin de fonds pour démarrer une affaire ou pour lui donner plus d’envergure, vous les obtiendrez.

Citation

Nous somme frères par la nature, mais étrangers par l’éducation (Confucius).

Famille/foyer

Calme et sérénité pourraient régner chez vous. Mais si vous ne renoncez pas à votre autoritarisme, le climat familial pourrait bien devenir explosif. Des conflits seraient susceptibles d’éclater avec certains de vos proches.

Vie sociale

Sur le plan social, la planète Vénus invitera les natifs concernés à faire preuve d’originalité et même d’excentricité. Il rendra très sensible aux modes et aux tenues vestimentaires d’avant-garde, avec un certain goût pour la provocation. Elle soufflera à bien des natives l’envie d’adopter une coiffure ou un maquillage nouveaux rendant la personnalité plus originale et plus typée.

Nombre chance

165

Clin d’oeil

Pour vous épanouir, enrichir votre réflexion et chasser vos idées sombres, rien de tel que l’échange. Sortez, voyagez, acceptez les invitations, vivez de nouvelles expériences…

BALANCE

Amour

En couple, les tensions s’atténueront. Mais n’espérez pas amadouer votre partenaire en vous contentant de belles promesses et d’étreintes passionnées. Il attendra beaucoup plus de vous ! Célibataire, dans cette ambiance dominée par Vénus, vous aimerez plaire, et on appréciera votre compagnie. Les amours faciles ne seront pas d’un grand intérêt pour vous, car vous aurez nettement le sentiment qu’ « à vaincre sans péril on triomphe sans gloire » (Corneille). Mais n’essayez pas systématiquement de vous attaquer à des forteresses imprenables ! Restez réaliste !

Argent

Les changements que vous êtes en train d’opérer auront de bonnes répercussions sur votre situation financière. Et les nouvelles perspectives qui s’offriront à vous devraient se révéler bien plus intéressantes encore sur le plan pécuniaire.

Santé

Jupiter et Mars vous doteront d’une bonne résistance, mais souligneront néanmoins quelques points faibles que vous devrez surveiller. Rien de bien méchant, rassurez-vous, mais ces planètes pourraient fragiliser votre foie ou votre estomac, avec un petit problème de type congestif.

Travail

Si vous ne parvenez pas à diversifier vos activités, vous finirez par vous ennuyer sérieusement. Une bonne occasion vous sera offerte aujourd’hui d’élargir vos horizons professionnels ; ne la ratez pas !

Citation

Le dragon engendre un dragon et le phénix un phénix (proverbe chinois).

Famille/foyer

Avec cette position de Mars, inutile de dire que si vous provoquez des discussions en famille sur quelque sujet que ce soit, cela pourra dégénérer ! Pour quelques-uns, ce climat astral sera sans influence sur leurs relations avec leurs proches, qui resteront sereines. Mais en contrepartie, ils pourront connaître un problème concernant leur domicile.

Vie sociale

Si vous voulez connaître un peu plus de bonheur, pensez moins à accumuler des privilèges matériels et essayez de développer des facultés d’enrichissement de votre monde intérieur par la communication avec les autres.

Nombre chance

798

Clin d’oeil

Préoccupez-vous davantage de ceux qui vous sont chers.

SCORPION

Amour

Natifs vivant en couple, vous allez traverser une journée formidable. Vous aurez un pouvoir de séduction exceptionnel. Il vous suffira d’émettre un désir pour que votre conjoint ou partenaire se mette en quatre pour le combler au plus vite. Célibataire, journée très protégée sur le plan amoureux. Le Soleil décuplera votre charme, et Mars votre libido et votre envie de séduire. Ces impacts vous permettront une rencontre qui vous fera battre le coeur. Nombre d’entre vous termineront cette journée en pleine frénésie amoureuse.

Argent

Votre équilibre financier sera cette fois sous l’impact direct de Pluton. C’est dire si vous devrez vous montrer vigilant dans le domaine pécuniaire. Pluton est pourtant, par nature, une planète faste sur le plan financier. Donc, si vous jouez serré, si vous êtes patient et très prudent, vos chances financières sont réelles. Mais à la moindre erreur, tout pourra s’effondrer. Alors, surtout, évitez toute décision impulsive.

Santé

Sous l’influence d’Uranus, vous serez d’humeur plutôt sportive. Faites attention tout de même, car cette planète est susceptible de causer contractures et claquages musculaires. Soyez progressif dans votre pratique, et ne négligez surtout pas l’échauffement. Neptune, quant à lui, sera à l’origine d’une petite baisse de régime qui devrait vous inciter à prendre un complexe vitaminique. N’oubliez pas que le froid amoindrit votre résistance.

Travail

La journée s’annonce excellente sur le plan professionnel. Pas question pour vous de laisser votre imagination au vestiaire ! Vous l’exploiterez à fond, aussi bien pour résoudre des problèmes complexes que pour donner une note personnelle à vos projets les plus ambitieux.

Citation

La chaleur du soleil peut amener à se réfugier, sans qu’on l’ait voulu, auprès de gens vils et méprisables (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect va protéger vos relations avec vos proches, vous aidant à faire régner sous votre toit la tendresse et l’harmonie. Pensez à vos parents âgés et donnez-leur signe de vie : vous leur ferez beaucoup plus plaisir que vous ne l’imaginez. Avec vos enfants, inutile de vous montrer autoritaire : ils seront sages comme des images !

Vie sociale

Si seulement vous pouviez essayer d’être un brin plus souple et plus conciliant ! Cela vous éviterait de violents désaccords avec votre entourage amical ou social.

Nombre chance

836

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’aller à l’essentiel et d’adapter votre action aux objectifs que vous vous êtes fixés.

SAGITTAIRE

Amour

Vous baignerez dans la félicité. Ce sera carrément l’extase ! Pour quelques-uns du troisième décan, cependant, ce climat astral pourra provoquer des événements surprenants dans votre vie amoureuse. Une rupture pourra s’avérer inévitable. Mais cette séparation sera positive en fin de compte et vous permettra de devenir libre pour vivre un amour plus gratifiant. Célibataire, attention ! Bien souvent, la passion et le désir obscurciront votre jugement. Résultat : vos amours risquent de vous procurer quelques complications ! Soyez vigilant.

Argent

Avec cet aspect du Soleil, attention à ne pas prendre de décisions risquées, qu’il s’agisse d’achats, d’emprunts ou de placements. Il serait sage de laisser votre argent bien tranquille là où il se trouve en ce moment.

Santé

Saturne en mauvaise position dans votre Ciel ne va pas vous favoriser sur le plan santé. Pour retrouver un tonus qui peut vous faire défaut, optez pour une cure de vitamines et, si vous le pouvez, pour des massages tonifiants, qui stimulent les points d’énergie de votre corps. Il est aussi question de prise de conscience ou de transformation concernant notre vitalité. Ce sera encore plus vrai si vous suivez une psychothérapie.

Travail

Côté travail, vous serez très dynamique et accrocheur grâce aux bons influx astraux. Mais vos relations avec vos collègues seront tendues, et vous en serez plus affecté que vous ne voulez l’admettre.

Citation

Pour la femme, la laideur est une protection (proverbe arabe).

Famille/foyer

Prenez la peine de vous occuper efficacement de vos enfants, sans les brusquer ou les culpabiliser. Ils manqueront beaucoup d’assurance et attendront que vous la leur apportiez.

Vie sociale

Vous impressionnerez favorablement votre public si vous n’avez pas peur d’afficher vos opinions. Mais ne sombrez pas dans le dogmatisme. Et n’oubliez pas ce proverbe chinois : « Laisse toujours une petite place à l’erreur ».

Nombre chance

810

Clin d’oeil

N’hésitez pas à vous couper des envieux et des importuns, dont la compagnie ne peut que vous causer des ennuis.

CAPRICORNE

Amour

L’ambiance astrale de la journée incitera les couples déjà liés à se replier un peu trop sur eux-mêmes, sans doute à cause de quelques difficultés avec les enfants. Les coeurs encore libres auront de la peine à rencontrer leur homologue, car il s’agira la plupart du temps de personnes déjà prises ou peu disponibles.

Argent

Avec cette posture de Saturne dans votre Ciel, vous aurez intérêt à vous montrer prudent et économe. Non que votre équilibre budgétaire soit sérieusement menacé ; mais plus vous serez prévoyant et mieux vous vous sortirez au cours des semaines à venir, qui seront par moments chahutées.

Santé

Les nombreuses planètes dans les secteurs santé de votre thème étant par nature plutôt positives, vous serez en forme, d’humeur joyeuse et active, prêt à expérimenter mille choses nouvelles. A surveiller cependant : un petit rhume ou une poussée allergique.

Travail

La planète Vénus en cet aspect sera particulièrement positive pour ce qui est de s’initier aux techniques modernes, que ce soit sur un plan intellectuel – recours à l’informatique ou aux méthodes scientifiques de gestion – ou sur un plan manuel, où elle favorisera un apprentissage rapide.

Citation

L’union des coeurs vaut mieux que celle des corps (proverbe arabe).

Famille/foyer

Rien de notable dans le secteur famille de votre thème. Les choses suivront leur cours normal, et vos relations familiales seront assez faciles. Mais vous risquez d’avoir du mal à supporter les petits tracas domestiques !

Vie sociale

Les tendances de cette journée s’orienteront vers la vie en société, sans cependant pour cela signifier la vie dans les hautes sphères. Ce sont les réunions simples, dans la compagnie de bons copains, qui vous apporteront le plus de satisfaction. Téléphonez ou écrivez à un vieil ami dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps ; votre geste pourrait le rendre incroyablement heureux et aussi vous mettre du baume dans le coeur.

Nombre chance

117

Clin d’oeil

Fuyez les oiseaux de mauvais augure, d’où qu’ils viennent.

VERSEAU

Amour

Vous aurez envie de consolider vos liens conjugaux. Votre conjoint ou partenaire sera ravi de l’apprendre et sera plus que jamais aux petits soins pour vous. Vous passerez ensemble des heures inoubliables. Célibataire, sous l’impulsion de la planète Mars, vous saurez déployer tout le charme attractif de votre personnalité. Un nouveau lien amoureux pourra donc se créer aujourd’hui et pourra vous apporter de grandes satisfactions en vous faisant sortir de votre isolement sentimental actuel.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous risquez d’encourir un cambriolage ou un vol. Pensez donc à protéger votre maison ou appartement et éventuellement votre voiture avec des moyens renforcés ; ne vous promenez pas avec une importante somme d’argent ou avec des valeurs négociables.

Santé

Si votre activité professionnelle vous oblige à rester sédentaire, il serait nécessaire que vous envisagiez une activité sportive énergique, qui vous aiderait à supprimer le trop-plein de vitalité que vous avez en vous.

Travail

Belle journée au travail en perspective. Vous vous sentirez dynamique et motivé pour mener à bien les projets qui vous tiennent à coeur. Vous devrez cependant cultiver la patience, car tout ne se déroulera pas comme prévu.

Citation

L’amour est un caravansérail : on n’y trouve que ce qu’on y apporte (proverbe persan).

Famille/foyer

Dans votre foyer, vous manifesterez beaucoup de joie de vivre et un entrain contagieux. C’est vous qui prendrez les initiatives et vos proches vous suivront volontiers, subjugués par votre attitude résolue et enthousiaste. Faites pourtant attention pour ne pas devenir, imperceptiblement, un tyran domestique !

Vie sociale

Vous essaierez de faire plaisir aux uns comme aux autres, mais cela se révélera presque impossible, d’autant que Pluton s’amusera à provoquer malentendus et hostilités. Ne vous en souciez pas outre mesure car « Zeus lui-même, quand il fait pleuvoir, ne peut plaire à tout le monde » (Théognis de Mégare).

Nombre chance

440

Clin d’oeil

Évitez de vous embarquer dans une discussion oiseuse et parfaitement stérile. « A trop discuter, on perd la vérité » (Syrus).

POISSONS

Amour

Avec le soutien de la Lune, vous aurez droit à des amours romanesques, mystérieuses et merveilleuses. Les amoureux de longue date repartiront pour une nouvelle lune de miel. Si vous avez eu des problèmes conjugaux récemment, vous pourrez tirer un grand trait et repartir sur de nouvelles bases. Célibataire, sur le plan amoureux, ce sera la traversée du désert. Quelle que soit votre situation, elle sera vraisemblablement bloquée, et vous en tirerez peu de satisfactions.

Argent

Avec cet aspect de Pluton, attention à ne pas vous prendre pour Crésus au moment où votre budget doit justement être revu à la baisse ! Si vous avez de l’argent placé en Bourse, attention : la journée semble promise à une grande instabilité ; méfiez-vous des rumeurs et évitez de modifier vos placements sur un coup de tête.

Santé

Vous charmerez par votre rayonnement. Eh oui, vous aurez beaucoup d’allant, d’esprit d’initiative, et vous obtiendrez tout ce que vous voulez, en amour comme en affaires. Dominez ce petit penchant pour l’égoïsme.

Travail

Attention à la question de l’organisation. Ce n’est pourtant pas votre habitude, mais vous risquez de commettre des erreurs parce que votre travail sera mal préparé. Alors, redoublez de vigilance.

Citation

Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste (Shakespeare).

Famille/foyer

Dans votre foyer, vous exercerez une autorité incontestée, vous serez le grand chef. Mais vous éviterez habilement le piège de la dictature. Vous encouragerez vos proches, toujours prêt à les soutenir.

Vie sociale

Vous aurez envie que les choses bougent autour de vous et n’hésiterez pas à vous lancer dans un tourbillon de sorties et de réceptions. Cette vie mondaine ne sera pas inutile puisque vous en profiterez pour nouer des contacts intéressants. Certains d’entre vous pourraient d’ailleurs trouver une excellente situation professionnelle ou sociale de manière tout à fait inattendue.

Nombre chance

141

Clin d’oeil

Ne refusez a priori aucune proposition qu’on pourrait vous faire.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net